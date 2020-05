Un estudio revelará si las mascarillas autofiltrantes pueden ser reutilizables

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

MADRID, ESPAñA, May 14, 2020 / EINPresswire.com / -- Con el fin de proteger la salud de la población durante la vuelta a la normalidad, Matachana Group va a llevar a cabo un test de reprocesamiento de mascarillas autofiltrantes no reutilizables con la colaboración de la multinacional líder en los campos de la tecnología médica y de seguridad Dräger.El objetivo de este estudio es conocer si las mascarillas autofiltrantes pueden ser reutilizables. Para ello, se van a realizar pruebas de esterilización a baja temperatura con el equipo de peróxido de hidrógeno vaporizado 130HPOcon la intención de obtener resultados en un plazo muy corto, para intentar dar solución al desabastecimiento de estos equipos de protección individual por la situación actual.La investigación se va a llevar a cabo en el laboratorio MATEC que Matachana Group tiene en Barcelona. Para ello, el grupo ya dispone de todos los protocolos para realizar los test de manera inmediata.La idea principal es poder dar una “alternativa circunstancial” a los hospitales y centros médicos nacionales e internacionales para poder reutilizar las máscaras/respiradores en caso de desabastecimiento de las mismas de una manera casi inmediata y con total seguridad, respetando las normativas vigentes al respecto.De este modo, se pretende verificar que el reprocesamiento mediante el sistema de esterilización por peróxido de hidrogeno de Matachana permite la reutilización y, sobre todo, no daña el rendimiento de las mascarillas FFP2 y FFP3 después de “X” ciclos de esterilización, considerando siempre la evaluación descrita en la norma específica para ello.En palabras de Dionisio Martínez de Velasco, Managing Director de Dräger Iberia, “desde Dräger queremos garantizar en la medida de lo posible el abastecimiento del equipamiento sanitario durante el paulatino desconfinamiento. Para ello, vamos a colaborar con una prestigiosa marca como es Matachana Group para realizar unos test que verifiquen la seguridad y eficacia de las mascarillas autofiltrantes en caso de que necesiten ser reutilizables”.Dräger. Tecnología para la vidaDräger es un líder internacional en los campos de la tecnología médica y de seguridad. Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889, Dräger generó en 2019 unos ingresos de aproximadamente 2.8 mil millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la actualidad en más de 190 países y tiene más de 14.500 empleados en todo el mundo. Visite la página www.draeger.com para obtener más información.



