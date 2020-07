An tAire Calleary ag iarraidh tacaíocht láidir agus sheasmhach d'fheirmeoirí mar aon le leibhéal ard uaillmhéine glaise maidir le CAP

Leag an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Dara Calleary T.D. béim inniu agus é ag ag caint ag a chéad Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh go bhféadfadh bearta nua lena mbaineann uaillmhian talmhaíochta níos airde deis a thabhairt d'fheirmeoirí má thugtar tacaíocht cheart dóibh. D'fháiltigh an tAire Calleary roimh na cuspóirí a áirítear sa straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc nua a bhfuil mar aidhm léi go mbeadh inbhuanaitheacht níos fearr ann ó thaobh na timpeallachta agus ó thaobh cúrsaí sóisialta agus eacnamaíochta de ar fud shlabhra bia na hEorpa.

Agus é ag trácht ar an ngá atá le sonraíocht shoiléir a bheith ann chun tacú le cinntí agus chun tacaíocht a thabhairt d'fheirmeoirí chun na cinntí sin a chur i bhfeidhm dúirt an tAire Calleary, "Fáiltím roimh an bhfís atá leagtha amach in Ón bhFeirm go dtí an Forc a bhféadfadh deis mhór a bheith ag baint léi. Agus muid ag dul chun cinn, ní mór dúinn sin a dhéanamh bunaithe ar mheasúnuithe tionchair soiléire, oibiachtúla, ar thacaíocht láidir agus sheasmhach i leith athrú a chur i bhfeidhm, ar ár ndúthracht i leith na bpáirtithe leasmhara ar fad, go háirithe feirmeoirí na tíre, a thabhairt linn, agus ar aitheantas a thabhairt nach bhfuil srian ag baint leis an Straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc, ach gur sraith prionsabal soiléir agus uaillmhianach treorach atá inti chun tacú linn ar an mbóthar seo."

Fad is a bhí sé ag cur fáilte roimhe go bhfuiltear ag cur na Straitéise nua seo i bhfeidhm trí phleananna Straitéiseacha nua CAP trína mbeidh Ballstáit ábalta sainghnéithe náisiúnta a ghlacadh san áireamh dúirt an tAire Calleary, "Beidh sé ríthábhachtach aitheantas a thabhairt maidir leis na sainghnéithe difriúla a bhaineann le gach Ballstát agus go bhfuil an próiseas oscailte, trédhearcach agus go gcuirtear i bhfeidhm é i leith gach Ballstáit i gcónaí."

Rinneadh roinnt príomhbheartas maidir le huaillmhian timpeallachta i leith thalmhaíocht na hEorpa, lena n-áirítear an Straitéis Ón bhFeirm go dtí an Forc a seoladh le gairid agus na moltaí atá sa CAP nua i ndáil le hÉiciscéimeanna a phlé le linn Chomhairle an lae inniu.

D'éiligh an tAire go dtabharfaí tacaíocht d'fheirmeoirí chun an uaillmhian ghlas ar leibhéal ard atá sa gComhbheartas Talmhaíochta (CAP) nua a shásamh. "Táimid ag iarraidh go leor ar fheirmeoirí. Ní fhéadfaidh muid seo a iarraidh orthu mura bhfuilimid sásta tacaíocht a thabhairt dóibh", a dúirt sé.

Chomh maith leis sin, le linn Chomhairle an lae inniu, breithníodh forbairtí margaidh agus na moltaí chun Éiciscéimeanna nua a bheith sa CAP nua agus mar atáthar ábalta maoiniú a leithdháileadh ar na scéimeanna sin. Agus é ag tacú le hÉiciscéimeanna éigeantacha a bhunú dúirt an tAire Calleary, "Tá feirmeoirí na hÉireann réidh le páirt a ghlacadh. Beidh siad ábalta sin a dhéanamh leis an tacaíocht cheart agus le cláir shimplí atá éasca le tuiscint."

CRÍOCH

Date Released: 21 July 2020