Faasilasilaga Taua mai le Ofisa o le Pule Fa’atonu

SAMOA, April 20 - I le ava tele e tatau e avea ai lenei avanoa taua e faafetaia ai le alofa ole Tapaau Sili ona o lona alofa ma lona puipuiga i luga ia i tatou lana fanau ao tatou i ai nei taimi faigata. E fia faafetaia foi e le Ofisa a le Pule Faatonu ia ana paaga masani, kamupani, aiga ma uo mo upu faalaeiau, talosaga ma le agaga fesoasoani na tauala eseese mai e tusa ai ma le faalavelave na tulai mai i le vaiaso ua tuanai atu. Ae mo le silafia e le lautele, o le a toe fa’aauau auaunaga masani a le Ofisa mai le Fale Faasalalau o le Alaleo a le 2AP i Mulinuu mo le taimi nei. Mo mataupu uma ia faafesootai mai le Ofisa ile numera 30282 poo le imeli mai foi ile admin@regulator.gov.ws. O le a fa’aauau pea ona galulue le Ofisa ma ana paaga ina ia mafai ona tali atu i ana galuega faatino aua le tautuaina o le atunuu. Ma lo’u fa’aaloalo lava, Cecily Faasau Iakopo Sui Pule Faatonu

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

Distribution channels:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.