COVID-19 Business Compliance Update (English/Spanish)

More than 250 businesses in sectors such as retail, fitness, and hospitality received perfect scores on their COVID-19 compliance inspections, according to Rhode Island's COVID-19 Enforcement Task Force. The COVID-19 Enforcement Task Force is a collaboration between the Rhode Island Department of Health (RIDOH) and Rhode Island Department of Business Regulation (DBR).

These inspections are intended to measure compliance with industry specific COVID-19 requirements. A list of these businesses is available online (see link below).

"The business owners and employees throughout Rhode Island who are proactively implementing systems and practices to prevent the spread of COVID-19 absolutely should be applauded," said Director of Health Nicole Alexander-Scott, MD, MPH. "The business community has a major role to play in helping keep our communities healthy and safe. These business owners are setting examples that should be followed throughout the state."

"The Department of Business Regulation thanks the vast majority of businesses who are following the rules and implementing the necessary protocols to keep our citizens safe," said DBR Director Liz Tanner. "We will continue to inspect businesses throughout the state and work with those who are not fully in compliance. It is only through your cooperation that our state can continue to safely reopen its economy and emerge from this crisis together."

Additionally, in the last week, ten business received compliance orders for failing to comply with a range of public health directives related to COVID-19. These businesses—ranging from retail to services to hospitality—are listed below. Three of these businesses were re-inspected on August 18th, and all were found to be in compliance.

Businesses are required to take steps such as ensure that employees and guests are wearing masks and practicing social distancing, and designate a point of contact who will work with RIDOH on case investigations, should the need arise.

Compliance orders:

- 114 Express, Warren - Migz Wireless, Central Falls - Super 8 Motel, West Greenwich - Oaklawn Mobile, Cranston - Warren Super Mart, Warren - Lenox Convenience Store, Providence - Mahogany Shoals, New Shoreham (this business is now in compliance) - Saver's Mart, Providence (this business is now in compliance) - Sandy Shore Motel, Westerly (this business is now in compliance) - Milano's Pizza, Providence (this business is now in compliance)

These compliance orders and all other COVID-19 related compliance orders are posted online on the website of DBR - https://dbr.ri.gov/ [linkprotect.cudasvc.com]

To file a complaint about a business, call 401-889-5550 or visit taskforce.dbr.ri.gov.

Actualizaciones del cumplimiento de regulaciones del COVID-19 Algunos negocios reciben puntajes perfectos; otros reciben órdenes de cumplimiento

De acuerdo con el grupo encargado de hacer cumplir las regulaciones del COVID-19, más de 250 negocios s en sectores de salud, hospedaje y minoristas, recibieron puntuaciones perfectas en sus inspecciones. El grupo es parte de una colaboración entre el Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) y el Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island (DBR).

Estas inspecciones están encargadas de medir el cumplimiento de los requisitos COVID-19 para negocios en industrias específicas. Una lista de estas empresas se puede encontrar en nuestra página de internet.

"Los dueños de negocios y empleados en todo Rhode Island que están implementando los sistemas y prácticas para prevenir el contagio del COVID-19 deben ser aplaudidos," dijo la directora del Departamento de Salud, la doctora Nicole Alexander-Scott. "Los negocios tiene una parte importante para ayudar a mantener nuestras comunidades saludables y seguras. Estos dueños de negocios están dando ejemplos positivos que deben seguirse en todo el estado."

"El Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island, da sus gracias a la mayoría de los negocios que están siguiendo las reglas e implementando los protocolos necesarios para cuidar nuestros ciudadanos," dijo la directora del Departamento de Regulación de Negocios, Liz Tanner. "Continuaremos inspeccionando negocios a través del estado y trabajando con los que no están cumpliendo totalmente con las regulaciones del COVID-19. Solamente con la cooperación de todos, el estado de Rhode Island podrá reabrir su economía y juntos salir de esta crisis."

Además, en la última semana, diez negocios recibieron órdenes por no cumplir con una serie de directivas de salud pública relacionadas con el COVID-19. Estos incluyen negocios minoristas, de servicios y de hospedaje (vea la lista más abajo). Tres de estos negocios fueron inspeccionados de nuevo el 18 de agosto y todos estaban en cumplimiento de las órdenes.

Las empresas deben tomar medidas para asegurar que los empleados y clientes usen mascarillas o tapa boca y practiquen el distanciamiento social. Además, los negocios deben designar una persona de contacto que estará en comunicación con el Departamento de Salud en las investigaciones de casos, si es necesario.

Los negocios que recibieron órdenes de cumplimiento son:

- 114 Express, Warren - Migz Wireless, Central Falls - Super 8 Motel, West Greenwich - Oaklawn Mobile, Cranston - Warren Super Mart, Warren - Lenox Convenience Store, Providence - Mahogany Shoals, New Shoreham (Este negocio ahora está en cumplimiento de las órdenes) - Saver's Mart, Providence (Este negocio ahora está en cumplimiento de las órdenes - Sandy Shore Motel, Westerly (Este negocio ahora está en cumplimiento de las órdenes)

Estas órdenes de cumplimiento y todos las otras ordenes de cumplimiento están publicadas en la página de internet de DBR: https://dbr.ri.gov/