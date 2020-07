Shincheonji Kirchenmitglied spendet Blutplasma

NGO`s der Vereinten Nationen und Religionsführer fordern die Beendigung von religiösen Unterdrückungen und Menschenrechtsverletzungen

REPUBLIC OF KOREA , July 20, 2020 / EINPresswire.com / -- Die dunkle Wahrheit hinter der Infektionskrankheit enthüllt: Verletzung der Menschenrechte im Zeitalter der COVID-19-Pandemie- NROs in den Vereinten Nationen und religiöse Führer fordern eine Berichtigung der Unterdrückung von Religion und Menschenrechtsverletzungen- 4.000 genesene COVID-19-Mitglieder der Shincheonji-Kirche in Südkorea beginnen mit PlasmaspendenAls die COVID-19-Epidemie, die im November 2019 begann und die Welt in Angst und Schrecken versetzte, in ihre zweite Welle eintrat, haben die weit verbreiteten Infektionen zu einer Reihe von sekundären Schäden bei der Diskriminierung bestätigter Patienten nach Region, Rasse und Religion geführt.Als eine große Anzahl von Mitgliedern der Shincheonji-Kirche Jesu in der Metropolregion Daegu im Frühstadium der Coronavirus-Welle infiziert wurde, wiesen die koreanische Regierung und die Medien auf die Shincheonji-Kirche als Hauptschuldigen dieser Pandemie hin und machten sie durch strafrechtliche Verhaftungen und Ermittlungen verantwortlich. Die Regierung übertrug die Verantwortung für die massiven Infektionen, die durch Quarantäneausfälle verursacht wurden, auf eine religiöse Minderheit und ließ die Shincheonji-Kirche zum Sündenbock für die COVID-19-Epidemie werden.Im Februar forderte die Regierung die Shincheonji-Kirche auf, die Liste und die persönlichen Daten ihrer Mitglieder vorzulegen, unabhängig davon, ob es sich um bestätigte Fälle von COVID-19 handelt. Obwohl die Behörden behaupten, sie hätten weitere Infektionen verhindert, hat dies zu einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen geführt, z. B. zum Zwangsurlaub vom Arbeitsplatz und zum Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, wenn personenbezogene Daten durchgesickert sind.Am 30. Juni verwies Michelle Bachelet, Hohe Kommissarin für Menschenrechte, auf dem 44. UN-Menschenrechtsrat im Genfer Büro auf die Reaktion der koreanischen Regierung auf COVID-19 und deren Ermöglichung anonymer Tests. " "Ich befürworte die Erwägung und rasche Verabschiedung eines umfassenden Antidiskriminierungsgesetzes, das auf den Lehren aufbaut, die aus der Reaktion auf die Pandemie gezogen wurden."Dies sollte auf die diskriminierende Verletzung der Menschenrechte hinweisen, die während der Reaktionsphase Koreas auf die Pandemie auftrat, als Menschenrechtsprobleme aufgrund von COVID-19 in jedem Land schwerwiegender wurden.Der Vorsitzende Man-hee Lee von der Shincheonji-Kirche Jesu ermutigte Mitglieder, die sich vollständig von COVID-19 erholt hatten, ihr Blutplasma zu spenden, um bei der Entwicklung einer Behandlung gegen das Coronavirus zu helfen. Rund 4.000 Gemeindemitglieder haben ihre Absicht zu spenden zum Ausdruck gebracht. Ab dem 13. Juli hat die Entnahme von Blutplasma mit 500 Menschen pro Tag für die nächsten fünf Tage begonnen. Das gesammelte Plasma wird in klinischen Studien zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet.In Bezug auf die übermäßige Schuldzuweisung an die Shincheonji-Kirche sagte Swami Vedanand Saraswati, der hinduistische spirituelle Leiter von Arya Samaj in Südafrika, in einer Erklärung, in der er die Notwendigkeit betonte, diskriminierende Handlungen und Einstellungen gegen diese einzelne religiöse Gruppe zu stoppen. „"Ich fordere die südkoreanische Regierung und andere relevante Behörden auf, unverzüglich alle Anklagen und Gerichtsverfahren fallen zu lassen und stattdessen die Bemühungen der Shincheonji-Kirche zu unterstützen, andere Rückkehrer zu ermutigen, ihr Plasma zu spenden. Lasst uns alle dem edlen Beispiel des Vorsitzenden folgen und zur Unterstützung des Kampfes gegen COVID-19 aufrufen”.Die freiberufliche Journalistin Sonia Sarkar zitiert in ihrem Artikel mit dem Titel „Religiöse Diskriminierung behindert die Reaktion von Covid-19“, der im britischen Medizinjournal BMJ veröffentlicht wurde, die Worte von Michael Kugelman, stellvertretender Direktor des Asienprogramms am Wilson Center, einem Think Tank mit Sitz in die USA. Er sagte: “Wenn Menschen mit Vorurteilen beunruhigt sind und das Gefühl haben, keine Kontrolle über eine furchterregende Bedrohung wie eine Pandemie zu haben, wenden sie sich der bewährten Taktik zu, die üblichen Verdächtigen zum Sündenbock zu machen: religiöse Minderheiten und andere verfolgte Gemeinschaften.”Die Korrektur falscher Praktiken, Vorurteile und Diskriminierung in der Gesellschaft wird sich laut Experten auch auf die Prävention bevorstehender Sekundärinfektionen auswirken.Verweise:[44. Menschenrechtsrat, Rede von Hochkommissarin Michelle Bachelet][Erklärung von Swami Vedanand Saraswati, spiritueller Leiter von Arya Samaj in Südafrika]["Religiöse Diskriminierung behindert die Covid-19-Reaktion", Sonia Sarkar]