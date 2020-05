Lt. Governor's Office Highlights Conference Call Series for Spanish-speaking Small Business Owners

Office Activity Update

Each Friday, Lt. Governor Dan McKee hosts conference calls for small business owners in Rhode Island's Spanish-speaking community. The calls are translated in real time by Rosa DeCastillo, Policy Advisor in the Office of the Lt. Governor. Below is an overview of the calls.

5/22/2020 Topic: Loan opportunities and lending barriers for small minority businesses; unemployment insurance challenges and safe reopening for home daycare centers Guests: Maria Rivera, President of the Central Falls City Council; Doris Blanchard, Commerce RI and Emma Villa, child care provider Watch: www.youtube.com/watch?v=BZD3ZgfFq1c

5/15/2020 Topic: Reopening businesses safely and elder mental health Guests: Michael Nina, Neighborhood Health Plan; Maria Romero of RED Services and Emma Villa, child care provider Watch: www.youtube.com/watch?v=dOcNNL1HkS8&t=2s

5/8/2020 Topic: Paycheck Protection Program lenders Guests: Tomas Avila; Doris Blanchard, Commerce RI and Daniel Blanco, RED Services Watch: www.youtube.com/watch?v=BkyltJtlKu8

5/1/2020 Topic: State strategies to give minority businesses a voice Guests: Lina Paulino, D'Joselito Haircare Salon; Doris Blanchard, Commerce RI and Manuel Battle, RI Small Business Development Center Watch: www.youtube.com/watch?v=tHRJB757TQA&t=153s

4/24/2020 Topic: Small businesses that need support but have not received it Guests: Michael Nina, Neighborhood Health Plan; Lina Paulino, D'Joselito Haircare Salon and Oscar Mejias, RI Hispanic Chamber of Commerce Watch: www.youtube.com/watch?v=GUy_md86_BQ

4/17/2020 Topic: Obstacles to obtaining grants for small Hispanic merchants Guests: Senator Ana Quezada Watch: www.youtube.com/watch?v=ll750WsXZkI&t=1060s

4/10/2020 Topic: Support for veterans, RIbusiness.org, letter to congressional delegation on small business grants Guests: Oscar Mejias, RI Hispanic Chamber of Commerce; State Representative Carlos Tobon of Pawtucket and Ron Crosson, Urban Ventures Watch: youtube.com/watch?v=wh6gpO_xR1M

4/3/2020 Topic: Updates for Hispanic entrepreneurs, Paycheck Protection Program Guests: Doris Blanchard, Commerce RI; Oscar Mejias, RI Hispanic Chamber of Commerce; Central Falls Mayor James Diossa; President of the Central Falls City Council Maria Rivera and State Representative Carlos Tobon of Pawtucket. Watch: youtube.com/watch?v=jkVY328Ju8A&t=4361s

_________

Actualización de actividad de oficina

Todos los viernes, el Vicegobernador Dan McKee realiza conferencias telefónicas para propietarios de pequeñas empresas en la comunidad de habla hispana de Rhode Island. Las llamadas son traducidas en tiempo real por Rosa DeCastillo, Asesora de Políticas en la Oficina del Vicegobernador. A continuación se muestra una descripción general de las llamadas.

5/22/2020 Exploramos y discutimos las oportunidades de préstamos y las barreras de préstamos para las pequeñas empresas minoritarias, y las reclamaciones y desafíos de beneficios de seguro de desempleo. Ayuda para pequeñas empresas y reapertura segura de hogares de cuidado infantil (cuidado diurno en casa) Invitados: Maria Rivera, presidenta del Consejo Central de Las Cataratas; Doris Blanchard de Commerce RI; Emma Villa Proveedor de guardería en el hogar. www.youtube.com/watch?v=BZD3ZgfFq1c

5/15/2020 Reapertura de las áreas de trabajo/negocio. Salud mental de los ancianos. Huéspedes: Michael Nina de Neighborhood Health Plan; Maria Romero de Red Services; Emma Villa, Proveedora de Cuidado Infantil www.youtube.com/watch?v=dOcNNL1HkS8&t=2s

5/8/2020 ¿Qué está pasando con los prestamistas PPP y ofreciendo a las minorías la oportunidad de aplicar? Invitados: Thomas Avila; Doris Blanchard de Commerce RI; Daniel Blanco copropietario de RED Services www.youtube.com/watch?v=BkyltJtlKu8

5/1/2020 Seguir prestando atención a la comunidad latina. Discusión sobre las estrategias que el estado está midiendo para dar a las minorías y a las empresas una voz en la mesa de negociación. Invitados: desde D'Joselito Haircare Salon, Lina Paulino, propietaria; Doris Blanchard de Commerce RI; Manuel Battle de RISBDC www.youtube.com/watch?v=tHRJB757TQA&t=153s

4/24/2020 Tratar de hablar con empresas que no han recibido ayuda y construir un caso para su consideración. Huéspedes: Michael Nina de Neighborhood Health Plan; Propietario Lina Paulino; Oscar Mejías, Cámara de Comercio, www.youtube.com/watch?v=GUy_md86_BQ

4/17/2020 Invitados: Senadora Ana Quezada Tema: La dificultad que tienen los Pequeños Comerciantes Hispanos para obtener una subvención en RI. www.youtube.com/watch?v=ll750WsXZkI&t=1060s

4/10/2020 Ayuda de veteranos, Informe de RIbusiness.org, grupo de comerciantes para ayudar a las empresas locales, envía una carta a Cicilline, Langevin sobre becas para pequeñas empresas Invitados: Oscar Mejías, de la Cámara de Comercio; Carlos Tobon de Pawtucket; Ron Crosson de Urban Ventures www.youtube.com/watch?v=wh6gpO_xR1M

4/3/2020 Huéspedes: Doris Blanchard, dando información a los empresarios hispanos, Oscar Mejía, discusión sobre el Préstamo PPP y el Alcalde James Diossa de Central Falls. Presidente del Consejo Central Falls, María Rivera y Carlos Tobon de Pawtucket. www.youtube.com/watch?v=jkVY328Ju8A&t=4361s