Musico & Twitch Streamer Construye Un Club De Música En Vivo En Su Casa

Live From Cafe LA, un club de música en vivo dentro de la casa de un músico en el área de Los Ángeles. Video musical de American Dream Puertas estilo de restaurante dentro de Live From Cafe LA

COVID-19 ha obligado a muchos músicos a transmitir en vivo estos días, pero este tipo pasó al siguiente nivel y construyó un club de música en su casa.

Hubo un tiempo en que los músicos soñaban con tener su propio estudio de grabación, pero tal vez ahora deberían de estar esforzándose por construir su propio club de transmisión su música en vivo” — Roger Campo

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, April 15, 2020 / EINPresswire.com / -- COVID-19 ha obligado a muchos músicos independientes, así como a artistas principales como John Legend, Melissa Etheridge y Bono a transmitir en vivo estos días, pero este tipo fue a el siguiente nivel y construyó un club de transmisión de música en vivo en su casa. Ahora no construyó específicamente el club debido al Coronavirus, pero la orden de quedarse en casa de California coincidió con la finalización del espacio. El cantante y compositor Roger Campo creó originalmente el club de música Live From Cafe LA como una forma de mostrar a su banda Sons Of New York y su música en vivo en línea. Roger dice: "Comencé a trabajar en esto hace unos seis meses". Filmó un video musical en el club a fines de febrero para la canción American Dream y luego todo se cerró unas semanas más tarde. "Es una gran coincidencia que esto haya sucedido. Sigo viendo historias sobre músicos que de repente se quedaron sin un lugar para tocar. Mi chico de tecnología Curt Piar y yo queríamos tomarnos nuestro tiempo para aprender todas las cámaras y equipos de audio, pero sentí la necesidad de comenzar transmisión de inmediato, así que estamos aprendiendo todo esto a medida que avanzamos ". Durante los primeros diez minutos de su primera transmisión, estaban transmitiendo sin sonido. "Teníamos gente enviándonos mensajes de texto y diciendo que no teníamos sonido. Solo tienes que reírte y tratar de seguir adelante". Roger está acompañado por Evan Hillhouse y juntos practican el distanciamiento social.En línea, la sala se ve y suena como un club de música que encontraría en una ubicación comercial. Ciertamente, no una que encontrarías dentro de una casa en un suburbio de Los Ángeles. "Todo el tiempo que estuve construyendo este espacio, una parte de mí pensó que estaba loco, pero igual que Kevin Costner en la pelicula Field Of Dreams, otra parte de mí seguía pensando, si lo construyes vendrán. COVID-19 ha cambiado todo y tal vez tener un club de música en tu casa no es tan loco después de todo." Lo que parecía algo loco hace unas semanas, ahora bien puede ser el futuro. Al menos el futuro previsible. En una conferencia de prensa el martes, diseñada para establecer pautas para el camino de regreso a la normalidad, el gobernador de California Gavin Newsom indicó que los eventos a gran escala que reúnen a cientos, miles, decenas de miles de extraños no están en las tarjetas según las pautas actuales y expectativas actuales. Muchas ciudades y municipios locales en todo el mundo continuarán limitando y ajustando el tamaño de las reuniones a medida que volvemos a la normalidad. Un club íntimo con un número limitado de asientos podría ser justo lo que ordenó el Dr. Fauci.Roger nació y creció en Queens, Nueva York, y todavía tiene familia en Nueva Jersey. "Es desgarrador ver lo que está sucediendo en el área de Nueva York y tal vez esta es una manera de mantenerme cuerdo, no sentirme tan impotente y hacer mi pequeña parte para tratar de brindar algo de consuelo a cualquiera que sufra en este trágico momento".Roger está acompañado por el multi-instrumentista Evan Hillhouse. Juntos tocan versiones acústicas de las canciones del álbum American Dream de Sons Of New York, así como algunos covers y algunas de las canciones originales de Evan. Las transmisiones en vivo de Sons Of New York en Twitch los jueves y sábados a las 6:00 p.m., hora del Pacífico (EE. UU.). En Twitch, busque SonsOfNY o siga este enlace.Press:SonsOfNewYork@gmail.comSonsOfNewYork.comListen at:

Sons Of New York En Vivo - Love Is The Answer - Twitch Stream 4-11-2020

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.