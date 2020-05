Español - El Departamento de Banca y Seguros de NJ inicia campaña de concientización pública "Get Covered New Jersey" para promover las opciones de seguro médico disponibles para los residentes en medio del COVID-19

TRENTON — Con el fin de promover las opciones de seguro de salud que están disponibles para los residentes, cuya cobertura de salud o ingresos se vieron afectados en medio de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Banca y Seguros del estado inició la campaña de concientización pública Get Covered New Jersey que generalmente se lleva a cabo durante el Período de Inscripción Abierta de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). Por lo regular, los residentes que pierden cobertura de salud basada en el trabajo tienen 60 días después de la pérdida de cobertura para inscribirse en la cobertura de salud en el Mercado a través de un Período de Inscripción Especial (SEP, por sus siglas en inglés), y quienes son elegibles, también pueden recibir ayuda financiera para reducir el costo de su plan. Las personas que han perdido ingresos pueden ser elegibles para los programas de seguro médico de NJ FamilyCare que es Medicaid y el programa de seguro médico para niños (Children’s Health Insurance Programs, en inglés). Para información más detallada sobre las opciones de cobertura de salud visite la página de internet de Get Covered New Jersey, en GetCovered.NJ.gov. “Estos son tiempos difíciles para muchas personas que viven en Nueva Jersey y queremos que sepan que hay opciones disponibles en caso de que necesiten seguro médico”, dijo la comisionada del Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, Marlene Caride. “Aunque el gobierno federal no ha abierto específicamente un Periodo de Inscripción Especial para el COVID-19, como lo solicitó el Gobernador Murphy para que los residentes sin seguro o con seguro médico sin suficiente cobertura puedan inscribirse a través del Mercado, el estado ha tomado medidas para promover las opciones de cobertura de salud disponibles para aquellos que pueden ser elegibles para un SEP en caso que hayan atravesado por eventos que lo hagan elegible, incluso la pérdida de cobertura basada en el trabajo, o a través del NJ FamilyCare debido a la pérdida de ingresos. Instamos a los residentes a visitar GetCovered.NJ.gov para obtener más información sobre sus opciones, ver si son elegibles para recibir ayuda financiera para reducir el costo de su plan, o para encontrar un Navegador capacitado que les ayude a inscribirse sin costo alguno". El departamento ha reiniciado la campaña de concientización pública Get Covered New Jersey, que generalmente se ejecuta durante la Inscripción Abierta, para promover las opciones de cobertura médica disponible para los residentes que perdieron ingresos o cobertura de salud basada en el empleador y pueden ser elegibles para la cobertura a través del Mercado por la ACA o por el NJ FamilyCare (incluye Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños). Los anuncios de publicidad empezaron a correr el 1 de mayo, con los anuncios de radio por internet, búsqueda y redes sociales a partir de esta semana. “En estos tiempos difíciles, contar con cobertura médica asequible es más importante que nunca. Si ha perdido su cobertura de salud o necesita un seguro médico durante esta emergencia, estamos aquí para ayudarle. El departamento de Servicios Humanos junto al Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral hemos trabajado para garantizar que los residentes que buscan un seguro de desempleo sepan que pueden ser elegibles para el NJ FamilyCare, nuestro seguro médico gratuito o de bajo costo”, dijo la comisionada del Departamento de Servicios Humanos, Carole Johnson. “Para obtener información y para presentar una solicitud visite njfamilycare.org. Hemos realizado un sin número de cambios en las normas para hacer más fácil al momento de solicitar y para conservar la cobertura del NJFamilyCare durante esta emergencia de salud pública ". Las agencias estatales como el Departamento de Banca y Seguros, El Departamento de Servicios Humanos y de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral están trabajando conjuntamente para proporcionar información a los residentes que solicitan seguro de desempleo sobre las opciones de cobertura de salud disponibles a través del NJ FamilyCare y el Mercado. "El impacto de la pandemia en nuestros residentes ha subrayado la importancia de tener un intercambio basado en el estado, lo que permitirá a Nueva Jersey tomar decisiones en el mejor interés para sus residentes, incluso el de establecer períodos de inscripción especiales para brindar acceso a la cobertura durante emergencias,” dijo la comisionada Caride. "A medida que hacemos la transición, continuamos con nuestro compromiso bajo el liderazgo del Gobernador Murphy para mejorar el acceso a la cobertura de salud y la atención ante una crisis sin precedentes". En marzo, el gobernador Murphy solicitó al gobierno federal abrir un Período de Inscripción Especial para permitir que los residentes sin seguro o con seguro sin suficiente cobertura se inscriban en la cobertura a través del intercambio de seguro médico federal. En abril, el gobernador se unió a otros 11 gobernadores instando una vez más, al gobierno federal abrir un Período de Inscripción Especial en el Mercado para darles a todos la oportunidad de inscribirse en un plan de salud que les ofrezca la cobertura que necesitan con acceso a cualquier subsidio que sean elegibles. Muchos estados que operan un intercambio basado en el estado ya establecieron un Período de Inscripción Especial en respuesta al COVID-19. Sin embargo, se requiere de una acción federal para establecer un SEP en los estados que aun operan en la plataforma federal de CuidadoDeSalud.gov. A pesar de la ausencia del gobierno federal, existen opciones de cobertura disponibles para aquellos que están atravesando por un evento que les haga elegible para inscribirse en el Mercado, o para aquellos cuyos ingresos cumplen con la elegibilidad para el NJ FamilyCare. Cabe mencionar que también hay ayuda disponible para los residentes que necesitan cobertura. En noviembre de 2020, el estado estará haciendo la transición a un intercambio basado en el estado. Como parte de la transición, Nueva Jersey actualmente está operando un intercambio basado en el estado en la Plataforma Federal (SBE-FP, por sus siglas en inglés). Como SBE-FP, Nueva Jersey asumió el control del gobierno federal y la financiación del programa de Navegadores. Ahora tenemos cinco navegadores financiados por el estado que ofrecen asistencia para la inscripción de forma gratuita a los residentes que buscan cobertura de salud, en comparación a solo uno que opera en Nueva Jersey bajo el gobierno federal. Estas organizaciones continúan ofreciendo asistencia a los residentes durante la pandemia de forma remota. Recursos de seguro médico Los residentes que no tienen seguro médico o que perdieron cobertura pueden ser elegibles para cobertura gratuita o de bajo costo a través de los programas Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños por el NJ FamilyCare. La elegibilidad se basa en los ingresos. Las personas con un ingreso inferior a $ 1,468 al mes pueden ser elegibles. Los padres de una familia de cuatro, con ingresos de hasta $ 3,013 por mes también pueden ser elegibles. El NJ Family Care incluye el Programa de Seguro Médico para Niños y Medicaid y cubren visitas al doctor, recetas médicas, servicios de salud mental y servicios de uso de sustancias e incluso hospitalización. Para más información y para ver si es elegible visite www.NJFamilyCare.org. Los residentes que han pasado por un cambio en su vida, como la perdida de cobertura de salud basada en el trabajo, pueden ser elegibles para un Período de Inscripción Especial el cual les permitiría inscribirse en la cobertura de salud en el Mercado. Si los residentes han perdido la cobertura de salud en los últimos 60 días o esperan perder su cobertura en los próximos 60 días, pueden ser elegibles para un Período de Inscripción Especial. Asimismo, individuos con un salario de hasta aproximadamente $ 49,960 al año, y las familias de cuatro con un salario anual de hasta aproximadamente $ 103,000 son elegibles para obtener ayuda financiera para ayudarles a reducir el costo de su plan. Visite la página de internet de Get Covered New Jersey https://nj.gov/governor/getcoverednj/es/ para ver si es elegible, o para obtener información sobre cómo comunicarse con un Navegador capacitado que le ayudará vía telefónica de forma gratuita. También puede inscribirse en la cobertura directamente por el www.CuidadoDeSalud.gov. __________ Encuentre aquí una lista de las acciones tomadas por el Departamento para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en los residentes y las empresas: Para obtener información útil sobre el COVID-19 o para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite nuestra página de Información del COVID-19.