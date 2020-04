Le romancier à succès George Van Mellaert tourne une adaptation de ses livres

Nouvelle série télévisée basée sur le roman d'un avocat, écrivain et musicien suisse

GENEVA, CANTON OF GENEVE, SWITZERLAND, April 17, 2020 / EINPresswire.com / -- Nous avons rencontré le romancier à succès, George Van Mellaert, qui vit entre Montreux, en Suisse et Marbella, en Espagne. Mellaert a quitté Madrid sur le dernier vol vers Genève, juste avant que l'état d'urgence en Espagne en raison du Covid 19 n’entre en vigueur.Mellaert a écrit deux best-sellers; 'La Corruption de la Justice' et 'Un Avocat Tres Dangereux' basés sur sa propre vie. Ces romans sont en train d’être adaptés en une série télévisée destinée à une diffusion mondiale. La production était sur le point de commencer en Espagne, mais elle a du être mise entre parenthèse à cause du virus Covid 19 et de la quarantaine forcée. Il est néanmoins prévu que le tournage reprenne en Mai, sauf si les Etats européens décident de prolonger le confinement.La série suit la carrière d'un jeune et talentueux avocat au siège de l'UE à Bruxelles travaillant pour une riche société de diamants. Cette société est en fait une couverture pour une agence de renseignement étrangère. A son insu, notre protagoniste se retrouve mêlé à des affaires et à des activités clandestines concernant les nations belligérantes impliquées.Selon Pat Andrew, producteur exécutif de Wanda Halcyon Television, « 'La Corruption de la Justice' sera un thriller politique fantastique et une histoire intrigante sur la façon dont l'État corrompt l'intégrité juridique d'un jeune et honnête avocat pris au piège dans un monde qui défie tout ce qu'il a appris à croire jusqu’à présent.» Andrew, ancien cadre chez Spelling Entertainment, affirme qu’il s’agira d’une histoire qui combine des aspects de" True Detective "et de " La Firme "- c'est-à-dire du drame criminel et de l’intrigue politique.Pour notre rendez-vous avec George Van Mellaert, nous lui avons posé quelques questions introspectives via un lien vidéo depuis sa maison en Suisse:1. Vous réalisez donc quelque chose de rare ... vous publiez un livre basé sur vos expériences de vie qui a été bien reçu. Comment avez-vous transformé cet exploit incroyable en un contrat télévisé?Voilà une partie du mystère qui fera l'objet de l’intrigue de mon prochain roman. Comme une histoire dans l'histoire.Au fond de moi, j'ai toujours su qu’un jour je serai un personnage hollywoodien. Je ne savais simplement pas comment cela se passerait, ce qui faisait partie de l'intrigue. En écrivant mes romans, j'ai façonné un personnage sur le papier qui a fini par devenir un personnage de télévision dans la vraie vie. J'ai créé le rêve.2. Sur les réseaux sociaux entre autres, il y a beaucoup de buzz positif à propos de la future émission de télévision. Si vous deviez choisir un acteur pour jouer le rôle de vous plus jeune, vous choisiriez qui ?Question difficile, car je préfère les filles aux garçons! Personne ne peut me jouer parce que c'est incroyablement difficile d'être moi. Je lutte moi-même avec mon propre rôle. Et ils devraient reprendre le clavecin, être avocat et auteur, tout ça en même temps!Mais je choisirais certainement Matthew McConaughey. Nous partageons le même sourire, une apparence jeune, un bon look et nous pouvons être à la fois légers et dramatiques. Mais cela étant dit, je laisserais cela à l'agent de casting d’Hollywood!3. Après avoir lu votre magnifique livre, je dirais qu’il y a des personnages féminins intéressants qui, je crois, seront adaptés pour la version télé. Dans ce registre, par quel type de femme un homme comme vous est-il attiré?Je n'ai pas encore rencontré Mme George, donc je ne sais pas. Ce serait cliché de dire qu'elle doit être vraiment amusante, pleine d'esprit, intelligente, extravertie, belle ... et qu’elle doit aimer la musique. Connaitre les raisons qui font que deux personnes accrochent est souvent un mystère parce que vous pouvez être attiré par votre opposé. Alors jetez tous les critères par la fenêtre et soyez ouverts. Je pourrais voir George rencontrer Scarlett (Johansson) et les faire marcher ensemble main dans la main ...4. Dites-nous quelque chose vraiment intéressant à votre sujet que personne ne sait et dont vos fans aimeraient entendre parler. Par exemple, j'ai interviewé l'énigmatique auteur de L'Attrape-cœurs, Monsieur JD Salinger et je lui ai posé cette même question... il m'a dit qu'il était à la bataille de Normandie en tant qu'officier de renseignement avec l’agent secret OSS. Alors, donnez-nous quelque chose de croustillant!Juste avant de signer le contrat pour le livre et la télé, je me suis assis dans un avion dans lequel je n’aurais jamais dû être et la dame assise à côté de moi, que je n'avais jamais rencontrée, m'a dit que quelque chose d'énorme allait se passer dans ma vie très bientôt, comme cette semaine. Elle s'est décrite comme l'ange Gabriel. J'ai pensé, oh mec, comment ont-ils réussi à mettre cette dame sur un siège à côté de toi. Je pensais qu'elle était maboule, complètement foldingue, mais finalement elle avait raison… Je suppose que la clé est d’être toujours resté positif et de ne jamais avoir cessé de croire en moi et d’avoir confiance en moi.5. Que conseilleriez-vous à un fan qui voudrait faire adapter les droits d’auteur d’un de ses livres à la télévision ?Il n'y a pas de recette miracle. J'ai travaillé des années sur mes livres et sur mes enregistrements musicaux, et je dirais que vous devez simplement être passionnés par ce que vous faites sans le formater pour un spectacle. Vous devez rester totalement authentique envers vous-même et envers votre histoire.6. Pour rendre hommage à notre ami commun, James Lipton, membre de l'Actors Studio, veuillez répondre aux questions suivantes à l’aide d'un mot ou d’une phrase:- Qu'est-ce qui vous stimule sur le plan créatif, spirituel ou émotionnel?Une promenade dans la nature.- Qu'est-ce qui vous dégoute?La laideur.- Quel est votre juron préféré?Mince- Quel son ou bruit aimez-vous? Le silence- Quel son ou bruit détestez-vous? Le bruit- Quelle profession autre que la vôtre aimeriez-vous exercer? Comique qui raconte les blagues d'un avocat- Quelle profession n'aimeriez-vous pas exercer? Avocat



