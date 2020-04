The FDA has identified this as a Class I recall, the most serious type of recall. Use of these devices may cause serious injuries or death.

Recalled Product

LeMaitre Over the Wire Embolectomy Catheter

Catalog Numbers and Lot Numbers: See full list

Manufacturing Dates : May 5, 2014 to July 17, 2019

Distribution Dates: November 7, 2014 to March 5, 2020

Devices Recalled in the U.S.: 49,393

Date Initiated by Firm: March 10, 2020

Device Use

The LeMaitre Over the Wire Embolectomy Catheter is indicated for use in the surgical removal of blood clots that are lodged in a blood vessel (emboli) and blood clots that form in the veins (thrombi).

Reason for Recall

LeMaitre Vascular, Inc. is recalling the Over the Wire Embolectomy Catheter due to a risk of the balloon catheter failing to deflate during use. If the balloon does not deflate, the tip of the catheter or the balloon could separate and block (obstruct) a patient’s blood vessel while the surgeon attempts to remove the inflated balloon catheter. This could cause serious health consequences including additional surgical procedures to remove the tip or balloon pieces, damage to the blood vessel, thrombosis, or death.

The FDA has received 26 Medical Device Reports, with no deaths and one (1) injury from January 1, 2018 to March 23, 2020.

Who May be Affected

Health care providers using the LeMaitre Over the Wire Embolectomy Catheter Patients undergoing embolectomy or thrombectomy procedures with the use of these catheters

What to Do

On March 17, 2020, LeMaitre Vascular, Inc. sent customers an Urgent Medical Device Recall letter advising them of the product issue and provided the following instructions:

Check your inventory and immediately quarantine any recalled devices.

Complete the form at the end of the letter. Please note that you must return the form even if you have no devices in inventory.

Scan the reply form and send it to recalls@lemaitre.com.

Be aware, if you have recalled devices at your facility, LeMaitre Vascular, Inc. will send you instructions for returning the devices. Once the recalled devices have been received by LeMaitre Vascular, they will arrange for replacement material.

If you have transferred devices to another facility, please forward a copy of the recall letter to them.

Contact Information

Customers with questions may contact Rose Lerer by email at rlerer@lemaitre.com or by phone at 781-425-1671, Monday through Friday from 8:00 AM to 4:30 PM Eastern Time.

Additional Resources:

How do I report a problem?

Health care professionals and consumers may report adverse reactions or quality problems they experienced using these devices to MedWatch: The FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program using an online form, regular mail, or FAX.

Full List of Affected Devices

CATALOG # 1651-84

CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE 1651-84 OTW2847 2020-04 1651-84 OTW3879 2024-04 1651-84 OTW2897 2020-06 1651-84 OTW3892 2024-05 1651-84 OTW3273 2022-01 1651-84 OTW3966 2024-08 1651-84 OTW3333 2022-03 1651-84 OTW4009 2024-09 1651-84 OTW3379 2022-05 1651-84 OTW4010 2024-09 1651-84 OTW3394 2022-06 1651-84 OTW4017 2024-10 1651-84 OTW3418 2022-07 1651-84 OTW4018 2024-10 1651-84 OTW3530 2023-02 1651-84 OTW4024 2024-10 1651-84 OTW3543 2023-03 1651-84 OTW4060 2021-08 1651-84 OTW3564 2023-03 1651-84 OTW4063 2024-12 1651-84 OTW3620 2023-05 1651-84 OTW4064 2024-12 1651-84 OTW3700 2023-09 1651-84 OTW4065 2024-12 1651-84 OTW3740 2023-12 1651-84 OTW4117 2025-01 1651-84 OTW3758 2023-12 1651-84 OTW4201 2025-05 1651-84 OTW3805 2024-02 1651-84 OTW4238 2025-07 1651-84 OTW3865 2024-04 1651-84 OTW4239 2025-07

CATALOG # 1651-88

CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE 1651-88 OTW2957 2020-10 1651-88 OTW3981 2024-09 1651-88 OTW3001 2020-12 1651-88 OTW3982 2024-09 1651-88 OTW3190 2021-09 1651-88 OTW4011 2024-09 1651-88 OTW3266 2021-12 1651-88 OTW4025 2024-10 1651-88 OTW3267 2021-12 1651-88 OTW4026 2024-10 1651-88 OTW3395 2022-06 1651-88 OTW4030 2024-10 1651-88 OTW3400 2022-07 1651-88 OTW4031 2024-10 1651-88 OTW3424 2022-08 1651-88 OTW4052 2024-11 1651-88 OTW3531 2023-02 1651-88 OTW4053 2024-11 1651-88 OTW3565 2023-03 1651-88 OTW4054 2024-11 1651-88 OTW3637 2023-07 1651-88 OTW4066 2024-12 1651-88 OTW3638 2023-07 1651-88 OTW4067 2024-12 1651-88 OTW3658 2023-07 1651-88 OTW4068 2024-12 1651-88 OTW3665 2023-07 1651-88 OTW4073 2024-12 1651-88 OTW3670 2023-08 1651-88 OTW4074 2024-12 1651-88 OTW3671 2023-08 1651-88 OTW4075 2024-12 1651-88 OTW3682 2023-08 1651-88 OTW4092 2025-01 1651-88 OTW3683 2023-08 1651-88 OTW4093 2025-01 1651-88 OTW3694 2023-09 1651-88 OTW4098 2025-01 1651-88 OTW3695 2023-09 1651-88 OTW4099 2025-01 1651-88 OTW3701 2023-10 1651-88 OTW4105 2025-01 1651-88 OTW3708 2023-10 1651-88 OTW4106 2025-01 1651-88 OTW3727 2023-11 1651-88 OTW4107 2021-08 1651-88 OTW3728 2023-11 1651-88 OTW4119 2025-02 1651-88 OTW3747 2023-12 1651-88 OTW4120 2025-02 1651-88 OTW3769 2024-01 1651-88 OTW4157 2025-03 1651-88 OTW3770 2024-01 1651-88 OTW4158 2025-03 1651-88 OTW3775 2024-01 1651-88 OTW4188 2025-04 1651-88 OTW3776 2024-01 1651-88 OTW4197 2025-04 1651-88 OTW3779 2024-01 1651-88 OTW4220 2025-06 1651-88 OTW3780 2024-01 1651-88 OTW4221 2025-06 1651-88 OTW3810 2024-02 1651-88 OTW4222 2022-02 1651-88 OTW3820 2024-02 1651-88 OTW4229 2025-07 1651-88 OTW3821 2024-02 1651-88 OTW4230 2025-07 1651-88 OTW3853 2024-04 1651-88 OTW4247 2025-07 1651-88 OTW3854 2024-04 1651-88 OTW4249 2025-02 1651-88 OTW3860 2024-01 1651-88 OTW4254 2025-07 1651-88 OTW3880 2024-04 1651-88 OTW4255 2025-07 1651-88 OTW3881 2024-04 1651-88 OTW4258 2024-12 1651-88 OTW3886 2024-05 1651-88 OTW4259 2025-02 1651-88 OTW3893 2024-05 1651-88 OTW4260 2025-02 1651-88 OTW3898 2024-05 1651-88 OTW4261 2025-02 1651-88 OTW3899 2024-05 1651-88 OTW4263 2020-12 1651-88 OTW3915 2024-06 1651-88 OTW4291 2022-04 1651-88 OTW3916 2024-06 1651-88 OTW4294 2025-08 1651-88 OTW3924 2024-07 1651-88 OTW4339 2022-07 1651-88 OTW3930 2024-07 1651-88 OTW4341 2022-06 1651-88 OTW3957 2024-08 1651-88 OTW4363 2022-07 1651-88 OTW3958 2024-08 1651-88 OTW4364 2022-06

CATALOG # E1651-84

CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE CATALOG # LOT # EXPIRATION DATE E1651-84 OTW2863 2020-04 E1651-84 OTW3862 2024-04 E1651-84 OTW2871 2020-05 E1651-84 OTW3863 2024-04 E1651-84 OTW2942 2020-09 E1651-84 OTW3882 2024-04 E1651-84 OTW2959 2020-10 E1651-84 OTW3896 2024-05 E1651-84 OTW2987 2020-12 E1651-84 OTW3897 2024-05 E1651-84 OTW3120 2021-06 E1651-84 OTW3907 2024-06 E1651-84 OTW3207 2021-10 E1651-84 OTW3908 2024-06 E1651-84 OTW3292 2022-02 E1651-84 OTW3931 2024-07 E1651-84 OTW3303 2022-02 E1651-84 OTW3936 2024-07 E1651-84 OTW3312 2022-02 E1651-84 OTW3944 2024-08 E1651-84 OTW3322 2022-03 E1651-84 OTW3945 2024-08 E1651-84 OTW3323 2022-03 E1651-84 OTW3962 2024-08 E1651-84 OTW3351 2022-04 E1651-84 OTW3963 2024-08 E1651-84 OTW3367 2022-05 E1651-84 OTW3978 2024-09 E1651-84 OTW3438A 2019-09 E1651-84 OTW3979 2024-09 E1651-84 OTW3511 2023-01 E1651-84 OTW3995 2024-09 E1651-84 OTW3596 2023-04 E1651-84 OTW3996 2024-09 E1651-84 OTW3616 2023-05 E1651-84 OTW4033 2024-10 E1651-84 OTW3635 2023-07 E1651-84 OTW4034 2024-10 E1651-84 OTW3636 2023-07 E1651-84 OTW4057 2024-11 E1651-84 OTW3660 2023-07 E1651-84 OTW4058 2024-11 E1651-84 OTW3661 2023-07 E1651-84 OTW4084 2024-12 E1651-84 OTW3667 2023-08 E1651-84 OTW4085 2024-12 E1651-84 OTW3688 2023-09 E1651-84 OTW4127 2025-02 E1651-84 OTW3689 2023-09 E1651-84 OTW4128 2025-02 E1651-84 OTW3706 2023-10 E1651-84 OTW4140 2025-02 E1651-84 OTW3707 2023-10 E1651-84 OTW4141 2025-02 E1651-84 OTW3711 2023-10 E1651-84 OTW4146 2025-03 E1651-84 OTW3717 2023-10 E1651-84 OTW4147 2025-03 E1651-84 OTW3718 2023-10 E1651-84 OTW4176 2025-04 E1651-84 OTW3734 2023-11 E1651-84 OTW4177 2025-04 E1651-84 OTW3750 2023-12 E1651-84 OTW4183 2025-04 E1651-84 OTW3783 2024-01 E1651-84 OTW4184 2025-04 E1651-84 OTW3784 2024-01 E1651-84 OTW4191 2025-04 E1651-84 OTW3794 2024-02 E1651-84 OTW4192 2025-04 E1651-84 OTW3795 2024-02 E1651-84 OTW4193 2025-04 E1651-84 OTW3827 2024-03 E1651-84 OTW4232 2025-07 E1651-84 OTW3828 2024-03 E1651-84 OTW4317 2025-09 E1651-84 OTW3851 2024-03 E1651-84 OTW4336 2025-10 E1651-84 OTW3852 2024-04

CATALOG # E1651-88