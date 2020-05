Sandvik Coromant dona equipo de protección para apoyar el combate del Covid-19

SANDVIK COROMANT SE SUMA A LA CAUSA

Sé que esto no cambiará el mundo, pero estoy seguro de que mejorará sus vidas un poco” — Wally Calayag

MEXICO CITY, MéXICO, May 7, 2020 / EINPresswire.com / -- Querétaro, Mayo 2020. – Uno de los pilares de Sandvik Coromant, es la Responsabilidad Social es por eso que, alrededor del mundo, está llevando a cabo acciones de apoyo al combate del Coronavirus (Covid-19).En Estados Unidos, donde la situación es aún más critica que en muchos otros países, el ingeniero de productividad de Sandvik Coromant Territory, Wally Calayag, quien es esposo de una enfermera que trabaja en el Centro Médico Long Beach Memorial en Long Beach, California, supo por ella del sufrimiento del personal de salud causado por las mascarillas protectoras, aunado a la escasez de los productos de seguridad e higiene ocasionada por la alta demanda.De inmediato, surgió en él la necesidad de ayudar de alguna manera, por lo que después de saber que un simple extensor de correa podía hacer la diferencia y aliviar las molestias causadas en las orejas y cabeza del personal de salud, comenzó a utilizar su impresora 3D y archivos de código abierto para imprimir extensores.Desde ese momento, Wally y los miembros de su familia se turnan para monitorear y cargar la máquina para hacer tantas correas como sea posible. Su máquina le permite imprimir tres correas en dos horas y media y ya ha entregado 300 al hospital, con una meta de producir 1,000 piezas. Además de su familia, varios se han unido a la causa como la escuela Hawthorne High School y el Instructor de Ingeniería, Lucas Pacheco, quien opera Metalcrafters, un grupo de ingeniería de alumnos de preparatoria que Wally apoya de manera activa.Sin duda, esta acción ha cambiado positivamente las largas jornadas de los médicos, enfermeras y demás colaboradores de la salud en esté tiempo de grandes retos. “Sé que esto no cambiará el mundo, pero estoy seguro de que mejorará sus vidas un poco”, afirmó Wally Calayag.Así mismo, en Suecia, están trabajando a marchas forzadas para contener la propagación del virus y atender a los afectados. El sitio de producción de Sandvik Coromant de Västberga ha estado recolectando equipo de protección personal como guantes, ropa y mascarillas, que donarán al sistema de salud, junto con protectores faciales impresos en 3D, que la trasnacional ha estado fabricando en sus Centros de Manufactura Aditiva.El compromiso de Sandvik a nivel mundial es apoyar y hacer frente a esta situación de una manera positiva y apegados al compromiso que los caracteriza. “Nuestros equipos de servicio al cliente, técnicos y de operaciones, junto con nuestros ingenieros de ventas, continuarán ofreciendo el mejor servicio y soporte durante los tiempos difíciles que se avecinan. Para hacerlo aún más fácil, recomendamos que exploren nuestros servicios de pedidos en línea y otras herramientas digitales”, afirmó Nadine Crauwels, presidente de Sandvik Coromant. “En caso de cualquier duda, no duden en contactarnos. Gracias por su continua lealtad y confianza.”Sandvik CoromantSandvik Coromant, parte del grupo tecnológico global Sandvik, es un precursor en herramientas de corte y soluciones para el mecanizado, así como desarrollo e innovación en el corte de metal. El programa de capacitación proporcionado por Sandvik Coromant, así como el desarrollo e investigación y gracias a una fuerte colaboración con nuestros clientes a desarrollar tecnologías de mecanizado más innovadoras y con una visión del futuro. Sandvik Coromant tiene más de 3100 patentes en todo el mundo, con más de 8500 empleados y representación en 150 países.Para obtener más información, visite www.sandvik.coromant.com y nuestros canales de redes sociales.Contacto de prensa en MéxicoMaría YáñezOf. +5252948215 ext. 139Móvil. 56 11774705maria@lizetteweber.com



