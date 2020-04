世贸联合基金总会启千万防疫援助 天泉鼎丰扩口罩生产线增援

部分防疫前線接受捐贈的情況 帮扶孤寡老人联合行动中,志愿者正在社区进行物资分发。 黑山驻华大使接收中国黑山商业联盟捐助防疫物资;中国黑山商业联盟成立仪式主礼嘉宾合影:创始主席拿督斯里吴达镕教授;主席拿汀斯里吴慈欣博士;荣誉主席达尔科·帕约维奇阁下 黑山驻华特命全权大使;徐根初中将;李南征将军;李世雄,深圳市第一、二届政协副主席;程科伟,深圳市第五届政协副主席、市人民检察院副检察长、市人民法院副院长;刘胜利,中国检验检测学会副会长、广东省人民政府参事;孔爱玲,深圳市统战部原副部长、深圳市侨联荣誉主席、深圳市侨媛协会会长;李榕,深圳市政协常委、深圳质量协会会长;孙楠;深圳市科学技术协会党 天泉鼎丰医疗科技(广东)有限公司的自建厂房及自动口罩生产线;天泉鼎丰集团董事长拿汀斯里吴慈欣博士、副董事长布鲁斯·阿肯金森MLC巡视河源生产基地 天泉鼎丰医疗科技M99口罩品质符合欧盟CE认证的EN14683标准,细菌过滤效率(BFE)达99%。 产品详情:http://shop.cn.heavensprings.com/mobile/P/darlkz01

联合国咨商组织——世贸联合基金总会在2020年2月启动了紧急应援行动,并发声呼吁社会各界共同募集急需的抗疫物资,迄今已向中国湖北组织、协助捐赠的口罩、防护服、护目镜、额温枪等抗疫物资近百万件。该会计划进一步扩大援助范围,由香港天泉鼎丰集团全力支持,向其他国家和地区以及中国各省市有需要的慈善团体、老弱社群捐赠防疫物资。

HONG KONG SAR, CHINA, April 7, 2020 / EINPresswire.com / -- 世贸财富资讯社/香港/全球2019冠状病毒病确诊病例数已突破百万,面对疫情极速蔓延的严峻形势和防疫前线物资紧缺情况,联合国咨商组织——世贸联合基金总会在2020年2月启动了紧急应援行动,并发声呼吁社会各界共同募集急需的抗疫物资,迄今已向中国湖北组织、协助捐赠的口罩、防护服、护目镜、额温枪等抗疫物资近百万件。据悉,该会计划进一步扩大援助范围,由香港 天泉鼎丰 集团全力支持,向其他国家和地区以及中国各省市有需要的慈善团体、老弱社群,继续捐赠口罩、2019冠状病毒检测试剂及设备等防疫物资。百万件物资送抵防疫前线“病毒无情,人间有爱”,众多海内外的组织和爱心人士纷纷响应世贸总会的呼吁,经过该会多方努力和筹措,将八方物资陆续运抵湖北的医院、卫生中心、社区,以及北京等地区的公安、街道、环卫站等,为在防控疫情一线奋战的人员们提供贴身防护用品。据了解,该会以往在汶川大地震、玉树大地震、天津大爆炸、福建水灾、澳洲野火等重大灾害发生后,均不遗余力地组织海内外爱心力量支持和筹措捐款及物资。帮扶孤老 共度疫情世贸联合基金总会亦发起了关爱武汉市老年弱势群体的帮扶行动。老年人属于最高危易感人群,多数不会使用微信和网购,甚至没有手机,在商店闭门和防疫隔离措施下,面临着很多生活难题。帮扶行动为孤寡空巢和贫困的老年人提供生活物资,首批通过联合社区精准发放完成,包括消毒用品、粮油鸡蛋、肉类等20种日常用品,共1吨。世贸总会的帮扶行动将持续进行,直到社区解封顺利过渡为止。该会还将着眼于此次疫情可能对他们带来的更广泛的影响,重点关注如何在这样特殊的情况下保障受疫情影响的弱势群体继续获得安全的基本卫生等社会服务,并能获得需的社会心理支持。全球命运共同体 消除歧视共克时艰世贸联合基金总会创办人拿督斯里吴达镕教授表示:“在中国,目前尚有数以万计的病人正在接受2019冠状病毒病治疗,一线工作者和弱势群体仍需物资支援。世贸总会希望通过捐赠最急需的个人防护用品和医疗设备以及日常物资,来助力弥合物资缺口,支援疫情防控工作。在抗击疫情的道路上,我们将始终是命运共同体。”该会与多国驻华大使馆建立长期合作关系,将通过与驻华使节及相关领域工作者携手,致力于促进健康行为的改变,强化公共卫生应对能力;正与多个国际机构紧密合作,向公众普及在疫情期间保障自身健康与安全的信息;与北京市众安公益基金会共同发起“白衣天使暖心计划”,为广大奋战在一线的医护人员进行心理疏导。中黑商业联盟与天泉鼎丰集团助黑山战疫黑山自3月17日出现首两宗确认病例,连日来患者不断增加,且防疫物资十分紧缺。此刻,隶属于联合国咨商组织世贸联合基金总会的中国黑山商业联盟及时向黑山政府提供1万件 天泉鼎丰M99口罩 等医疗物资,由黑山驻华大使达尔科•帕约维奇于大使馆接收,世贸总会北京办事处主任张学民和副秘书长赵志强代表捐赠,并转达中黑商业联盟创会主席拿督斯里吴达镕教授对黑山疫情的慰问。获天泉鼎丰全力支援口罩、额温枪、检测用品等防疫物资世贸联合基金总会计划进一步扩大援助范围,向中国各省市有需要的慈善团体和老弱社群以及其他国家和地区捐赠防疫物资,香港天泉鼎丰集团全力支持此援助计划,将赞助口罩、额温枪、2019冠状病毒检测试剂及设备。世贸总会永远荣誉主席、全国侨联副主席卢文端博士代表中国港澳台侨和平发展总会向香港特区政府捐赠110万件口罩和1万件防护服,并向社区居民派发30万件口罩及两吨消毒液,另80万件口罩予弱势社群。卢文端博士表示,已在香港启动5条口罩生产线,每条每日产能为15万件口罩。天泉鼎丰扩多条全自动口罩生产线 配合国家全球救援抗疫战略作为该会的指定慈善捐赠机构及供应商之一,天泉鼎丰集团旗下大健康业务板块子公司—— 天泉鼎丰医疗科技 (广东)有限公司,为配合国家全球救援抗疫战略,于广东省河源市扩建符合国家标准的十万级洁净生产车间(无尘室)和5条全自动口罩生产线,规划产能为每日60万件欧盟标准医用口罩,目前已筹办医疗器械生产资质并即将实现投产,其经营范围还包括测温仪、体外检测试剂及设备等防疫相关的医疗器械。天泉鼎丰医疗科技(广东)有限公司的自建厂房及自动口罩生产线图片。该公司是一家集医疗器械生产、销售和服务一体,且具备自主研发与设计制造能力的高科技企业、联合国咨商组织等国际机构的慈善捐助品牌及供应商。厂区面积1500平方米,设有生物检测实验室、环氧乙烷灭菌室等医疗器械生产配套设施;执行ISO9001、ISO13485、GMP等国际质量管理体系标准;产品质量,经由香港标准及检定中心、国家CMA及CNAS认可检验所等权威机构检定,细菌过滤效率(BFE)达99%,符合欧盟CE认证的EN14683标准。据悉,香港天泉鼎丰集团业务涵盖自然资源、大健康、新材料、新零售等领域,全球逾300项专利技术申请,实现 “向空气要水”的先河创举,缔造水资源永续新时代。该集团作为全球空气制水产业的引领者,是联合国水行动十年国际高级别会议官方合作伙伴及饮水提供商、联合国环境科政商论坛官方合作伙伴,子公司为国家高新技术企业、深圳市高新技术企业;天泉鼎丰的“革命性水资源解决方案:空气制水”荣获联合国工业发展组织商业计划大奖。天泉鼎丰作为十大香港品牌,远近驰名,其业务发展和国际影响力备受瞩目,先后接待百位海内外政商要员及国家级考察调研代表团,包括毛里求斯、古巴、莱索托等国家级部长代表团,韩国国会议员和澳大利亚维州上议院议长等国际政要,以及密克罗尼西、萨摩亚、黑山共、突尼斯、斯里兰卡等20余个国家驻华大使;全国经济委员会、中央财经领导小组等25个部委和省市领导;十一届全国政协副主席厉无畏、原广东省政协副主席李统书、原深圳政协副主席李世雄、吴井田、程科伟、周长瑚,原深圳侨联主席、统战部副部长孔爱玲等,以及全国各地200多位人大、政协代表考察团。该集团与30余个国家驻华大使馆建立了合作关系,与中国西部研究与发展促进会西部经济贸易研究院、中国智慧城市工作委员会、中国管理科学研究院企业管理创新研究所、深圳市科技工业园、平安国际智慧城市科技股份有限公司、深圳市质量协会、时尚芭莎、合一集团、深圳集创产业园运营管理有限公司等互为战略合作伙伴。



