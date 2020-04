FESOASOANI A LE EPC MO LE ATUNUU ONA O LE FAAMA’I OTI – COVID19

SAMOA, April 13 - E faasilasila aloaia atu i le mamalu ole atunuu le fesoasoani a le EPC, e pei ona folasia ai i le fonotaga a le Palemene ile vaiaso nei, Aso 7 Aperila 2020, e pei ona saunoa i ai le afioga i le Minisita o Tupe. E tusa ma le $8.6 Miliona Tala le tuuaofa’i o lenei fesoasoani ma o lona aotelega e aofia ai vaega nei: 1. Tu’uititia le tau ole eletise i le 10sene mo le 6 masina 2. 50% o le a tu’uitiitia ai le tau faapitoa mo le eletise a Faletalimalo (reduced Daily Fixed Rate) mo le 3 masina O lenei faamāmā avega mo le tau ole eletise na faamamaluina i le aso 1 Aperila 2020. E momoli atu ai le faamalo ma le faafetai a le afioga i le Taitai Fono ma Sui o le Komiti Faatonu a le EPC, le Afioga i le Pule Sili, le Pulega ma le Aufaigaluega mo le lagolagosua a le atunuu; e ui ina tatou feagai ai ma le faama’i oti o le KOVITI-19, e pei ona aafia ai le lalolagi. Tau ‘ina ia alofagia e le Atua lo outou saogalemu Samoa, ma ia maua pea lona filemu. Fa’afetai, Lupematasila Galumalemana Togia Tologata Tile PULE SILI Electric Power Corporation, Samoa

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

Distribution channels:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.