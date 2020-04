PEPA O FAAMATALAGA SNPF FAAMAMAAVEGA FAAPITOA – KOVITI 19

SAMOA, April 7 - I taualumaga o le Palemene i le taeao nei Aso 7 Aperila 2020, i lana Tala Fa’aopoopo Numera 2 Fa’atatau o le Tupe 2019/2020, lea na fofogaina e le Afioga I le Minisita o Tupe, le Afioga Sili Epa Tuioti, le aotelega o le fesoasoani a le Malo , sa aofia ai ma le vaega e patino i le Fa’aputuga Tupe o le Lumanai Manuia o Tagata Samoa e faapea: 1. Tasi le masina e toe fa’afoi atu ai tupe na totogi mai i Nonogatupe Laiti E aofia uma ai le au fai saofaga o loo I ai a latou nonogatupe laiti, ma nonogatupe faa- vaitaimi. E tuuina atu i lau filifiliga e toe faafoi atu ai lau tupe na totogi mai I le Masina o Mati 2020. O le aofaiga atoa o lenei fesoasoani e tusa ma le $5.5 miliona tala. A fai e te fia maua lenei faamamaavega, faamolemole faatumu ma saini mai le form “COVID-19 Refund Consent” ma tuuina mai faatasi ma sou ID aloaia i le e-meli refund@npf.ws PO O LE tuuina mai o le form ma faamaumauga uma i se teutusi ma tuu mai i pusa faapitoa ua saunia e le ofisa i le Fogafale 1 o le tatou ofisa autu i Apia, ia poo ofisa a le NPF i Vaitele ma Salelologa. E mafai ona maua le form o lo o taua i luga i le tuatusi lenei i le upega tafailagi www.npf.ws/memberforms 2. E ono masina e faapafala ai Saofaga totogi mo Pisinisi Tumaoti, e patino auaunaga i vaega o Faletalimalo, ma tagata tafafao-maimoa mai fafo, ma faleaiga. O le a faapafala tupe totogi o saofaga a Pisinisi Tumaoti e patino auaunaga i vaega o Faletalimalo, ma tagata tafafao-maimoa mai fafo, ma faleaiga mo le ono (6) masina, mai le Masina o Ianuari 2020 se ia oo atu ia Iuni 2020, se ia fatoa amata toe totogi mai i le Masina o Iulai 2020. O le aofaiga o lenei fesoasoani e $2.6 miliona tala. 3. Lua masina e le totogiina ai le fa’aogaina o vaega o fale a le NPF. E aofia uma ai vaega uma o le ofisa Autu NPF, Plaza, ACE, ma isi uma vaega o loo lisi ina atu e le NPF i pisinisi tumaoti. O le a fa’aogaina e aunoa ma se totogi mo le lua (2) masina. O le aofaiga atoa o lenei fesoasoani e $604,000.00 4. E 20% o saofaga mama o le a mafai ona tuuina atu mo le au fai saofaga ua fa’amutaina a latou galuega ona o le faaletonu o nisi o falefaigaluega talu ai le aafiaga o tamaoaiga o le lalolagi ona o le Koviti-19 O aiaiga o lenei faamamaavega e faapea: a) O le a soloiesea uma nonogatupe laiti mai le saofaga b) Tala i tua le 20% o le saofaga mama, e le sili atu lona tauaofai i le $4000 tala c) E iai isi aiaiga faapitoa mo le agavaa i lea faamamaavega o le a silasila totoa iai le aufaigaluega. A fai ua faamalolo tumau se faisaofaga mai lana galuega ona o le aafia o le falefaigaluega i le faaletonu o le tamaoaiga o le lalolagi talu ai le Koviti-19, faamolemole faatumu mai loa le form “COVID-19 20% WD Consent” ma tuuina mai faatasi ma isi faamaumauga o loo moomia e pei ona faailoa atu i le form o loo taua i luga. Tuuina mai i le Vaega o le Members a le NPF i le fogafale 4 o le ofisa autu i Apia ia poo le tatou ofisa i Salelologa. E mafai ona maua le form o lo o taua i luga i le tuatusi lenei i le upega tafailagi www.npf.ws/memberforms Mo nisi faamatalaga e patino i le faamamaaevega lenei, faamolemole e-meli le tuatusi withdraw@npf.ws 5. O le a totogiina atu i le au fai penisione uma o le Atunuu ua resitalaina i le Penisione o Tagata Matutua a Samoa le $300 a le tagata e ese mai i le penisione masani o loo totogiina atu i masina uma. O le faamoemoe ia faamatuu atu lea fesoasoani ae le i maea le masina o Aperila 2020. Ua sauni le NPF tatou te galulue faatasi e vave ona faasafua atu nei faamamaavega mo le manuia lautele o si o tatou atunuu ma o tatou tagata a o tatou nofo-tatalo mo le faaolataga o lo o faatali mai i tua atu o lenei mala e tusa ai ma le Alofa Tunoa o lo tatou Alii o Iesu Keriso. Faafetai OFISA SILI O PULEGA

