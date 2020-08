Les PUFFS biologiques de GoGo Quinoa remportent un autre prix prestigieux

GoGo Quinoa RCC Grand Prix GoGo Quinoa Organic Puffs The GoGo Quinoa team

Le Grand Prix Canadien des nouveaux produits pour la meilleure collation

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 13, 2020 / EINPresswire.com / -- Le manufacturier d’aliments biologiques GoGo Quinoa de Laval au Québec vient de remporter un autre prix dont il faut être fier. Déjà en 2019, la compagnie avait raflé le prix CTAQ «Produit le plus innovant», ainsi que le prix de la dieline 2020 Pigeon «Meilleur emballage du monde». Avec une troisième distinction à son actif, cette fois pour «Meilleur nouveau produit» dans la catégorie «Produits de consommation emballés», GoGo Quinoa s'est imposé comme chef de file dans la fabrication de produits sains et sans allergènes au Canada.«Nous avons réussi à créer une collation qui est aussi bonne pour votre santé que pour les fins palais. Nous adorons ce produit innovateur et c'est formidable de voir que la communauté de l'alimentation saine en fait tout autant», a déclaré Martin Bilodeau, fondateur et président de GoGo Quinoa.Les Puffs GoGo Quinoa sont une combinaison parfaite entre conscience alimentaire, fonctionnalité et plaisir gourmand. Avec son enrobage léger et croquant et une texture moelleuse, vous raffolerez de chaque bouchée. Plus d'un an de recherche et développement ont été consacrés au produit final, qui a également fait l'objet d'essais rigoureux auprès des consommateurs. Les trois saveurs concluantes: Sel rose et vinaigre, Sriracha, et Fauxmage Cheddar Blanc, sont les classiques que nous aimons tous et connaissons bien, avec une petite touche unique. Comme tous les produits GoGo Quinoa sur le marché, les Puffs biologiques sont sans allergènes, à base de plantes et ceux-ci spécifiquement contiennent 6 grammes de protéines et 3 grammes de fibres par portion.Que vous apportiez vos Puffs au bureau, en pique-nique, en randonnée ou lors de votre prochaine soirée cinéma, ils plairont unanimement et aux plus difficiles. Il est temps de vous faire plaisir avec une collation qui vous fait du bien, les nouvelles Puffs GoGo Quinoa!À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques, sans allergènes à base de plantes, de quinoa et d'autres super grains et légumineuses (chia, amarante, sarrasin, lentilles, pois chiches). L'entreprise occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec certifiée SQF.Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web https://www.gogoquinoa.com/fr/ ou rejoindre l’équipe au marketing@gogoquinoa.comRetrouvez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/GoGoQuinoa/ Ou sur Instagram: https://www.instagram.com/gogoquinoa/ Ou sur Linkedin: https://ca.linked.com/company/cie-2-ameriks-gogo-quinoa SOURCE GoGo QuinoaInformation :Hosanna Galea - Coordinatrice Marketing et EnvironnementGoGo Quinoa / Compagnie 2 Ameriks(438) 380-3330 poste. 331Hosanna@gogoquinoa.com