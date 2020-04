SAUNOAGA O LE TALA FAATATAU FAAOPO’OPO LONA LUA O LE TUPE 2019/2020

SAMOA, April 7 - Lau Afioga i le Fofoga Fetalai ma le Mamalu o le Palemene, E ia te a’u le ava ma le fa’aaloalo tele, e avea ai a’u e fai ma Sui o le Malo e tuuina atu i luma o le laulauafono a le Palemene o Samoa le Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe mo le Tausaga Faaletupe 2019/2020. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, E ao pea ona ave le faamua ma le faafetai i lo tatou Tapa’au Sili i le lagi mo ana faamanuiaga mo Samoa ua mafai ai ona tatou potopoto i lenei taeao e faatino lo tatou vala’auina a’o malutia pea Samoa mai faama’i pipisi lea ua aafia ai le tele o Malo o le lalolagi ma ma’imau ai le soifua o le toatele. O le masina o Tesema o le tausaga na te’a nei sa fofogaina ai le Palemene i le Tala Faaopo’opo Muamua o le Tupe e tali atu ai le Malo i a’afiaga o le fa’ama’i pipisi o le Misela. O gaioiga uma sa faatino e le Malo mai le ono masina ua tuana’i atu e o’o mai i le taimi nei, o ni fuafuaga faamuamua e faamalosia ai le puipuiga o le atunu’u mai faama’i pipisi aemaise o le vave faafo’isia o le malosi o le tamaoaiga i se tulaga maualuga e pei ona iai muamua. Ua ese lenei vaitau ua outou soifua ma matou ola ai, i le feagai ai o Malo uma o le lalolagi ma lu’itau ogaoga e le’i toe vaaia talu mai le taua lona lua o le lalolagi. O a’afiaga o le faama’i pipisi o le Korona Vairasi ua le gata ina lamatia ai le soifua ma le ola o tagata uma, ae ua mautinoa fo’i le tugā ma le ogaoga o aafiaga i le tamaoaiga o le lalolagi. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, O Ianuari o le tausaga nei na muai faasalalauina ai faamatalaga i le faama’i pipisi o le Korona Vairasi i le aafia ai o le a’ai tele o Wuhan i Saina. A’o vevesi le Malo o Saina e saili se fofo o lenei faama’i aemaise taumafaiga e taofia ai le sosolo fa’aafi o lenei vairasi, e le’i talitonuina e le tele o Malo o le Lalolagi aemaise i latou e iai le tomai faapitoa i faama’i pipisi le ono a’afia ai o le Lalolagi atoa i lenei fa’ama’i. Ua fa (4) masina talu ona faalauiloaina lenei faama’i ma e le toe po malaē i le tulaga mafatia ua feagai nei ma le lalolagi. Ua ese fo’i le siosiomaga ua avea nei ma aga masani o le soifuaga o aso uma e pei ona faamalosia ai poloaiga a le tele o Malo (State of Emergency) e aofia ai ma Samoa ina ia malu puipuia ma faaitiitia le soona pipisi o lenei faama’i oti. Ua faalauiloaina fo’i e faalapotopotoga faavaomalo o lo’o suesueina ma faatulagaina tamaoaiga o atunu’u ta’itasi, le tulaga pagatia ua feagai nei ma atunuu uma o le lalolagi. O le amataga o le tausaga nei sa fuafuaina e 3.3% e ono siitia ai le tamaoaiga o le lalolagi mo le tausaga 2020. Ae peitai, ua toe iloiloina ma faamauina ai nei le pa’ū i le na o le 2.4% pe maualalo atu fo’i pe a umi ona fa’aauauina pea a’afiaga o lenei faama’i. O lea tulaga ua mafua ona o le tapunia o le tele o kamupani gaosi oloa ma faaitiitia ai fefaatauaiga faavaomalo; siitia o le fuainumera o tagata ua leai ni galuega; tapunia o kamupani tetele e aofia ai kamupani vaalele lea e faamoemoe ai le tele o isi atina’e; aemaise o le tulaga femoumoua’i o le maketi tautupe faavaomalo lea o lo’o fesoasoani e faamama avega i manaoga tau tupe a atunu’u tetele. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, O le va’aiga taula’i mo Samoa i lenei tausaga faaletupe, sa iai le fa’amoemoe e fa’atupula’ia le tamaoaiga i le 3.7% ma e una’ia malosi e fonotaga tetele ma taaloga faavaomalo sa fuafuaina e talimalo ai Samoa fa’atasi ai ma le faatupula’ia o atina’e e gaosi ai oloa mo maketi i atunu’u mamao ma le si’itia malosi o le atina’e o tagata tafafao maimoa mai fafo. Peita’i ane, ua taofia nei femalagaiga i le tele o atunu’u ma ua leai fo’i nisi ua toe fia tafafao ona o le popole ina ne’i aafia ma maimau le soifua i le Korona Vairasi. Mo Samoa lava ia, ua matua’i aafia lava le atina’e o turisi ona o lea ua soso’o mai aafiaga o le faama’i o le misela ma le faama’i mata’utia ua salalau nei i itulagi uma o le kelope. O lona uiga, e le mautinoa pe faataunuuina taligamalo a Samoa sa tatou tapenapena ai. Ua matauina fo’i isi aafiaga i le tamaoaiga e afua mai i maketi o lo’o tatou faipaaga mo fefaatauaiga aemaise atunu’u o lo’o galulue ai fanau a Samoa o lo’o manuia ai aiga i tupe faamomoli. O lea ua toe fetu’una’i ai a tatou fuafuaga mamao ma ua atagia le ono pa’ū maualalo o le tamaoaiga o Samoa, ma faaitiitia i le – (2.2)%. O lenei va’aiga taula’i o lo’o o gatasi lava ma valoaga mo le tamaoaiga o le lalolagi i le taimi nei. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, O le faama’i o le Korona Vairasi ua faatusaina e le to’atele o se galulolo ua a’afia ai le Soifuaga Manuia Lautele ma le Tamaoaiga “Social and Economic Tsunami” o atunu’u uma o le lalolagi. E afua lenei faamatalaga ona o le mata’utia tele ma le ogaoga o aafiaga i vaega uma o le atunu’u e aofia ai aiga ma tagata ta’itoatasi, o le Malo ma ana pa’aga, ae faapea pisinisi ma kamupani o lo’o faamoemoe iai le toatele e ala i galuega o lo’o tausi ai aiga faapea lo tatou atunu’u mo auaunaga eseese o lo’o latou faatinoina. O le puipuiga o le saogalemu faapea le lumana’i manuia o so’o se atunu’u e faamoemoe i galuega ma faaiuga talafeagai e faia e ona ta’ita’i i le taimi nei. E iai le talitonuga o lo’o i a’i tatou lava le vaifofo tatou te amata lalagaina ai se faavae mausalĭ e malutia ai Samoa ma poupoua’i ai lo tatou tamaoaiga ina ia maua le malosi e lagolagoina ai atina’e faamuamua mo se manuia o tagatanu’u uma. O le tofa ua a’e i ta’ita’i o le Malo, e tatau lava ona ave le faamuamua i le saogalemu o Samoa mai mala e ono atia’e mai. O le lelei faatino o nei fuafuaga uma e faamoemoe i le malosi o le tamaoaiga ina ia mafai ona faaauauina i so’o se taimi le puipuiga malu o si o tatou atunu’u. O lea ua finagalo ai le Malo ia tuu atu le tau’au e fesoasoani i le atunu’u ua mafatia. E leai ni ‘oa tatou te maua i lo tatou siosiomaga. E laititi fo’i lo tatou tamaoaiga ma e lamatia gofie i fesuiaiga o le tamaoaiga o le lalolagi faapea a’afiaga ogaoga e tutupu faafuase’i. O lona uiga, e fuafua tatau a tatou tapenaga i le malosi tautupe a lo tatou Malo, faatasi ai ma fesoasoani o lo’o mafai ona faamatu’u mai e o tatou pa’aga i aiaiga eseese e aofia ai fesoasoani tu’usa’o ma nonogatupe i tu’utu’uga faapitoa ua faamatu’u mai i lo tatou Malo aua lana faasoa i polokalame ma atina’e eseese. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, O lenei Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o Tupe, ua tu’ufaatasia ma folasia i se tulaga faanatinati ona o le vave moomia o le faamatu’u atu o vaegatupe e faamalosia ai lo tatou puipuiga mai faama’i pipisi aemaise o se fesoasoani faamama avega e ala i seleni ma auaunaga taua o lo’o moomia e le atunu’u o lo’o pagatia lea ua saunia e lo tatou Malo e tauala atu i lenei Tala o le Tupe Faaopo’opo Lona Lua. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai E leai se isi e na te silafia le umi o le a’afia ai o le lalolagi i lenei faama’i. Tatou te leiloa fo’i le aso e toe tatalaina ai femalagaiga faavaomalo o lo’o faalagolago ai nisi o atina’e tetele a lo tatou atunu’u. O lenei tapenaga o se vaega muamua o galuega fa’atino a le Malo mo leisi 3 i le 6 masina o lumana’i, ma e patino i gaioiga talafeagai e fesoasoani ai i le atunu’u i vaega ua ta’ua i lalo: • Vaegatupe Fa’atatauina mo Tapenaga ma Galuega Fa’atino a le Vaega o le Soifua Maloloina; • Fa’amāmā avega mo le Vaega Tumaoti; • Fa’amāmā avega mo Tagatanu’u; • Vaegatupe mo le siitia o atina’e ma galuega a le Matagaluega o Fa’ato’aga; • Vaegatupe mo tapenaga a isi Vaega Maoti. A tuufaatasi lenei polokalame fesoasoani, e tusa ma le $66.3miliona tala lona tau atoa. O se vaegatupe telē pe a fua i le na o le 3 ile 6 masina o lo’o faatulagaina ai. O lona uiga, e iai le vaega lua o lenei fesoasoani ma o le a toe faalauiloa atu e le Malo i le Tala Faatatau Autu o Tupe mo le Tausaga Faaletupe 2020/2021. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, O lenei fesoasoani, po’o le polokalame fa’amāmā avega o se galuega fai fa’atasi a Matagaluega ma Fa’alapotopotoga a le Malo o le a ou tōlaulauina atu e fa’apea: 1) Vaegatupe Faatatauina e SAT$20.3 miliona tala mo Galuega Fa’atino mo le Soifua Maloloina i vaega nei: • Galuega mo le puipuia ma le tuuitiitia o le pepesi o le Korona Vairasi; • Fausiaina o potu fa’apitoa (negative pressure rooms) e taofia ma tausia ai gasegase o le Korona Vairasi; • Fausiaina o potu fa’apitoa e taofia ai ē ua masalomia ile Korona Vairasi; • Nofoaga e taofia ma mataituina ai tagata malaga mai fafo (Quarantine centres); • Fa’atinoina o suesuega ma lipoti mo gasegase o le Korona Vairasi; • Vaila’au ma meafaigaluega mo’omia mo falema’i mo le vaaia ma le togafitia o gasegase o le Korona Vairasi. 2) Fa’amāmā avega i le Vaega Tumaoti e tusa ma le SAT$12.5 miliona tala o le a fa’aaluina ai ma e aofia ai vaega nei: Fa’amāmā avega a le Faaputugatupe mo le Lumanai Manuia o Tagata – NPF; • Ono (6) masina e tu’usaunoaina ai le totogiina o saofaga mo so’o se pisinisi i lalo o le vaega maoti o tagata tafafao maimoa mai fafo e aofia ai faletalimalo ma fale’aiga; • Lua (2) masina e taofia ai le totogiina o lisi i so’o se nofoaga a le NPF; Fa’amāmā avega a le Fa’alapotopotoga o Fa’alavelave Tutupu Fa’afuase’i – ACC; • Ono (6) masina e tu’usaunoaina ai le totogiina o saofaga mo so’o se pisinisi i lalo o le vaega maoti o tagata tafafao maimoa mai fafo e aofia ai faletalimalo ma fale’aiga; • Lua (2) masina e tu’usaunoaina ai le totogiina o saofaga mo so’o se tagatanu’u; • Lua (2) masina e taofia ai le totogiina o lisi i so’o se nofoaga a le ACC e aofia ai le maketi i Fugalei; • SAT$2 miliona tala o le a fa’amatu’u mai e fesoasoani i le Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o Tupe a le Malo. Fa’amāmā avega a le Pulega o Uafu – SPA; • Tolu (3) masina e taofia ai le totogiina o lisi o pisinisi i luga o uafu uma o le atunu’u; • Toe fa’aolaina atu le 3 masina o laisene i auaunaga mo le la’uina o oloa i luga o le uafu (Stevedoring); • E 20% e to’esea mai i le tau o auaunaga i luga o le uafu (wharfage fees) mo le tolu (3) masina; Fa’amāmā avega a le Pulega o Malae Vaalele – SAA; • Tolu (3) masina e taofia ai le totogiina o lisi mo pisinisi uma i le Malae Vaalele e amata mai ia Aperila e o’o atu ia Iuni; Fa’amāmā avega a le Fa’alapotopotoga o Malosiaga Tau Eletise – EPC; • E 50% o le a tu’uitiitia ai le tau fa’apitoa mo le eletise a Faletalimalo (reduced Daily Fixed Rates); Fa’amāmā avega a le Fa’alapotopotoga o Fela’uaiga i le Lauele’ele – LTA; • Faapafala le tau o le lesitala mo pasi ma taavale laiti mo masina o Iuni ma Setema o le tausaga nei 2020, ae fautuaina le fa’aauauina pea o le siakiina ma le pasiaina o taavale i kuata taitasi ina ia saogalemu mo le atunu’u femalaga’i; • Ave’esea le tau o le sala (late fee) mo e ua tuai ona pasi a latou taavale, ma e aofia ai tagata uma i lenei faamanuiaga. Fa’amāmā avega a le Malo e tauala atu i le Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua; • Tolopoina ile 2 masina le aso e tatau ona totogiina mai ai lafoga i luga o tupe maua ma ave’esea le tau o le sala (late fee) mo kamupani ma pisinisi ua tuai ona faao’oina atu a latou iloiloga ma lafoga totogi i le Matagaluega; • Faaopoopoina o oloa uma tau faatoaga ma faigafaiva i le lisi o fesoasoani a le Malo mo le tuusaunoaina o tiute i lalo o le tulafono 121, po’o le Code 121. Fa’amāmā avega a le Malo e tauala atu i le Matagaluega o Tupe; • Tauaveina e le Malo o le tolu (3) masina o le totogi o nonogatupe mo atina’e i lalo o polokalame o lo’o iai le fa’amalumaluga a le Malo ma o lo’o faafoeina i lalo o le Samoa Business Hub; • Tauaveina e le Malo le totogiina o tului (interest rates) mo nonogatupe uma a le atunu’u lautele i le Faletupe o Atina’e o Samoa mo le lua (2) masina; • Tolu (3) masina e taofia ai le totogiina o lisi mo pisinisi uma o lo’o fa’atautaia i le Faletupe o Atina’e o Samoa – e faatupe e le Malo lenei fesoasoani. • Lua (2) masina e taofia ai le totogiina o lisi mo pisinisi i maketi uma a le Fa’alapotopotoga mo Fanua a Samoa (Samoa Land Corporation) i Savalalo, Vaitele ma Salelologa – e faatupe e le Malo lenei fesoasoani; Faamatuuina atu le $1 miliona tala e lagolagosua ai i le Kamupani Vaalele a le Atunuu – Samoa Airways: • O lenei vaegatupe o le a faamatuuina atu e fesoasoani i le totogiina o pili tuua a le Samoa Airways i ana pa’aga i Samoa nei; a’o feagai ai le kamupani vaalele ma luitau i tupe maua ona o le taofia ai o femalagaiga mo se taimi le tumau; 3) Fa’amāmā avega mo Tagatanu’u e tusa ma le SAT$27.5miliona tala o le a fa’aaluina ai ma e aofia ai vaega nei: Fa’amāmā avega a le Faaputugatupe mo le Lumanai Manuia o Tagata – NPF; • Toe fa’aolaina, pe faafo’i atu i tagata lautele faisaofaga o tupe totogi mo nonogatupe mo le masina atoa o Mati 2020; • Totogiina atu o le 20% o le saofaga atoa mo i latou ua faamalolo mai i galuega i le Vaega Maoti o Faletalimalo ona o a’afiaga o le Korona Vairasi i le tamaoaiga. O lenei fesoasoani sa le mafai ona agava’a ai sui faisaofaga se’i vagana ai ua litaea mai le galuega, maliu, po’o le faamaonia fo’i o le tuua o le atunu’u e le toe fo’i mai. Fa’amāmā avega a le Fa’alapotopotoga mo Fale a Samoa – Samoa Housing Corporation: • Tolu (3) masina o le a tu’usaunoaina ai le totogiina o nonogatupe uma a tagata lautele o lo’o iai ile Fa’alapotopotoga; • Ono (6) masina e totogi ai na o le 50% o tului (interest rates) i luga o nonogatupe; Fa’amāmā avega a le Fa’alapotopotoga o Fela’uaiga i le Lauele’ele – LTA; • E sefulu pasene (10%) ua faaitiitia ai le tau e lesitala ai taavale mo le lautele o le atunu’u; Fa’amāmā avega a le Malo e tauala atu i le Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua: • Faapafala le tiute i luga o nisi o oloa o mea taumafa e moomia mo aso uma, e o gatasi ma faamaumauga o lo’o faatulagaina e le Malo; Fa’amāmā avega a le Malo e tauala atu i le Matagaluega o Tupe: • Faaopo’opoina le $300 meaalofa tupe faapitoa i le penisione masani e $145 tala mo le masina e tasi; • Tolu (3) masina e tauaveina ai e le Malo le 2% o tului (interest rates) i luga o nonogatupe mo tagatanu’u uma i faletupe faapisinisi i totonu o le atunu’u e aofia ai le National Bank of Samoa; BSP Bank; Samoa Commercial Bank ma le ANZ; • Tu’uitiitia le tau o le eletise i le 10 sene ma o le a totogiina e le Matagaluega o Tupe le 7 sene ae tauave e le Fa’alapotopotoga o Malosiaga Tau Eletise le 3 sene mo le ono (6) masina; • Tu’uitiitia le tau o le suavai i le 20 sene mo le ono (6) masina ma e tauaveina e le Matagaluega o Tupe lenei fesoasoani. 4) Vaegatupe mo le siitia o atina’e ma galuega a le Matagaluega o Fa’ato’aga: E tusa ma le $3.5 miliona tala se vaegatupe ua tuuina atu mo le siitia o atina’e ma galuega a le Matagaluega o Fa’ato’aga ma Faigafaiva. O le faamoemoe a le Malo o le una’ia lea o polokalame tau faatoaga ina ia maua pea taumafa mo le atunu’u i taimi uma. O se vaega fo’i o lenei fesoasoani ua fa’aagaga mo masini ma meafaigaluega a le Fa’alapotopotoga mo Suesuega Faasaienisi a Samoa aua le gaosiina o oloa e pei o le falaoamata, suau’u popo, o le pata margarine ma isi oloa moomia mo aso uma e faaaogaina ai fua o faaeleeleaga o lo’o maua i totonu o le atunu’u. 5) Vaegatupe mo tapenaga a isi Vaega Maoti: O vaegatupe mo tapenaga a isi Vaega Maoti e tusa ma le $2.5 miliona tala ua fa’aagaga mo a latou polokalame e tali atu ai i a’afiaga o le Korona Vairasi. O le a galulue faatasi le Matagaluega o Tupe e faamausali mana’oga ma galuega fa’atino a Vaega Maoti e aofia ai: • Matagaluega o Leoleo ma Falepuipui, ma Auaunaga mo Faalavelave Tutupu Fa’afuase’i: • Vaega Maoti o Aoaoga; • Vaega Maoti o Feso’ota’iga; ma le • Vaega Maoti mo Galuega fa’atino i nu’u ma alalafaga. Ou te fia faailoaina fo’i nisi o fesoasoani a le Malo mo le atunu’u, e ese mai i vaega ua ta’ua i luga e aofia ai: • Leai o ni tagata faigaluega a le Malo o le a faamaloloina mai i galuega ona o aafiaga o le tamaoaiga; • Faatutumuina o avanoa faigaluega uma a le Malo ise taimi vave ina ia maua galuega a le toatele o lo’o saili galuega i le taimi nei; • Fa’aauauina o atina’e tetele a le Malo e aofia ai atina’e tau auala, malae vaalele, ma le suavai ina ia maua ai pea galuega mo le toatele e tausi ai aiga; • Totogiina atu o ni tupe tuua i kamupani ma pisinisi e fesoasoani i a latou tupe maua ma fa’aauauina ai ona faafaigaluega le atunuu. • Tapenaga a le Malo ina ia fesoasoani i atina’e e ono faatupula’ia ai le tamaoaiga e auala atu i pisinisi laiti ma e ono faaaogaina ai le Faletupe o Atina’e o Samoa i totonu o leisi tolu masina o lumana’i nei; • Fa’aauauina pea o auaunaga tau soifua maloloina e aunoa ma se totogi mo tagata penisione, tina ma’i taga, ma fanau e i lalo ifo o le 15 tausaga le matua; • Faatuina o le Komiti e mata’ituina tau o oloa (Price Control Board). Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, Ou te fiafia fo’i e fa’ailoa atu, feutana’iga sa faia ma o lo’o fa’aauau pea e le Malo e auala atu i le Matagaluega o Tupe faapea le Faletupe Tutotonu o Samoa ma faletupe faapisinisi (commercial banks) i totonu o le atunu’u. Ua mae’a tapenaga a Faletupe o le ANZ, BSP, NBS ma le SCB ma ua amata faalauiloaina fo’i a latou fesoasoani e faamama avega ai i le atunu’u mo le isi tolu masina. E eseese uma aiaiga o nei fesoasoani e fua lava i manaoga o lo’o faailoa atu i le faletupe e tagata ta’itoatasi, pisinisi ma kamupani, aemaise o ana pa’aga ma o se tulaga fiafia mo i tatou uma, le maua pea o le agaga fia fesoasoani o nei faletupe a’o feagai le atunu’u ma mafatiaga i lenei vaitau. Ou te talitonu o lo’o galulue pea faletupe uma nei ina ia mafai ona maua le fesoasoani talafeagai mo a latou paaga ise vaitaimi e le i lalo ifo o le 6 masina. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai ma sui mamalu o le Palemene, avea lo’u leo faatauva’a e fai ma sui o le Malo e molimoli atu le fa’afetai i a tatou Pa’aga o lo’o saofagā mai i le atina’e o Samoa aemaise i lenei taimi a’o tatou saili fesoasoani solo. E faafetai fo’i Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo aemaise o pisinisi tuma’oti ua tu’u mai lo latou tauau e lagolagosua i lenei faamoemoe taua mo le atunu’u lautele. Faafetai, faafetai tele lava. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai, E pei ona ou ta’ua muamua, o le aotelega o lenei polokalame ua fuafuaina lona tau e tusa ma le $66.3miliona. E $18.2 miliona tala o lo’o fa’atupeina lava e Fa’alapotopotoga i a latou tupe maua masani. E $9.8 miliona tala le sao a le Malo e ala i ana tupe maua o le a lē aoina mai (foregone revenues) ina ua tu’usaunoaina lafoga ma le tau o isi auaunaga mai tagatanu’u. O le vaegatupe o lo’o totoe ai e $38.3miliona tala, o lo’o tuuina atu mo le faatupega e ala i lenei Tala Fa’atatau Fa’aopo’opo Lona Lua o le Tupe fa’atasi ai ma nisi polokalame faaopo’opo o lo’o faatupeina ma fesoasoani mai ai nisi o pa’aga masani a le Malo. A mae’a faatino tulaga uma o lenei polokalame faamama avega a le Malo, o le a fesoasoani lea i le toe siitiaina o le tulaga o le tamaoaiga mai le – (2.2%) i le – (1.6%) ma ose amataga fo’i lea o le tatou savaliga e atia’e lo tatou atunu’u ina ia maua pea e Samoa se siosiomaga saogalemu ma le manuia mo tagatanu’u uma. Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe: O le aotelega o Tupe Alu Faaopo’opo o lenei Tala Faatatau Faaopoopo Lona Lua o Tupe a le Malo, e tusa lea ma le $47.3 miliona tala ma o le $8.9 miliona tala e patino i poloketi o lo’o faatupeina a o tatou pa’aga masani. O tupe alu faaopo’opo o lo’o totoe ai e $38.4 miliona tala o le a faatupeina ai lenei Polokalame mo le Tali Atu i le Korona Vairasi. O Tupe Maua Faaopo’opo mo lenei Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o Tupe e tusa lea ma le $48.8 milion tala. Mai i lea aotelega, e $40.8 miliona tala e maua mai i a tatou pa’aga masani, $2 miliona tala mai i le ACC fa’atasi ai ma le fa’asiliga e $6 miliona tala ua mafai ona aoina mai Faalapotopotoga a le Malo mo le totogiina o a latou nonogatupe o lo’o fa’atupeina e le Matagaluega o Tupe e ala i vaegatupe mai Faalapotopotoga Faavaomalo o lo’o tatou faipaaga. O nei vaega uma e lē o aofia ai le toe fetu’una’iga o tupe alu ma tupe maua a le Malo. TUPE MAUA Aotelega o Tupe Maua Faaopo’opo: E pei ona faailoa atu muamua, e $48.8 miliona tala tupe maua fa’aaopo’opo o lenei Tala ile Tupe ae $12.5 miliona tala le aotelega o tupe maua ua le mafai ona toe aoina mai ona o tiute ma lafoga, aemaise le tau o auaunaga ua faapafala e le Malo e tusa o lana faamama avega i le atunu’u. O le aotelega o Tupe Maua Faaopo’opo mamā (net Revenues) i lalo o lenei Tala Fa’atatau Faaopo’opo Lona Lua e tusa lea ma le $36.3 miliona tala. O se oto’otoga lenei o Tupe Maua ua aofia i lenei Tala Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe: 1) $40.8 miliona tala fesoasoani faaopo’opo mai i Pa’aga a le Malo; Faletupe o le Lalolagi (World Bank): • Teugatupe mo Faalavelave Tutupu Faafuase’i (CatDDO) – $14,443,301.90: O le paleni lea o tupe fa’aaga’aga mo faalavelave tutupu faafuasei mo Samoa lea sa tu’uina mai muamua se vaega i le Tala Faaop’oopo Muamua o le Tupe mo le Misela ia Tesema 2019; • Vaegatupe faapitoa mo le Korona Vairasi (IPF-COVID19) – $7,084,762: O se poloketi fa’apitoa lenei a le Faletupe o le Lalolagi e patino i faiga fa’avae ma polokalame e tu’uitiitia ai le mativa ma le lē tagolima fa’atasi ai ma le unaia o atina’e gafataulimaina; Faletupe o Atina’e o Asia (ADB): • Teugatupe mo Faalavelave Tutupu Faafuase’i (Contingency Disaster Facility) – $8,218,324: O lenei vaegatupe e tutusa ma le teugatupe o lo’o faia e le Malo i lalo o le Faletupe o le Lalolagi (CatDDO) ma o se fesoasoani mo pa’aga a le Faletupe o Atina’e o Asia mo faalavelave faalenatura. Ae peitai, ua tatala fo’i le avanoa e saofagā ai faama’i pipisi ona o le tulaga mafatia ua feagai nei ma atunu’u Asia i le Korona Vairasi, ma o se avanoa lelei e tatou te tapenapena a’i aua lo tatou puipuiga mai faama’i pipisi aemise sauniuniga moomia ina ne’i aafia Samoa i le vairasi. Malo o Niu Sila: • Fesoasoani Tu’usa’o (Budget Support COVID19) – SAT$9,080,553: O le fesoasoani lenei a le Malo o Niu Sila e tu’usa’o i le Tala o le Tupe aua tapenaga a le atunu’u i so’o se vaega maoti ua a’afia i le fa’ama’i o le Korona Vairasi. Malo o Iapani: • Masini ma meafaigaluega mo le falema’i e fesoasoani i togafitiga o faama’i pipisi faapea le misela (Measles/Health Equipments) – $1,822,374: O lenei fesoasoani o se poloketi fa’apitoa a le Malo o Iapani mo masini e ono mo’omia mo le falema’i. 2) $8 miliona tala o le a faaopo’opo i Tupe Maua a le Malo: Matagaluega o Tupe: • E $6 miliona tala se Faasiliga i Tupe Totogi mo Nonogatupe a Faalapotopotoga (Onlending) O lo’o iai nei le fa’asiliga i luga o nei tupe toe totogi mai i Faalapotopotoga a le Malo i luga o a latou nonogatupe o lo’o fa’atupe ma totogi e le Matagaluega o Tupe i paaga masani. • E $2 miliona tala se fesoasoani tu’usa’o mai le Faalapotopotoga o Faalavelave Tutupu Faafuasei (ACC) aua le faatinoina o le Fuafuaga mo le tali atu i le Korona Vairasi 2019. Aotelega o Tupe Maua o le a tu’uitiitia: E $12.5 miliona tala o le a tu’uitiitia ai Lafoga o le a lē mafai ona aoina e le Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua. • O nei lafoga e aofia ai: – SAT$3.2miliona pe 5% o le a tuuitiitia ai Tuite mo Oloa Faaulufale mai fafo(Import Duty); – SAT$3.6miliona pe 5% o le a tuuitiitia ai isi lafoga mo oloa faaulufale mai fafo (Imported Excise); – SAT$2.4miliona pe 5% o le a tuuitiitia ai lafoga mo oloa gaosi i totonu o le atunuu (Domestic Excise); – SAT$3.2miliona o le a 2% tuuitiitia ai lafoga VAGST o oloa faaulufale mai fafo (VAGST Imports). TUPE ALU Aotelega o Tupe Alu Faaopopo: E $47.3 milion tala Tupe Alu Faaopo’opo mo lenei Tala Fa’atatau Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe ae $2.9 miliona tala Tupe Alu sa fa’aagaga muamua i polokalame faatino a le Malo ua toe fetu’una’i e tusa o lenei polokalame faamama avega mo le Korona Vairasi. O le aotelega o Tupe Alu mamā (net Expenditures) mo lenei Tala Fa’atatau Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe, e tusa ma le $44.4 miliona tala. 1) E $8.9 miliona tala e faaopo’opoina i lalo o Polokalame o Atinae Faatupeina Faameaalofa (Grants) e Paaga Mai Fafo: World Bank IPF COVID19 – SAT$7.1miliona Japanese Government Measles/Health Equipment – SAT$1.8miliona 2) E$38.3miliona o le a faaopo’opoina i lalo o Polokalame o Tupe Alu a le Malo: • E $972,410 o le a faaopo’opoina i lalo o le Matagaluega o Fa’ato’aga ma Faiga Faiva O nei vaegatupe o le a fa’atupe ai galuega fa’atino ua tapena ai le Matagaluega mo le si’itia ma le va’ava’aia o atina’e tau fa’ato’aga ma lafumanu i totonu o le atunu’u; • E $37.3miliona o le a tu’uina atu i le Matagaluega o Tupe mo Fuafuaga o le Fa’amama Avega (COVID 19 Response) i le atunu’u: O le aotelega o fuafuaga a le Malo mo le tali atu i le Korona Vairasi 2019 o le a fa’aaga’aga i lalo o le Matagaluega o Tupe e tusa ai ma vaega e pei ona ta’ua muamua. Aotelega o Tupe Alu ole a toe fetu’una’i: 1) E $321,816 tala o le a tu’uitiitia ma toe fetu’una’i i lalo o le Matagaluega o Fa’ato’aga ma Faiga Faiva: • E iai vaegatupe ma polokalame a le Matagaluega o Fa’ato’aga ma Faiga Faiva ua le mafai ona fa’ataunu’uina i le kuata mulimuli o lenei tausaga ona o le Korona Vairasi ma e auili’ili’ina atu faapenei: – Ofisa FAO o le Pasefika $111,835 – Aso Faapitoa (Open Day) $20,902 – Aso Faalauiloa o Faatoaga $100,067 – Toe totoina o le Popo $30,081 – Polokalame atina’e mo le ‘Ulu $30,000 – Fonotaga a Minisita (ACP) $28,931 2) E $500,000 tala ole a tu’uitiitia ai le Tala o le Tupe a le Matagaluega o Aoga: • O nei vaegatupe sa fa’aaga’aga mo le Pacific Festival of Arts a’o lea ua tolopoina nei i le Tausaga 2021; 3) E $2 miliona tala ua tu’uitiitia ai Tupe a le Ofisa o le Komesina o Faiga Palota: • O lenei vaegatupe sa fa’aaga’aga mo le fausiaina o le Ofisa Fou a le Matagaluega i Mulinu’u. Ae peitai, ua mautinoa lava e le mafai ona faaaogaina uma ia vaegatupe i leisi tolu masina o lo’o totoe ona e le’i ma’ea tapenaga mo’omia mo le talaina i lalo o le fale tuai o lo’o iai nei; 4) E $100,000 tala o le a tu’uitiitia ai le Tala o le Tupe a le Matagaluega o le Va-i-Fafo: • O lea vaegatupe sa faatatauina mo le fonotaga a le Pacific Ocean Conference sa fuafuaina mo le masina o Me o le tusaga nei a ‘o lenei ua le fa’ataunu’uina. Faasiliga o Tupe Alu i Tupe Maua (Budget Deficit): O le aotelega o lenei Tala o le Tupe Faaopo’opo, ua matauina ai le fa’atupula’ia pea o le fa’asiliga o Tupe Alu a le Malo nai lo ana Tupe Maua i le $8 miliona tala, pe tusa ma le 1.7% o le tamaoaiga. O lona uiga o lenei Tala Faatatau Faaopo’opo Lona Lua o le Tupe o le a si’itia ai le fa’asiliga o Tupe alu i Tupe Maua i le 0.5% pe a fa’atusa i le 1.2% sa fuafuaina ile amataga o lenei tausaga faaletupe. E ui ina ma’aleale ma vaaia tulaga mafatia i le tamaoaiga o le atunu’u, e faamamafa pea sa’u faamatalaga i le taua o lenei fesoasoani e le gata ina malu puipuia ai le atunu’u mai le faama’i pipisi o le Korona Vairasi, ae o se auala ua tonu ma talafeagai e toe faataamilo ai le tamaoaiga e ala i le toe fetu’una’i o a tatou polokalame faatasi ai ma le tatalaina atu o faamanuiaga i tagata lautele faapea pisinisi ma kamupani a’o feagai ai Samoa faapea le lalolagi atoa ma lenei mala mata’utia. Sa ou ta’ua muamua, o le amataga lenei o a tatou tapenaga e tali atu ai i a’afiaga i le taimi nei, ae o le a toe fofogaina atu le atunu’u i isi polokalame fa’aauau a lo tatou Malo i se aso o i luma. Lau Afioga ile Fofoga Fetalai, o le tulaga ua mautinoa, o le Malo ma ana tupe alu o le a una’ia malosi ai lo tatou tamaoaiga mo leisi 3 i le 6 masina o lumana’i. Upu Faaiu: Lau Afioga i le Fofoga Fetalai ma le mamalu o le Palemene, Talu ai ona o nei luitau maoa’e ua feagai ma le Lalolagi ma si o tatou Atunuu, e talitonu lava le taofi o auala poo alafua o faiga faavae e pei ona folasia faatasi ai ma fesoasoani ua faataatia atu i le asō, o le a lagolago ma fesoasoani tele i o tatou tagata mo le taimi nei. O tatou o se atunuu, ua molimauina le tele o luitau eseese i tausaga ua alu, ma o loo lagona pea i loto ma agaga le tiga o le faama’i o le misela e le’i mamao atu, ua alu atu ma aveesea ai ni isi o tatou fanau pele, e le gata i lea ao faalavelave faalenatura na aafia ai foi si o tatou atunuu. Ou te tautino atu, o lo o galulue punoua’i pea le tatou Malo faatasi ai ma o tatou pa’aga uma ina ia puipuia le soifua maloloina ma le soifua manuia lautele o si o tatou atunuu faapea le sologa lelei o le tamaoaiga mo le taimi nei ma le agai atu i le lumanai. Lau Afioga i le Fofoga Fetalai ma le mamalu o le Palemene, O Samoa o se atunuu e faavae i le Atua, e ao ai ona tatou saili atu i lo tatou Alii mo lana puipuiga e taitai ai i tatou i ituaso faigata faapenei. O lea foi ua toe o se aga ona tatou taunuu lea i le faamanatuina o le Eseta, o le Maliu ma le Toetu manumalo mai o lo tatou Alii Faaola, e ao ai ona tatou galulue ma tutu faatasi, tuufaatasi o tatou loto ma agaga ina ia mafai ona tatou maua le atoaga o le feau o le Eseta aemaise le soifua maloloina ma le soifua manuia o si o tatou atunuu pele. Avea a’u e fai ma Sui o le Kapeneta ma le tatou Malo e momoli atu le faafetai i le mamalu o Samoa mo la outou tapua’iga aemaise o talosaga auā le soifua manuia ma le toafilemu o tatou tagata a’o tatou feagai ai ma lu’itau o faama’i pipisi. Ia manuia tele le faamanatuina o le Eseta ma ia fa’atasi mai lo tatou Atua Silisili Ese ma o lõ tatou fesoasoani Sili fo’i lea, ia Samoa. Soifua ma ia manuia.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

Distribution channels:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.