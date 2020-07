Kia Canada annonce le meilleur mois de vente de son histoire Canadienne

Au mois de juin, Kia Canada annonce une augmentation de ses ventes de 7 % par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 8 647 unités, après un mois de mai impressionnant où la marque avait déjà atteint une part de marché record de 5,2 %

Lors de son deuxième mois complet au Canada, le Kia Seltos, le petit dernier de la gamme, s’est vendu en juin à 1 475 exemplaires, surpassant son chiffre de 1 185 ventes en mai

Malgré les difficultés rencontrées actuellement par le secteur automobile, Kia Canada connaît une croissance dans toutes les régions du pays, le Québec en tête, avec une augmentation de 69 % par rapport à l’année précédente

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, July 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré un marché en pleine crise, Kia Canada enregistre fièrement le meilleur mois de vente au cours de ses 20 ans d’histoire au Canada. Continuant de faire confiance à Kia, les Canadiens ont acheté 8 647 unités en juin, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport au mois de juin de l’année dernière. Ce chiffre fait suite à un mois de mai déjà exceptionnel où Kia avait engrangé 5 904 ventes de véhicules et, pour couronner ce record national, Kia note une augmentation de 54 % des ventes au Québec par rapport à l’année passée.

Commercialisé depuis seulement 60 jours au pays, le tout nouveau Kia Seltos a rapidement conquis le cœur des Canadiens en se positionnant à la deuxième place des ventes de Kia avec 2 670 unités vendues en mai et juin. L’ajout du Seltos à la gamme de Kia a été un succès évident depuis le lancement, augmentant considérablement les ventes du constructeur. Le Seltos s’est d’ailleurs positionné en tête au Québec dès son premier mois de vente en mai, avec un total de 542 unités dans la province.

Kia a également été récompensée en juin lorsqu’elle a conservé l’honneur d’être reconnue comme la première marque de production de masse lors de l’étude de la qualité initiale (IQS) de J.D. Power aux États-Unis et ce, pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance, alliée au prix de « Meilleur gros véhicule utilitaire canadien 2020 » octroyé par l’AJAC au tout nouveau Kia Telluride et au prix AJAC de « Voiture canadienne de l’année 2019 » remporté par la Stinger, prouve bien que les Canadiens reconnaissent le « Pouvoir de surprendre » de Kia et y répondent en soutenant la marque de façon exceptionnelle. « Nous sommes vraiment heureux de constater que les chiffres de vente impressionnants se poursuivent en juin, et nous avons de grands espoirs pour juillet », explique M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Le succès de Kia Canada est la preuve tangible que les Canadiens recherchent une qualité sans compromis, un design exceptionnel et des technologies novatrices. »

En mai et juin, Kia a lancé la promotion « Kia est là » où le constructeur payait , plutôt que de différer, les six premières mensualités d’un contrat de financement et les trois premières mensualités d’un contrat de location sur un certain nombre de ses modèles les plus populaires. Une version révisée de cette promotion se poursuivra en juillet sur les Sorento, les berlines Forte et les Forte5. De plus, des offres de financement exceptionnelles de 0 % pendant 84 mois seront proposées sur les Sorento, Soul, Sportage, Optima et Stinger 2020.

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger, et a récemment ajouté le nouveau Seltos et la nouvelle K5 à sa gamme. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

