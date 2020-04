FA’ASILASILAGA FA’ALAUAITELE (Resitalaina o Tagata Fananau, Tagata Maliliu ma Faaipoipoga)

SAMOA, April 6 - E tusa ai ma le fa’aauauina o le Poloa’iga mo Fa’alavelave Tutupu Fa’afuase’i ma puipuiga mai le pipisi ai o lefa’ama’i o le Koviti-19, e fa’asilasila aloa’ia atu ai i le mamalu o le atunu’u, o le ā fa’aauau pea le tatalaina o le tatou Ofisa i Apia i le 10 i le taeao, ae tapunia i le 2 i le aoauli mai le aso 6 o Aperila mo se taimi le tumau. O le ā toe tatalaina fo’i le tatou Ofisa i Savaii i le aso 7 o Aperila i le 10 i le taeao, ae tapunia i le 2 i le aoauli mo se taimi lē tumau. Ia fa’afeso’ota’i mai le telefoni 32984 po o le 7596903 mo le Ofisa i Apia ma le 51538 po o le 7280697 i Savaii, mo fa’atalanoaga ma taimi avanoa mo ia mataupu. Faia ma le ava tele, Aliimuamua Malaefono.Tauā-Faasalaina Resitala Aoao Vaega o Resitala o Tagata Fananau, Maliliu ma Faaipoipoga Ofisa o Fuainumera Faamauina a Samoa

