ESPORTS BAR MIAMI SE TRANFORME EN PLATEFORME DIGITALE : ESPORTS BAR+ AMERICAS

Esports BAR Miami, l’événement mondial de l’Esports dédié aux professionnels, annonce que l’édition 2020 sera digitale: Esports BAR+ Americas 22 au 25 Septembre

PARIS, FRANCE, June 15, 2020 / EINPresswire.com / -- Reed MIDEM, organisateur d’ Esports BAR Miami , l’événement mondial de l’Esports dédié aux professionnels, annonce aujourd’hui que l’édition 2020 sera digitale avec le lancement d’Esports BAR+ Americas qui aura lieu en ligne du 22 au 25 Septembre.En raison des inquiétudes suscitées par le Covid-19, l’évènement physique Esports BAR Miami, initialement prévu du 22 au 24 septembre sera annulé et reviendra en 2021.Le Directeur d’Esports BAR, Arnaud Verlhac, explique la réflexion de la transformation digitale d’Esports BAR Miami, « La santé, la sécurité et le bien-être de nos clients et partenaires sont primordiales. Dans le contexte actuel sans précédent auquel nous sommes tous confrontés à l’échelle mondiale, nous avons décidé que la migration de notre événement physique vers une expérience digitale était essentielle. Depuis 2017, Esports BAR relie le monde du business de l’e-sport dans le monde. Notre décision de poursuivre un événement international en format numérique témoigne de notre engagement à tenir informée, engagée et enthousiaste la communauté B2B d’Esports.La version digitale d’Esports BAR+ Americas comprendra les services suivants :· Une plateforme de networking ciblée pour permettre des réunions d’affaires individuelles. Les utilisateurs recevront des recommandations personnalisées en fonction de leurs préférences en matière de Matchmaking et pourront ensuite proposer des réunions virtuelles ou des conversations par chat et partager des présentations avec leurs contacts choisis.· Du contenu et données exclusifs pour aider les spécialistes de l’Esports à développer leur activité.· L’accès à des conférences en ligne sur des sujets allant des données aux technologies, en passant par la monétisation, l’investissement et l’interaction du sport avec l’Esports.· Du contenu axé sur le secteur de l’Esports en Amérique comprenant également des informations sur les autres marchés.« Par définition, la communauté de l’Esports est très à l’aise avec le digital. Donc, mettre Esports BAR Miami en ligne est une décision logique si nous ne pouvons pas nous rencontrer face à face. Au cours des prochaines semaines, nous fournirons plus de détails sur le contenu que nous développons pour Esports BAR+ Americas et dévoilerons la liste incroyable de conférenciers qui partageront leur expérience et leurs idées. Esports BAR à Cannes et Miami, ont été incroyablement chanceux en raison du soutien que nous avons eu des leaders dans ce secteur de divertissement passionnant. Nous voulons maintenant contribuer à la croissance de l’Esports tout en respectant « the New Normal », déclare Arnaud Verlhac.

Un Message du Directeur d'Esports BAR, Arnaud Verlhac