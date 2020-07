Dúshláin atá roimh an earnáil iascaigh pléite ag an Aire Calleary agus Coimisinéir Iascaigh an AE Sinkevičius

Bhí pléití ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D., ar nasc físe, le Coimisinéir Iascaigh an AE Virginius Sinkevičius ar thosaíochtaí iascaigh na hÉireann. Dhírigh an tAire ar na saincheisteanna atá ag déanamh imní do lucht iascaigh sna hidirbheartaíochtaí atá fós ar siúl idir an AE agus an Ríocht Aontaithe maidir le comhaontú iascaigh a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo.

Mhínigh an tAire Calleary an t-ábhar mór imní atá ag Éire maidir leis na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ann nuair a imeoidh an RA as an AE agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar thionscal Iascaireachta na hÉireann.

Dúirt an tAire Calleary "Mhínigh mé don Choimisinéir Sinkevičius gur chas mé le hionadaithe ó earnáil iascaireachta na hÉireann inniu agus chuala mé féin an tionchar ollmhór a bheidh i gceist dá ndéanfaí athrú mór do sciar na gcuótaí atá ann faoi láthair agus ar an rochtain atá ar uiscí de dheasca idirbheartaíochtaí AE/RA. Rinne mé soiléir don Choimisinéir go bhfuilimidne ag brath go hiomlán ar an Uasal Barnier agus ar an Coimisinéir chun an mhandáid idirbheartaíochta AE a comhaontaíodh ina leagtar amach cuspóir an AE go soiléir chun "na coinníollacha rochtana frithpháirteacha, scaireanna cuótaí agus gníomhaíocht thraidisiúnta fhlít an Aontais atá ann a choinneáil" a bhaint amach.

Leag an tAire béim ar an géarghá atá ann nach ndéanfaí idirbheartaíocht ar na hiascaigh astu féin d'uireasa na ngnéithe eile a bhaineann leis an gCaidreamh Amach Anseo. Dúirt an tAire Calleary "Tuigim go bhfuilimid ag tabhairt aghaidh ar idirbheartaíochtaí an-dúshlánacha ar na hiascaigh. Rinne mé soiléir é go bhfuilimid ag lorg go ndéanfadh an AE an caidreamh amach anseo idir an AE/RA a threisiú d'fhonn leasa earnáil iascaireachta na hÉireann agus an AE a bhaint amach. Dheimhnigh mé don Choimisinéir Sinkevičius go bhfuil mé go hiomlán tiomanta agus sásta oibriú i gcomhar d'fhonn comhaontú iascaigh a bhaint amach a thugann cosaint do leasa earnáil iascaigh na hÉireann anois agus amach anseo."

Chlúdaigh an plé tosaíochtaí eile iascaigh chomh maith lena n-áirítear pacáiste maoinithe AE don earnáil bia mara, lena n-áirítear tacaíochtaí a bhaineann le COVID; na hidirbheartaíochtaí ar chreat nua Rialála AE agus dúshláin rialaithe atá roimh Éire, a d'ardaigh an Coimisinéir; agus ar deiridh an tiomantas thar a bheith láidir do thuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ar an gcomhthiomantas AE go dtí iascaigh inmharthana.

Date Released: 23 July 2020