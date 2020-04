FAASILASILAGA TAUA (MNRE) – SUSUINA O OTAOTA PO O TAFUNA’I.

SAMOA, April 13 - Ministry of Natural Resources and Environment Samoa – Matāgaluega o Puna’oa Faalenatura ma Siosiomaga Ua maitauina e le Matagaluega le fa’atupulaia o le susunuina o otaota po’o tafuna’i, e susunuina ai vao, pepa uga, ma isi otaota eseese, o lea e fautuaina ai le mamalu o le atunuu mo le silafia i vaega taua ua faailoa atu I lalo: 1) O lo’o aiaia i lalo o le Tulafono autu o le Faafoega o Galuega Tau Otaota 2010, i lona Vaega 18, le fa’asāina ona susunu po’o le faia o ni tafuna’i e susunu ai otaota, i so’o se vaega lava, e lē o gatasi ma so’o se manaoga o lo’o fa’ailoa i lalo o le Tulafono; 2) O le susunuina o otaota aemaise lapisi fefiloi ma uga ma isi ituaiga otaota, e mafua mai ai kasa oona, faapea kasa filogia e telē lona aafiaga i le Si’osi’omaga, aemaise lava le soifua maloloina lelei o le tagata. E alia’e mai ai fa’amai eseese, aemaise le aafia gofie ai o tagata matutua, fanau ma ē e iai ma’i tumau; 3) O le asu mai le susunuina o otaota o lo’o i ai kasa oona mai lapisi eseese, e faigofie tele ona afaina ai mama po’o ala ea o le tagata pe a manavaina, lea e faigofie ona aafia i le vairasi o le Koviti-19 o lo’o faamalosia ona puipuiga mo Samoa; Ona o nei aafiaga ua taua, ma le tausisia ai o le Poloaiga mo Faalavelave Tutupu faafuase’i o le Faama’i o le Koviti-19, e fautuaina malosi ai le atunuu ina ia: • Taofi le susunuina o otaota po’o le faia lea o so’o se tafuna’i e susuina ai ituaiga lapisi eseese ae fautuaina mo lapisi e i ai laulaau ma vao ina ia faaogaina mo faapalaga mo faatoaga ma togalaau; • E logoina foi le mamalu o le atunuu mo lapisi uma e afua mai i teuga laau ma moaga vao e fia lafoaia, o lo’o i ai nei se auaunaga i le nofoaga e lafoai ai lapisi i Tafaigata mo le auina atu i ai o nei otaota (green waste) mo nisi o poloketi o loo faatino ai ma o loo i ai le aufaigaluega e fesoasoani mo le faasinoina o le vaega e lafoai ai; • E fautuaina malosi le mamalu o le atunu’u e le fa’atagaina ona susuina o otaota i soo se ituaiga ona o mafuaaga ogaoga e pei ona taua atu I luga. • E tatalo atu foi I le mamalu lautele o le atunu’u ina ia lipotia mai i latou o lo’o susunuina otaota ma o le a mataitu e le Matagaluega vaega ua faailoa atu mo le saogalemu o si o tatou atunu’u. Fa’amolemole tatou galulue faatasi mo le saogalemu o si o tatou atunu’u ao tatou i ai faatasi i le puipuiga o Samoa mai le aafia ai i le fa’amai o le COVID-19. Feso’otai mai i le Matagaluega mo Seumaloisalafai Afele Faiilagi poo Fiasosoitamalii Siaosi, Emeli: afele.faiilagi@mnre.gov.ws | fiasoso.siaosi@mnre.gov.ws poo le telefoni 67200 | 7591723 Ma le faaaloalo lava Ulu Bismarck Crawley Ofisa Sili

