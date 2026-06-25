El WSDA cierra sus oficinas de atención al público, pero permanece en pleno funcionamiento

OLYMPIA - A partir del miércoles 25 de marzo, el Departamento de Agricultura del estado de Washington (Washington State Department of Agriculture, WSDA) cerrará todas las oficinas de atención al público del estado. Esta medida está destinada a ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 al limitar las interacciones entre el personal y el público.

A pesar de este cierre, el WSDA es una agencia que respalda parte de la infraestructura fundamental de nuestro estado, por eso tenemos la intención de continuar proveyendo inspecciones de alta calidad y otros servicios cruciales necesarios para respaldar el comercio y mantener la viabilidad de nuestra cadena de suministro de alimentos vitales.

Anteriormente, el WSDA ha tomado otras medidas para seguir las recomendaciones de distanciamiento social, que incluyen que los empleados trabajen desde casa cuando sea posible y la cancelación o postergación de reuniones y concurrencias grandes.



«Esta es una medida extraordinaria, pero es un paso necesario para ayudar a proteger tanto a nuestro personal como al público», explicó el director del WSDA, Derek Sandison. «El WSDA permanece en funcionamiento y continuará cumpliendo con su misión de respaldar la industria agrícola de nuestro estado. Animo al público a llamar, enviar correos electrónicos o utilizar nuestro sitio web para contactarnos por el momento».



El WSDA tiene sus principales oficinas administrativas en el edificio de Recursos Naturales ubicado en el campus del Capitolio, en Olympia, con oficinas regionales en Yakima, Spokane y por todo el estado. Todas estarán cerradas al público a partir del miércoles hasta nuevo aviso.



El público aún puede comunicarse con el personal del WSDA para solicitar asistencia y por otras actividades regulares. Se puede acceder a todas las divisiones del WSDA por teléfono y correo electrónico. Se pueden comunicar con la agencia al 800-902-1800 o encontrar información de contacto específica aquí: www.agr.wa.gov/contact-us.



Pueden encontrar información específica de la agencia en nuestro sitio web de información sobre la COVID-19 del WSDA. Visite www.coronavirus.wa.gov para obtener más información sobre las medidas y las recomendaciones a nivel estatal.