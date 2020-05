Tús luath le híocaíochtaí comhardaithe faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí fógartha ag Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil tús luath curtha leis na híocaíochtaí comhardaithe faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí. Íocfar níos mó ná €1m le 1,200 feirmeoir trí na híocaíochtaí comhardaithe. Beidh na híocaíochtaí seo ar fáil coicís níos túisce ná mar a bhí anuraidh. Dúirt an tAire "Tá an-áthas orm tús a chur leis na híocaíochtaí comhardaithe le feirmeoirí orgánacha níos túisce ná mar a bhí beartaithe. Eiseofar breis is €1 milliún d'íocaíochtaí faoin scéim seo le 1,200 feirmeoir orgánacha, cuirfear tús le heisiúint na n-íocaíochtaí sin ón lá inniu. Mar aon le hairgead comhardaithe GLAS a íoc go luath, is príomhchuid d'ár bhfreagra maidir le Covid-19 é an t-airgead seo a chur ar fáil d'fheirmeoirí iad féin chun cuidiú le sreabhadh airgid a fheabhsú ar fheirmeacha na hÉireann. Dúirt an tAire freisin "is príomhbheart tacaíochta í an scéim seo chun cuidiú le feirmeoirí orgánacha aghaidh a thabhairt ar an méadú atá tagtha agus atá ag teacht ar an éileamh atá ag tomhaltóirí ar bhia a tháirgtear go horgánach. Ba phríomhstraitéis de chuid an Rialtais seo í tacaíocht a chur ar fáil don earnáil Orgánach agus tháinig méadú 50% ar thalamh in Éirinn a ndéantar feirmeoireacht orgánach air mar gheall ar ár scéim feirmeoireachta orgánaí RDP. Tá os cionn 74,000 ha anois ann a bhfuil feirmeoireacht orgánach á déanamh air agus tá pleananna uaillmhianacha inár Straitéis maidir leis an Earnáil Orgánach 2019-2025 i ndáil le forbairt amach anseo." Tá 1,530 feirmeoir orgánach páirteach sa Scéim Feirmeoireachta Orgánaí i láthair na huaire agus is ionann íocaíochtaí bliantúla faoin Scéim seo agus tuairim is €10 milliún. Nótaí d'Eagarthóirí: Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an rannóg Orgánach sa DAFM ag 0761 064415 nó ríomhphost a chur chuig organic@agriculture.gov.ie . Is féidir an Straitéis maidir leis an earnáil Orgánach 2019-2025 a fháil ag: https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/organicfarming/organicsscheme/ReviewofOrganicFoodSector290119.pdf CRÍOCH Date Released: 10 May 2020

