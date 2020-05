Contact: Eileen Peters, (631) 952-6632 Release Date: September 11, 2007 Segunda Audiencia Publica Para La Propuesta Del Local De Carga Intermodal Camion-Tren En Long Island (LITRIM) Fijada Para El Jueves, 20 De Septiembre Del 2007 El Departamento de Transportación del Estado de Nueva York (NYSDOT), Región 10, Long Island, conducirá una segunda audiencia pública el Jueves, 20 de Septiembre del 2007, sobre la Propuesta del Local de Carga Intermodal Camión-Tren en Long Island (LITRIM) en la Ciudad de Islip, Condado de Suffolk. El propósito de esta audiencia es proveer al público de una oportunidad adicional para dar comentarios sobre el proyecto propuesto. Todas las personas interesadas están invitadas a asistir esta audiencia pública para enterarse sobre el proyecto y proveer sus comentarios sobre la facilidad propuesta. La audiencia del 20 de Septiembre será conducida en la Universidad Comunitaria de Suffolk, Campus de Brentwood en el Edificio de Artes & Ciencias Sagtikos/Teatro Van Nostrand de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., con la sesión formal de comentarios públicos de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Los planos propuestos del local de carga y la mejora de la vía pública para el acceso de camiones así como otras informaciones pertinentes a este proyecto estarán disponibles para la revisión del público. Además, ingenieros y representantes del NYSDOT estarán presentes durante la audiencia para contestar preguntas y discutir el proyecto con el público incluyendo los aspectos del proyecto relacionados con la economía, seguridad, medioambiente, y acceso. El NYSDOT también discutirá temas planteados por el público hasta la fecha. Información adicional sobre el proyecto y la Declaración Preliminar de Impacto Medioambiental (DEIS por sus siglas en inglés) están disponibles en la pagina de Internet www.longislandintermodal.com El proyecto propuesto LITRIM estará localizado en terrenos del Hospital Pilgrim State y procura aumentar el uso del ferrocarril en el reparto de productos, reducir congestión en las vías públicas de Long Island, reducir la necesidad de transporte de larga distancia por camión, y minimizar la dependencia de recibir productos por camiones a aproximadamente 2.8 millones de personas en Long Island. Este proyecto fue iniciado como resultado de un estudio de viabilidad conducido por un comité coordinador de 28 miembros, luego desarrollado con la cooperación de 55 miembros de un Grupo de Accionistas Laborales. Actualmente, solo el uno por ciento (1%) de mercancías es transportado a Long Island vía ferrocarril comparado con el 15% promedio a nivel nacional. El local de LITRIM en los terrenos del Hospital Pilgrim State fue elegido basado en su acceso directo al LIRR; accesibilidad a la Autopista de Long Island (Long Island Expressway, LIE); su ubicación central en Long Island que evita áreas residenciales; y la disponibilidad de terrenos propiedad del estado. más… Comentarios concernientes a los planos de diseño propuestos y la evaluación medioambiental pueden ser presentados de forma verbal o por escrito en la audiencia pública, o por correo hasta Septiembre 24 del 2007. Sus comentarios pueden ser grabados en privado por un taquígrafo en la audiencia pública de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Además, habrá la oportunidad de hacer declaraciones públicas durante la sesión formal de comentarios de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. El NYSDOT tomará en consideración todos los comentarios recibidos para identificar la opción preferida. Este local es accesible para personas discapacitadas (minusválidas) y traductores al español estarán disponibles. Sin embargo, residentes que necesiten de intérprete de lenguaje por señas, sistema de ayuda auditivo ó cualquier otra necesidad especial requerida para facilitar su participación en esta audiencia pública deben contactar al NYSDOT lo más pronto posible al (631) 952-6654 en inglés o al (631) 952-6659 en español. Cualquier persona que no pueda asistir a la audiencia pública del 20 de Septiembre del 2007 y que desee proveer comentarios debe enviarlos al: The LITRIM Project Team NYS Department of Transportation Region 10 Long Island 250 Veterans Memorial Highway Hauppauge, New York 11788 Project Identification Numbers: 0339.12 and 0339.13 Esta segunda audiencia pública es parte de los continuos esfuerzos del NYSDOT para animar al público a manifestar su opinión durante el desarrollo de los proyectos de transporte y así asegurar que los proyectos terminados reúnan las metas de seguridad en ingeniería del NYSDOT así como también las necesidades comunitarias. ###

