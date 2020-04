Les couvre-visages personnels en tissu sauvent des vies

Les autorités sanitaires canadiennes doivent exhorter les citoyens à porter les couvre-visages personnels en tissu.

Si l'ensemble du public portait un couvre-visage personnel à l’extérieur du domicile, il pourrait contribuer à une réduction significative de la propagation et de la mortalité causées par COVID-19.” — Dr Paul Saba

MONTREAL, QUEBEC (QC), CANADA, April 5, 2020 / EINPresswire.com / -- J'encourage les autorités sanitaires canadiennes à exhorter les citoyens à suivre les récentes recommandations du Center for Disease Control (CDC) des États-Unis et à promouvoir les couvre-visages personnels en tissu.Le CDC recommande actuellement d'utiliser des couvre-visages pour empêcher la transmission de COVID-19 (cdc.gov). Il a été démontré que même les personnes sans symptômes de COVID-19 peuvent transmettre le virus en parlant, en toussant ou en éternuant.Il a été démontré que les couvre-visages en tissu, combinés avec l'éloignement social, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et d'autres mesures, aident à prévenir la transmission de ce virus hautement contagieux.Ceci aidera à empêcher une personne atteinte du Covid-19, mais ne présentant aucun symptôme, de transmettre involontairement le virus à d'autres.Cela est particulièrement important lorsque des personnes se rapprochent par inadvertance dans une file d’attente à l’épicerie, tout en en allant chercher des médicaments prescrits à la pharmacie ou en se parlant à une distance inférieure à 2 mètres.En tant que médecin de famille exerçant à Montréal, je me préoccupe de la sécurité de mes patients, des autres patients, de ma famille, de mes amis, du grand public et de mes collègues travailleurs de la santé.La santé et la vie de certains de mes collègues, y compris les infirmières et autres travailleurs de la santé, sont en danger parce que certains citoyens utilisent un équipement de protection qui est destiné aux professionnels.Si l'ensemble du public portait un couvre-visage personnel à l’extérieur du domicile, incluant lors d'un contact avec des travailleurs de la santé, il pourrait contribuer à une réduction significative de la propagation et de la mortalité causées par COVID-19.Le site Web du CDC montre aux gens comment fabriquer des couvre-visages personnels à l'aide d’une écharpe, d'un foulard, d'un T-shirt ou d'autres dispositifs de protection faits maison.Le chirurgien général américain a également publié une vidéo sur YouTube utile sur la façon de transformer un T-shirt en couvre-visage.Le grand public ne doit pas utiliser de masques médicaux dont les stocks sont très limités. Ils doivent être réservés aux travailleurs de la santé.

