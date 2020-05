Iarraidh ar Thairiscintí fógartha ag an Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe (RIDF) chun tionscnamh d’Fhiontraithe Mná faoin Tuath a fhorbairt

Tá nós imeachta soláthair phoiblí iomaíoch fógartha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2020 (RIDF) i leith Clár Forbartha d’Fhiontraithe Mná atá ag teacht chun cinn i gCeantair Thuaithe. Cuirfear maoiniú ar fáil chun clár a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a bheidh dírithe ar fhiontraithe mná atá ag teacht chun cinn i gceantair thuaithe. Nótaí don Eagarthóir: Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) ag lorg tograí ó sholáthróirí seirbhíse oiriúnacha, a bhfuil an taithí agus an fhís acu chun sainchlár oibre a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na bearnaí atá ann ó thaobh scileanna, fiontar agus acmhainn i measc fiontraithe mná atá ag teacht chun cinn faoin tuath agus ina nglacfar san áireamh nithe a chuireann bac agus teorainn le gníomhaíocht fiontraíochta i gceantair thuaithe.

Rinneadh Iarraidh ar Thairiscintí (RFT) a fhoilsiú an 6 Bealtaine 2020 ar láithreán gréasáin eTenders agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (ID No. 169260). Ní mór clárú ar shuíomh eTenders ag http://www.etenders.gov.ie/- Clárú Soláthraí - chun teacht ar an RFT. Baineann an RFT seo le seirbhísí a aimsiú chun clár forbartha fiontraíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a bheidh dírithe ar fhiontraithe mná atá ag teacht chun cinn i gceantair thuaithe. Is 12:00 (meán lae) Dé hAoine an 12 Meitheamh 2020 an dáta deiridh a nglacfar le tairiscintí. Déanfar tairiscintí a mheas trí phróiseas iomaíochta a bhaineann le tionscadail bheartaithe a mhaoiniú. CRÍOCH Date Released: 11 May 2020

