Fáilte curtha ag an Aire Calleary agus Aire Heydon roimh cheapachán Ataiséanna Talmhaíochta nua sula dtugann siad a n-aghaidh ar Ambasáidí na hÉireann i margaí barrthábhachtacha

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D. agus an tAire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le Margaí Nua a Fhorbairt, Martin Heydon T.D., roimh cheapachán thriúr Ataisé Talmhaíochta nua agus guíonn gach rath orthu ina róil sula dtugann siad a n-aghaidh ar Líonra Ambasáidí na hÉireann thar lear.

Dúirt an tAire Calleary, “Is príomhchuid de fhreagra na Roinne ar an dúshlán a bhaineann le tionchar geilleagrach Covid-19 agus ar an neamhchinnteacht a bhaineann leis an mBreatimeacht an bhéim níos mó atáimid a leagan ar mhargaí a aimsiú agus cúrsaí trádála. Chomh maith leis sin tagann sé go mór le téama Foodwise 2025 maidir leis an margadh a fhorbairt. Tá práinn níos mó ag baint anois leis an obair seo i bhfianaise an Bhreatimeachta agus táim ag cur leis an láithreacht atá againn sa Ríocht Aontaithe d'fhonn cuidiú linn déileáil leis na dúshláin éagsúla a bhaineann lenár gcaidreamh trádála.

Mar chuid den ról a bheidh ag na hataiséanna beidh cuidiú i ndáil le trádáil, agus í a fhorbairt agus a éascú i gcomhar le Foireann na hÉireann, chomh maith le caidrimh a fhorbairt tuilleadh ag an leibhéal polaitiúil agus oifigiúil lena chinntiú go ndéanfar ionadaíocht ar leasa na hÉireann sna tíortha sin. Tá ataiséanna talmhaíochta ríthábhachtach d'iarrachtaí na hÉireann margaí nua a aimsiú, chomh maith leis na leibhéil trádála atá ag Éirinn, maidir le luach agus méid, a leathnú agus cur leo.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire “Táim ag cur le lorg domhanda mo Roinne ós rud é go bhfuil ochtar ataisé talmhaíochta ag mo Roinn faoi láthair a bhfuil poist acu in Ambasáidí ar fud an domhain. Tiocfaidh na ataiséanna nua seo in áit na n-oifigeach atá sa Bhruiséil agus i Londain faoi láthair, agus beidh ataisé amháin ag dul go dtí an Chóiré, tír a bhfuil tábhacht níos mó ag baint léi anois agus amach anseo do chuideachtaí agraibhia na hÉireann. Beidh caidrimh oifigiúla le hÚdaráis Inniúla sna tíortha sin a fhorbairt ina phríomhchúram dá gcuid oibre agus ba chóir go gcuideodh sin chun an teacht atá againn ar na margaí sin a dhoimhniú agus a leathnú amach anseo."

D'fháiltigh an tAire Heydon roimh na ceapacháin nua chomh maith agus dúirt "Ón mbliain seo, beidh níos mó post ag an Roinn lasmuigh den AE ná atá laistigh den AE. Táthar á dhéanamh seo chun cuidiú le cuideachtaí agraibhia na hÉireann dul i ngleic leis na castachtaí a bhaineann le margaí domhanda. Is cuid den leathnú atáimid a iarraidh a dhéanamh ar lorg domhanda na hÉireann atá sna ceapacháin seo i gcomhthéacs an tionscnaimh Global Ireland 2025 a seoladh in 2018. Léiríonn an tionscnamh seo an leathnú atá déanta ar láithreacht idirnáisiúnta na hÉireann agus cuideoidh linn margaí a fhorbairt amach anseo i dtéarmaí taidhleoireachta, cultúir, gnó, turasóireacht isteach, cúnamh thar lear agus trádála. Táim ag súil le dul i mbun oibre lenár gcuid ataiséanna ina gcuid ról de réir mar a bheimid ag cur le deiseanna nua chun an sciar den mhargadh atá againn a leathnú agus margaí nua a fhorbairt ar fud na cruinne."

Date Released: 19 August 2020