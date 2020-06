Fotografia de Imóveis é Uma Das Armas do Imobiliário Para Atrair Clientes e Angariar Imóveis

Alunos Formação Fotografia Imobiliária Fotografia Imobiliária Feita Com Smartphone Diego Ramos - PSIU Comunicação e Eventos

Milhares de mediadores estão a se reinventar e agregar soluções ao portfólio para conquistar mais clientes. A Fotografia Imobiliária é uma destas soluções.

Não há nada mais caro na vida do que a falta de conhecimento. Em mercados altamente competitivos, como o imobiliário, isto é ainda mais necessário para se destacar. Conhecimento Nunca é Demais!” — Ney Lins

PORTUGAL, June 10, 2020 / EINPresswire.com / -- O mundo está cada vez mais digital e devido a esta pandemia do COVID-19 muitas indústrias, empresas e profissionais estão a acelerar em anos o processo de transformação digital.No segmento de serviços, os desafios são ainda maiores no que refere ao atendimento, e as empresas e profissionais precisam se reinventar e oferecer serviços adicionais a fim de agregar valor para os clientes.O mercado imobiliário foi um dos que mais sofreram mudanças com esta pandemia. Milhares de mediadores estão a se reinventar e agregar soluções ao portfólio para conquistar mais clientes. E isso tem um custo, por isso soluções que possam agregar valor e que não pese no bolso são sempre bem vindas.Diego Ramos que é referência quando o assunto é fotografia de imóveis devido a uma atuação de mais de 14 anos como fotógrafo, formador e influenciador do sector imobiliário em diversos países afirma que "a fotografia imobiliária é a chave secreta para angariar e vender mais imóveis em tempos em que os clientes estão cada vez mais online."Em um mercado imobiliário que é altamente competitivo, não há dúvidas de que, como em todos os mercados com este nível de competitividade, cada dia mais está a crescer a importância da aprendizagem e busca do conhecimento de maneira contínua para se diferenciar no imobiliário Luso. Ramos reforça ao dizer que "o consultor imobiliário precisa estar mais preparado no momento da angariação, e oferecer ao cliente vendedor do imóvel uma maior velocidade e qualidade na divulgação do seu bem através de fotos de qualidade que realmente transmitam a essência do imóvel é fundamental para se diferenciar da concorrência."Para o cliente vendedor de imóveis, é crucial ter acesso a um portfólio de qualidade e recheado de casos de sucesso da agência e agente imobiliário e isso passa por como estes profissionais estão a promover os imóveis, seja na qualidade das fotos ou dos anúncios em si, bem como a carteira de clientes.Para o cliente comprador de imóveis, não faz mais sentido ir fisicamente no imóvel sem ter visto fotos antes. Daí a importância de fotos de imóveis com qualidade e que realmente despertem o desejo para uma visita presencial.Ney Lins, sócio da PSIU Comunicação e Eventos , empresa oferece formação para o mercado imobiliário afirma que "é claramente perceptível que os profissionais de topo não são os que trabalham mais, mas aqueles que trabalham melhor. E, para isso, não há segredo: estar constantemente a se capacitar e a se atualizar com as tendências do mercado faz toda a diferença"."Aprender a fazer fotos de qualidade não é para qualquer um, ainda mais quando se está a usar a câmara de um telemóvel, mas com muito treino e dedicação é possível fazer fotografias incríveis", afirma o especialista em fotografia imobiliária Diego Ramos. É preciso aprender regras e conceitos para capturar, com o telemóvel, as melhores imagens dos imóveis, técnicas de enquadramento para fotografar o melhor em cada ambiente, recursos de iluminação, como utilizar aplicações de edição de imagens, como escolher a imagem principal e identificar as que convertem mais, entre outras coisas mais.Em uma iniciativa inédita para o mercado imobiliário, e com o objetivo de contribuir com este sector, o formador Diego Ramos fará uma formação online gratuita com 2h de duração e certificado digital para mediadores imobiliários sobre Fotografia Imobiliária com o Telemóvel . Os interessados em participar desta formação online gratuita poderão se cadastrar no site https://bit.ly/FotografiaPT

Formação Online Gratuita de Fotografia Imobiliária com Diego Ramos - PSIU Comunicação e Eventos