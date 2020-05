Aip Mhóibíleach um Chlárú Laonna Seolta ag an Aire Creed

D'fháiltigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D. inniu roimh an Aip um Chlárú Laonna (Calf-Reg) atá tugtha isteach ag a Roinn agus atá anois ar fáil saor in aisce do choimeádaithe tréada a bhfuil fón cliste iOS nó Android acu. Dúirt an tAire gur ábhar mór misnigh a bhí san aistriú ó fhógraí ar pháipéar go fógraí leictreonacha maidir le laonna a chlárú. Cláraíodh os cionn 70% de laonna a rugadh in 2019 ar an gCóras Aithint agus Gluaiseacht Ainmhithe (AIM) ag úsáid fógraí leictreonacha. Cuireann an Aip um Chlárú Lao (Calf-Reg) nua bealach éifeachtach agus éasca le húsáid ar fáil chun laonna a chlárú go leictreonach. Áirítear ar na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an Aip um Chlárú Laonna: Tá an Aip ar fáil an gcuid is mó de ghairis mhóibíleacha, (gutháin, táibléid, ríomhairí glúine etc);

Próiseas simplí céim ar chéim chun sonraí cláraithe laonna a thaifeadadh;

Is féidir sonraí cláraithe a thaifeadadh ar an Aip fiú nuair nach bhfuil clúdach gréasáin ar fáil, agus is féidir iad a chur ar aghaidh níos déanaí chun na taifid ar AIMS a thabhairt cothrom le dáta nuair is féidir sin a dhéanamh de réir clúdach gréasáin;

Is féidir an Aip a úsáid in áit ar bith, i bhfoirgnimh ar an bhfeirm agus laonna á gclibeáil san áireamh; agus

Clárúcháin laonna sciobtha a chuireann dlús faoin bpróiseas pasanna gan aon mhoill ar an bpost i gceist. Ní mór cuntas Agfood a bheith ag Coimeádaithe Tréada chun an aip a úsáid. Is féidir le coimeádaí clárú ar líne chun cuntas Agfood a fháil ag www.agfood.ie . Tá an deasc chabhrach Agfood (Uimhir Ghutháin: 0761 064424) ar fáil chun cuidiú le feirmeoir maidir le haon deacrachtaí a bhíonn acu le clárú. Ina theannta sin, is féidir le coimeádaithe tréada fiosruithe a chur ar aghaidh ar ríomhphost chuig aim@agriculture.gov.ie . CRÍOCH Date Released: 13 May 2020

