世贸联合基金总会启千万防疫援助 天泉鼎丰扩口罩生产线增援

部分防疫前線接受捐贈的情況 帮扶孤寡老人联合行动中，志愿者正在社区进行物资分发。 黑山驻华大使接收中国黑山商业联盟捐助防疫物资；中国黑山商业联盟成立仪式主礼嘉宾合影：创始主席拿督斯里吴达镕教授；主席拿汀斯里吴慈欣博士；荣誉主席达尔科·帕约维奇阁下 黑山驻华特命全权大使；徐根初中将；李南征将军；李世雄，深圳市第一、二届政协副主席；程科伟，深圳市第五届政协副主席、市人民检察院副检察长、市人民法院副院长；刘胜利，中国检验检测学会副会长、广东省人民政府参事；孔爱玲，深圳市统战部原副部长、深圳市侨联荣誉主席、深圳市侨媛协会会长；李榕，深圳市政协常委、深圳质量协会会长；孙楠；深圳市科学技术协会党 天泉鼎丰医疗科技（广东）有限公司的自建厂房及自动口罩生产线；天泉鼎丰集团董事长拿汀斯里吴慈欣博士、副董事长布鲁斯·阿肯金森MLC巡视河源生产基地 天泉鼎丰医疗科技M99口罩品质符合欧盟CE认证的EN14683标准，细菌过滤效率（BFE）达99%。 产品详情：http://shop.cn.heavensprings.com/mobile/P/darlkz01

联合国咨商组织——世贸联合基金总会在2020年2月启动了紧急应援行动，并发声呼吁社会各界共同募集急需的抗疫物资，迄今已向中国湖北组织、协助捐赠的口罩、防护服、护目镜、额温枪等抗疫物资近百万件。该会计划进一步扩大援助范围，由香港天泉鼎丰集团全力支持，向其他国家和地区以及中国各省市有需要的慈善团体、老弱社群捐赠防疫物资。



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