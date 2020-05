Fa’alauiloa e le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa (UTOS) lana tufatufaga o tupe fa’asili fa’avaitaimi mo le aufai iunite

SAMOA, May 1 - Me 1 2020 ; E fiafia lava le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa e fa’alauiloa le fa’amatu’uina atu o se tufatufaga o tupe fa’asili fa’avaitaimi e .04 sene i le iunite mo le aufai’iunite. O se taimi muamua lenei ua faia ai lenei tufatufaga fa’avaitaimi i le tala’aga o le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa, na fa’aalia e le Ofisa Sili o Pulega, Tevaga Viane Tagiilima “o lo’o agai pea I luma tulaga tau tupe a le Mavaega Tausi ma le mafuaaga lea I nei taimi faigata ma le lē mau tonu, e fa’aauau pea ona tu’uina atu le lagolago a le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega Tausi a Samoa mo ana Aufai’iunite, a’o feagai ai le atunu’u ma a’afiaga tugā o le KOVITI-19,”. O paleni o Iunite a le Aufai’iunite i le aso 31 o Tesema 2019 e fa’avae ai le iloiloga o lenei tufatufaga ma e tatau fo’i ona tatala pea le teugātupe e o’o mai i le aso 30 o Aperila 2020, e mafai ai ona agava’a ai mo lenei fa’amanuiaga. O teugātupe uma sa tapunia mai le aso 1 o Ianuari 2020 e o’o mai i le aso 30 o Aperila 2020, e lē agava’a i lenei fa’amanuiaga. O lenei tufatufaga fa’avaitaimi e fa’avae mai i taunu’uga o galuega fa’atino a le Fa’aputugātupe i le ono masina muamua o le tausaga falētupe 2019/2020, e tusa lea ma le $2.90 Miliona tala le tupe o le ā fa’amatu’uina atu mo le aufai’iunite, mai lenei tufatufaga. Sa fa’aiugafonoina lenei tufatufaga o tupe fa’asili faavaitaimi i le fonotaga a le Komiti o Fa’atonu a le Kamupani o Puleaga i le aso 29 o Aperila 2020. E mafai e aufai’iunite o lo’o agava’a i lenei fa’amanuiaga ona tala i tua a latou tufatufaga e amata mai i le aso 4 o Me 2020. E tasi le masina o le ā tu’uina atu i aufai’iunite e tala ai i tua latou tufatufaga, a mae’a le masina e tasi ‘ae le’i talaina i tua, ona toe teuina lea o nei tufatufaga i teugātupe fa’afaigaluega a sui fai’iunite, ona ua latalata mai foi le fa’aiuga o le tausaga fa’alētupe, o lo’o fuafuaina ai foi le isi tufatufaga o tupe fa’asili. E fai ai ma sui o le Tausi Mavaega, le Taitaifono ma le Komiti o Fa’atonu, e momoli atu ai e le Pulega ma le aufaigaluega a le Kamupani o Puleaga a le Fa’aputugātupe Teufa’afaigaluega o Mavaega tausi a Samoa, mo’omo’oga alofa mo Samoa atoa i lenei vaitaimi faigatā, a’o se fa’afetai foi i le aufai’iunite mo le lagolagosua faifaipea o lo’o tu’uina mai. Mo nisi fa’amatalaga fa’aopo’opo i lenei tufatufaga, fa’afeso’ota’i mai le Ofisa o le Pulega a le UTOS i le telefoni 26949/ 29916 po’o lou asiasi ane fo’i i le matou upega tafa’ilagi www.utos.ws May 1, 2020

