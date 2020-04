Le traitement à base de kétamine de Champignon sera distribué par une importante chaîne de pharmacie canadienne et la compagnie annonce la clôture de la transaction d'AltMed

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTCQB : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine concentrée sur l’application de nouveaux protocoles de traitement naturels mettant l’accent sur la médecine psychédélique afin de traiter un large éventail de troubles et de carences, continue de renforcer son écosystème de médecine psychédélique, verticalement intégré, grâce à l’augmentation de sa capacité d’exécution des prescriptions de topiques à base de kétamine.



La société est heureuse d’annoncer l’ajout d’une infrastructure clé afin de combler la demande et de préparer ses formulations de kétamine exclusives via un emplacement dans l’une des principales chaînes de pharmacies de détail au Canada (la « Pharmacie »), ainsi que la distribution de ses produits au sein du réseau de la Pharmacie.

Champignon tirera partie de l’infrastructure existante de la Pharmacie pour distribuer ou « exécuter de façon centralisée », les ordonnances de topiques de kétamine, à un réseau de cliniques médicales et de cliniques de traitement de la douleur et de la toxicomanie au Canada (les « cliniques »). Ces produits fourniront à Champignon une source de revenus croissants avec des marges solides.

Champignon et la Pharmacie ont également commencé à concevoir une salle blanche sur mesure de niveau B (la « salle blanche »), située dans l’installation actuelle de la Pharmacie. La société tirera parti de sa salle blanche pour préparer et emballer ses formulations de kétamine, y compris, mais sans s’y limiter, l’esketamine intranasale hors marché et les topiques de kétamine. Champignon prévoit que la construction de sa salle blanche sera terminée d’ici le troisième trimestre 2020 et contiendra toutes les spécifications de conception conformément aux nouvelles directives du NAPRA.

« Avec cet accord, Champignon bénéficie d’une intégration verticale complète de nos traitements et thérapies à base de kétamine à effet rapide. Des nouvelles formulations, au développement de produits dans une installation pharmaceutique certifiée GMP et DIN, et maintenant une infrastructure automatisée d’exécution des ordonnances et de préparation sur site, nous avons réussi à capturer l’intégralité du cycle de vie du produit », a commenté Gareth Birdsall, PDG de Champignon.

Les capacités d’exécution centralisée de Champignon optimiseront l’infrastructure de traitement des ordonnances de la société, tout en faisant progresser simultanément ses initiatives de collecte de données sur la kétamine pour les indications suivantes : la commotion cérébrale/le traumatisme crânien (TC), anxiété et dépression résistante au traitement.

Les formulations à base de kétamine de Champignon seront utilisées par les cliniques pour des fins d’examen de dossiers et les études de patients qui s’y rattachent, sous l’approbation des normes d’éthique humaine de Santé Canada. Les données résultant des examens/études de dossiers seront utilisées par la société pour des mandats de publication évalués par des pairs, ainsi que pour accélérer les futurs essais cliniques humains de phase 1.

Birdsall a ajouté : « Pendant que les médecins prescrivent nos produits à base de kétamine pour une variété d’indications, les données recueillies par notre réseau de cliniques aideront à améliorer les résultats de nos essais planifiés pour la fin de cette année civile. »

De plus, Champignon a le plaisir d’annoncer la clôture de son acquisition d’AltMed Capital Corp. (« AltMed »), sous réserve de la présentation des documents nécessaires au BC Corporate Registry et de toute autre approbation nécessaire de la Bourse.

AltMed est un exploitant de clinique de kétamine au Canada, un agrégateur de PI en médecine psychédélique et un développeur de nouveaux médicaments. AltMed dispose d’une suite d’actifs qui accélérera la stratégie commerciale à plusieurs volets de Champignon, permettant à la société d’atteindre directement le consommateur par le biais de traitements médicaux à évolution rapide, avec un déploiement prévu de nouvelles entités cliniques (NEC) déjà identifiées et devant être ouvertes aux États-Unis et au Canada.

De plus, la société signale qu’AltMed a acheté le reste des actions du Canadian Rapid Treatment Center of Excellence Inc (« CRTCE »), résultant en une détention à 100 % du CTRCE par AltMed et a remplacé la participation conservée initialement par ses directeurs dans le CRTCE.

Le CRTCE est autorisé, depuis 2018, par le College of Physicians and Surgeons Ontario (CPSO) dans le cadre du programme OHPP (programme hors établissement) afin d’administrer des traitements à la kétamine pour certaines indications, y compris, mais sans s’y limiter, la dépression, le trouble bipolaire, le stress post-traumatique trouble et trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Le CRTCE est le seul centre de traitement à effet rapide, verticalement intégré, fonctionnant de la validation de principe aux essais cliniques humains et à la publication des résultats d’études dans des revues à comité de lecture par les meilleurs experts mondiaux en psychopharmacologie.

Avec cette acquisition maintenant terminée, la société est prête, entre autres, à ouvrir au moins 5 nouvelles cliniques sur des marchés clés, dont New York, la Floride et la Californie, qui devraient être pleinement opérationnels d’ici le quatrième trimestre 2020. Dans le cadre de cette transaction, 76 034 000 actions ordinaires ont été émises, dont 17 122 000 ne seront soumises qu’aux périodes de détention applicables en vertu de la législation en valeurs mobilières et 58 912 000 seront soumises à des restrictions de revente volontaires et libérées en cinq tranches égales tous les trois mois et qui seront soumises aux périodes de détention applicables en vertu de législation en valeurs mobilières. De plus, 2 100 000 bons de souscription d’actions seront émis en échange de bons de souscription d’actions AltMed présentement en circulation. Des frais d’intermédiation s’appliquent à cette transaction.

Champignon Brands est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de trauma crânien léger (TCL) avec un SSPT ou SSPT distinct. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : https://champignonbrands.com/ .

