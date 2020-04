FAAMATALAGA LATA MAI MO LE CORONAVIRUS MAI LE MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA – 11/04/2020

SAMOA, April 11 - Talu mai le aso 11 o Aperila, 2020 i le 9:00 le taeao, e LEAI SE TASI UA FAAMAONIA e le Matagaluega o le Soifua Maloloina ua maua i le faama’i o le COVID-19. O lo’o fa’aauau pea auaunaga a le Matagaluega mo ē o lo’o manaomia. Ua tapena foi le Matagaluega mo ni gasegase pea o’o mai lenei faama’i. I le taimi nei, i le itula e 9:00 i le taeao, aso 11 o Aperila 2020: 1) E 12 tagata na faia ai su’esu’ega faapitoa mo le fa’amaoniga o lenei faama’i o le COVID-19. Mai nei su’esu’ega, e leai se isi ua fa’amaonia (negative results) o a’afia i le fa’ama’i 2) E o’o mai i le asō, e 32 le aofaiga tu’ufa’atasi o i latou sa faia i ai su’esu’ega, e leai se tasi ua fa’amaonia (negative results) o a’afia i le fa’ama’i. O nei su’esu’ega na fa’atino uma mo i latou na iai āuga e pei o le fiva, o āuga o le fulū ma sa malaga i totonu o le sefulu fa (14) aso talu ai i atunu’u mamao. O lo’o mata’itū lelei a tatou fa’amaumauga tau le soifua maloloina ina ia vave ona fa’atino su’esu’ega maumautūtū mo le fa’ama’i o le COVID-19. E fautuaina ma le malosi tagata uma sa faimalaga ma afea atunu’u o lo’o a’afia i le fa’amai o le COVID-19, ina ia mata’ituina lelei lo latou soifua maloloina pe a alia’e āuga nei; fiva, tale ma faigata ona manava. Afai ae alia’e nei āuga, fa’amolemole fa’afeso’ota’i mai le Matagaluega o le Soifua Maloloina i le 800 6440, po o se foma’i lata ane mo se fautuaga. E fautuaina fo’i le atunu’u lautele ina ia mata’itu lelei lou soifua maloloina ma ia mautinoa lou nofo lelei i le fale pe a o’o ina alia’e nei āuga. Ia iai se potu e te nofo ese ai po’o se vaega fa’apitoa o le fale, mai lou aiga ma ia mautinoa e aua ne’i fa’aaoga fa’atasi vaega e aai, feinu ma momoe ai. O lo’o galulue le Matagaluega o le Soifua Maloloina ina ia si’itia puipuiga, ma ia taofiofi le ono pipisi o le COVID-19, e aofia ai ma tapenapenaga o falema’i ta’itasi. E tāua fo’i le lagolago a le mamalu o le atunu’u auā le puipuiga o Samoa. So’o se tagata e mafai ona a’afia, aemaise lava i latou ua 60 aga’i luga le matutua fa’apea ma ē o lo o i ai ni gasegase tumau po o nisi e le o ato’atoa lelei le malosi o le tino. E taua le lagolago e ala i le puipui o oe, ina ia puipui ai nisi tagata. 1. Ia fufulu mamā lima i taimi uma i se fasimoli ma vai mamā po’o se vailaau fufulu lima. 2. Ia pupuni lou fofoga pe a mafatua pe tale i se pepa solo mama; tia’i vave i le lapisi pe a uma ona fa’aaoga ma fufulu mamā lima pe a mae’a. 3. Ia fa’aaoga le tali fofoga pe a fa’apea o e gasegase po’o se tagata o lo’o tausia le tagata ua gasegase i totonu o le falema’i. 4. Aua le tago so’o i ou fofoga (mata, isu, gutu) 5. Vili se foma’i po’o se falema’i lata ane mo se fautuaga pe a ua alia’e ni āuga. 6. Fautuaina e taofi ni faigamalaga o lo’o fuafuaina. 7. Fautuaina e taofia le auai i vaega o lo’o tumutumu ai tagata ma ia 1 le mita le mamao ma le isi tagata o lo’o a’afia i āuga o le fulu. 8. Ia fa’amamā i taimi uma vaega ma mea totino e tagofia so’o e pei o; au o faitoto’a, luga o laulau/kesi, telefoni) 9. Fautuaina le taofia o ni asiga ma le tumutumu i falema’i aemaise i le fanau i lalo ifo o le 19 le matutua; na’o le to’atasi le tagata fa’atagaina e tausi ma’i. Mo nisi fa’amatalaga ma fautuaga fa’apea ma femalagaiga, fa’amolemole silasila i upegatafa’ilagi ma numera o lo’o ta’ua i lalo. FACEBOOK: Government of Samoa | Public Health, Ministry of Health Samoa WEBSITE: www.samoagovt.ws | www.health.gov.ws NUMBERA VILI FUA: 800-6440

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

Distribution channels:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.