Prance Gold Holdings LimitedのCEOアンドレ・ジェラルドが会社の成長に貢献

LONDON, KENSINGTON, UNITED KINGDOM, April 2, 2020 / EINPresswire.com / -- (ロンドン–2020年3月30日)Andre Gerald(アンドレ・ジェラルド)は、Prance Gold Holdings LimitedのCEO兼共同創設者です。ライス大学を卒業し、経済学の学士号とコンピューターサイエンスの修士号を取得しました。卒業後、ジェラルド氏はニューヨーク証券取引所でリスクコンサルタントとして活躍し、クライアントのリスク対応計画の評価と開発を担当しました。そして、10年以上前にインドネシア銀行で証券取引のキャリアをスタートさせました。それ以来、暗号通貨分野のいくつかの取引所で重要な位置を占めてきました。近年、暗号通貨業界は目覚ましい成長を遂げており、ジェラルド氏の暗号通貨投資における業績は際立っています。金融テクノロジー(フィンテック企業)のエリートのグループをリードするPrance Goldが設立されました。最高技術責任者のハイン氏が率いる同社のエリートテクニカルチームは、オリジナルのPrance Gold Algo(PGA)人工知能取引プラットフォームの開発に成功しました。PGAは、3方向暗号通貨トランザクション用に開発された高速で最先端の取引プログラムです。価格の違いを識別するPGAアルゴリズムを通じて、3つのトランザクションのデータを同時に実行します。次に、3方向のアービトラージトランザクションの実行に進み、利益を受け取り、価格差を利用します。これは、世界で唯一のデジタル通貨の三角形の利益を生み出す技術です。ジェラルド氏はCEOとして、プラットフォーム関連のサービスを管理および監督しながら、同社の中核的創設者と約70人の従業員の主導を担当しています。Prance Gold Technologyは、2020年に6360万米ドルの取引資本を蓄積し、1500万米ドルの準備資本を調達しました。現在までに、同社は総額1億800万ドルを調達しています。ジェラルド氏は、Prance Goldの設立以来、クライアントに富をもたらすことに専念するだけでなく、他の有名なグローバルプラットフォームとのコラボレーションにも積極的に取り組んできました。今年2月には、ジェラルド氏が戦略的協力とビジネス交渉のために世界的に有名な外国為替取引プラットフォームPFGと密接に連絡を取り合っています。5月に協力協定を結ぶ予定です。PGAプラットフォームのセキュリティとユーザーエクスペリエンスを改善することにより、ユーザーにより良いサービスを提供するよう努めているおり、皆様の揺るぎないサポートに感謝しております。新型コロナウイルス感染症の流行が続いていますが、皆様お体にくれぐれもお気をつけてお過ごしください。お問い合わせ:lindafairbrother@prancegoldholdings.comlindafairbrother@aol.com



