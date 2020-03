TEUTEUGA O LE POLOAIGA O FAALAVELAVE FA’AFUASE’I MO LE CORONAVIRUS, (KOVITI-19) – 30 Mati 2020

SAMOA, March 30 - (OSIFA OLE SO’OUPU O LE MALO); E tolu teuteuga faaopopo o le Poloaiga o Faalavelave Fa’afuasei mo le Koviti 19 (Coronavirus) ua faatulafonoina e le Ao Mamalu ole Malo, le Tuimaleali’ifano Va’aletoa Sualauvi II ile afiafi nei. O nei teuteuga ole Poloaiga ua faamaonia I luga ole fautuaga ale Kapeneta FK (20) Faapitoa 10, ma le Mataupu 106 o le Tulafono Fa’avae ma olo’o taua ai e faapea; “E mafai e le Kapeneta ona faia Tulafono Faatonutonu poo tulafono laiti mo le faatinoina o gaioiga uma e Ofisa a le Malo mo galuega e tatau mo le soifua saogalemu o tagata, ma mo le tausiga o le nofo filemu.” O le faamalosia foi o aiaiga ma tutuuga ole poloaiga o le isi foi mataupu ua toe teuteuina e pei ona taua ile Vaega 15. Komiti Fautua- Mataupu 108. O lea teuteuga oloo faapea mai, “O le Komiti Fautua ua faatuina i lalo o le Mataupu 108, e puipuia mai i ni tagi faaletulafono e ono tulai faasaga i le Komiti i le faatinoina o tiute fai i lalo o le Mataupu 108.” Ao talia pe taunuu mai lenei faamai ua faatulafonoina foi le Vaega 16 Taualumaga ole Poloaiga ua faatulafonoina ai le nofo sauni ole malo “mo se tulaga ogaoga mai auga o lenei faamai Korona Vairasi-19, ia mafai ona faataatia ese Tulafono o taualumaga a le Palemene ma le Kapeneta, ina ia mafai ai pea ona faia ni faaiuga tatau mo le atunuu. “Mo faaiuga tatau, o poloaiga i luga e le taofia ai ni taualumaga faanatinati o le Palemene ma le Kapeneta i lalo o malosiaga o le Tulafono Faavae. “ O lenei Poloaiga ua amata faamamaluina ile aso 30 Mati 2020 ma ua toe lomia I lona atoaga mo le silafia ele atunuu; 1. Vaiaso Anapogi ma le Tatalo: Ia faamamaluina e aiga uma o Samoa, le vaiaso anapogi ma tatalo mai le Aso Sa 22 Mati 2020 i le Aso Sa 29 Mati 2020, mai le 6.00 i le taeao seia aulia le 12.00 i le aoauli. 2. Femalagaiga Faavaomalo vaalele ma vaa a lalo: (1) Sei vagana ni tulaga faanatinati e tatau ai ona fa’atino i luga o le Faamaoniaga a le Kapeneta, e tapunia femalagaiga faavaomalo i vaalele e amata faamamaluina i le 12.00 i le taeao o le Aso Tofi 26 Mati 2020. (2) Ua tapu le toe ulufale mai o ni vaa fagota ma isi ituaiga vaa sei vagana vaa oloa ma vaa suauu, seia iai se taimi, ae ua faatonuina le Matagaluega o Soifua Maloloina ina ia matua faamalosia puipuiga mo tagata uma. 3. Potopotoga i nofoaga faitele: (1) Ua tapu nei ona toe faia ni potopotoga i nofoaga faitele uma e oo atu ile lima (5) tagata. (2) O potopotoga i nofoaga faitele e aofia ai tapuaiga, maliu, umusaga, taaloga faitupe, aso fanau, reunion ma isi potopotoga uma. (3) Ua tapu nei ona toe tatala ni fale kalapu, faletifaga ma falepia, e aofia ai ma pa pia i totonu o faleaiga ma fale talimalo, ma soo se ituaiga faafiafiaga uma e ono tumutumu iai tagata. (4) Ua tapu nei ona toe tumutumu tagata i nofoaga o femalagaiga e pei o malaevaalele ma uafu, se’i vaganā o tagata e malaga. (5) Ua tapu nei ona toe tatala fale’aiga mo taumafutaga a tagata i totonu o faleaiga, ae faamalosia le oka ma faatau o meataumafa e taumafa ile fale. 4. Femalagaiga faalotoifale: Taavale laupasese (1) Ua tapu le toe faaaogaina o pasi la’u papsese, ma taavale la’u pasese e sili atu ma le lima (5) tagata e faaogaina. (2) E faataga le faaaogaina o taavale la’u pasese laiti, e i lalo o le lima (5) pasese, ma taavale a aiga pe a moomia. Vaa (3) E amata faamamaluina ile 12.00 i le taeao o le Aso Tofi 26 Mati 2020 le tapunia o alavaa mo le femalagaiga a tagata lautele i le va Savaii ma Upolu, sei vagana ai tagata malaga o auaunaga o oloa feaveai ma auaunaga a le Malo e moomia mo Savaii e faaauau pea ona faaaogaina ai vaa. 5. Maketi ma Faleoloa Supamaketi: (1) O maketi uma e aofia ai maketi i Savalalo, Fugalei, Salelologa, Vaitele ma isi maketi: (a) e faatapulaa itula e tatala ai mai le 6.00 i le taeao i le 4.00 ile afiafi seia iai se isi faaliga; ma (e) ua tapu ona toe momoe ai nisi i nei nofoaga i le po seia iai se isi faaaliga. (2) Ua faatapulaa nei itula e tatala ai supamaketi mai le 6.00 i le taeao i le 4.00 i le afiafi. 6. Faatau oloa i magaala ma tafaala: (1) Ua tapu nei ona toe fa’atau ni oloa i magaala ma tafaala ole taulaga i Apia, Vaitele ma Salelologa. (2) Ua matuā tapu ona toe faatau savali e tamaiti ni oloa i soo se taimi. 7. Aoga: (1) Ia tapunia uma aoga i Samoa, seia toe iai se isi faaaliga. 8. Falema’i, ma’i, tausima’i ma siigama’i : (1) Ia faaitiitia le soona feoai, ae maise i latou ua 60 tausaga ma sili atu le matutua, se’i vagana ua mātuā moomia ona vaai se fomai. (2) Ua matua tapu ona toe ulufale se tagata i soo se falema’i sei vaganā ai, ua moomia ona vaai se foma’i. (3) Mo le tagata ua taofia: (a) ua nā o le tasi le tagata tausima’i e faataga; ma (e) e nā o le toalua (2) tagata e faataga mo asiga. (4) Ua taofia ona toe auina atu i Niu Sila o gasegase mo togafitiga i lalo o le Polokalame masani le Malo, seia toe iai se isi faaliga. 9. Aiaiga mo galuega a le Malo: (1) Ia faatino e le Komisi o Galuega a le Aufaigaluega a le Malo, (“Komisi”) ni aiaiga e alagatatau ona faatino mo tagata faigaluega a le Malo, e faitiitia ai le ono pipisi o le fa’ama’i e pei o le galulue mai i le fale e faaaoga ai initaneti. (2) O aiaiga e faataatia e le Komisi, e aiaia uma ai Ofisa ma Matagaluega a le Malo. (3) Ua taofia uma malaga faalemalo i atunuu i fafo seia toe iai se isi faaliga. 10. Tiute o le Matagaluega o Soifua Maloloina: Ia faatinoina e le Matagaluega o Soifua Maloloina le unaia o polokalame falauiloa o le puipuiga o le pipisi o le fa’ama’i o le Korona Vairasi 19, mo le nofo silafia o le atunu’u. 11. Malosia’ga o le Matagaluega o Leoleo: Ua tuuina atu ile Matagaluega o Leoleo le malosiaga e faatino ai le mata’ituina o lenei Poloaiga. 12. Malosiaga faapitoa o faauluuluga o Matagaluega: (1) Ua tuuina atu le malosiaga i faauluuluga o Matagaluega ma Ofisa uma o le Malo, o loo iai ā latou malosiaga fa’aletulafono e faatino ai ia malosiaga faaletulafono, faapea ai, malosiaga o faauluuluga e faatino ai Fuafuaga Mamao a le Malo ile tali atu i le Korona Vairasi 19 (Response Matrix). (2) E mafai e le Kapeneta ona faia Tulafono Faatonutonu poo tulafono laiti mo le faatinoina o gaioiga uma e Ofisa a le Malo mo galuega e tatau mo le soifua saogalemu o tagata, ma mo le tausiga o le nofo filemu. 13. Pepa faailoa o le Solia o se Poloaiga Faalavelave Faafuasei (1) E mafai e leoleo ona tuuina atu le Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga i soo se tagata ua solia aiaiga o Poloaiga ua faataoto i totonu o Poloaiga mo Faalavelave Faafuasei. (2) O Pepa Faailoa i lalo o lenei poloaiga e tatau ona faamaonia e le Komesina o Leoleo. (3) Soo se tagata ua tuuina atu i ai se Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga, e mafai ona ia totogi le sala tupe ua ta’ua i lea Pepa Faailoa, i totonu o le 24 itula talu ona tuuina atu iai le Pepa Faailoa. 14. Faasalaga (1) E solitulafono le tagata e lē usitaia Poloaiga uma ua taua i luga, ma o faasalaga nei: (a) sala tupe: (i) mo tagata ta’itoatasi, $200 mo le solitulafono muamua, ma le $500 i aso ta’itasi e faaauau ai lea solitulafono; ma (ii) mo faalapotopotoga faatulafono, $5,000 mo le solitulafono muamua, ma le $7,000 i aso ta’itasi e faaauau ai lea solitulafono; poo le (e) taofia i lalo o le vaaiga a Leoleo e le sili atu i le 3 masina; poo le (i) taofia i lalo o le vaaiga a Leoleo ma le sala tupe i lalo o le parakalafa (a). (2) O le totogiina o se sala tupe atoa i lalo o lenei poloaiga, o le a lē molia ai se tagata i se faamasinoga o soligatulafono mo le faasalaga i lalo o le Pepa Faailoa o le Solia o se Poloaiga i lalo o le poloaiga 13. (3) A faamaonia le solitulafono a se tasi i lalo o nei poloaiga i luma o se faamasinoga o soligatulafono, e mafai ona faasala i se sala tupe e le sili atu i le $10,000 poo le fale puipui e le sili atu i le 12 masina, poo faasalaga uma e lua. 15. Komiti Fautua – Mataupu 108 O le Komiti Fautua ua faatuina i lalo o le Mataupu 108, e puipuia mai i ni tagi faaletulafono e ono tulai faasaga i le Komiti i le faatinoina o tiute fai i lalo o le Mataupu 108. 16. Taualumaga (1) Mo le nofo sauniuni mo se tulaga ogaoga mai auga o lenei faamai Korona Vairasi-19, ia mafai ona faataatia ese Tulafono o taualumaga a le Palemene ma le Kapeneta, ina ia mafai ai pea ona faia ni faaiuga tatau mo le atunuu. (2) Mo faaiuga tatau, o poloaiga i luga e le taofia ai ni taualumaga faanatinati o le Palemene ma le Kapeneta i lalo o malosiaga o le Tulafono Faavae. 17. Faatupeina: O le faatupeina o fuafuaga a le Malo i lalo o lenei Poloaiga e faatupeina mai vaegatupe talafeagai a le Malo. Ua soloia le Poloaiga Faalavelave Faafuase’i Numera 5 o le aso 26 Mati 2020.

