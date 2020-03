FAASILASILAGA TAUA FAALAUA’ITELE MAI LE MATAGALUEGA O FA’ATOAGA MA FAIGAFAIVA

SAMOA, March 27 - TAOFIA LE TUMAU OLE AUINA MAI TOTONU O SAMOA MA LE FAATAUINA ATU O OLOA GAOSI MAI PUA’A / MEA TUA’OLO I ATUNUU O LOO IAI AAFAIAGA ILE FAA’MAI E MAUA MAI PUA’A POO MEA TUA’OLO (AFRICAN SWINE FLU). E faasilasila faalauaitele atu le mamalu ole tatou atunuu, e tusa ai ma le faaiuga ole fonotaga le kapeneta sa usuia le Aso Lulu 18 o Mati 2020 ma faamauina ai le vaega o loo puipuia oloa fe’aveai mai Samoa, ole a fautuaina ai lo outou mamalu I vaega taua nei e faapea; 1. O le a taofia le tumau ai nei ia le auina mai totonu o Samoa ma le faatauina atu foi tatou tagata o oloa gaosi e pei ona ta’ua I luga. O oloa uma mai le atu Asia, Europa ma Aferika ma nisi atunuu o lo’o iai a’afiaga ole faama’i lea e mafua mai pua’a poo mea tua’olo. 2. O pemita uma poo pepa o faatagana sa tuuina atu ai le faataganaina ai le auina mai o oloa ia ua le o toe faaaogaina nei tusa ai ma vaega le tulafono 12(4) ale ofisa Puipuia oloa feavea’i 2005 (Biosecurity Act 2005). 3. O le auina mai o meatua’olo poo pua’a ma oloa o loo gaosia mai ai I atunuu o loo aafia lenei fa’ama’i ole a le mafai ona taliaina pe faatagaina i totonu o Samoa. 4. O oloa gaosi pei ona ta’ua I luga o loo faatauina I faleoloa ma nisi o pisinisi I Samoa ile taimi nei, ua tatau nei ona auina i lalo ma ave’eseina mai fata po’o nofoaga o lo’o iai, se ia mae’a su’esu’ega ale matagaluega ona toe logoina atu lea o lo outou mamalu. 5. O oloa uma e auina mai e aunoa ma le usita’ia o lenei tulafono, ole a fa’aleaogaina pe toe fa’afo’i foi le atunuu na auina mai ai, ole a nafa taulimaina lava lea ma le sa auina mai nei oloa. 6. O I latou uma ole a solia lenei tulafono ua tuuina atu mo le auina mai poo le faatauina atu lava o nei oloa, ole a faaaogaina loa le malosiaga faaletulafono ale matagaluega I lalo le tulafono “E puipuia ai oloa feaveai 2005” e molia ai oe. 7. O i latou uma e le usitaia lenei faasilasilaga ole a taofia uma loa nei oloa I lalo tulafono faatonutonu ale matagaluega ma faasalaina ai faasalaga o loo ile tusi tulafono le vaega e Puipuia oloa feavea’i poo le Kuarenitini 2005. 8. O le a auina atu e le Matagaluega o Fa’atoaga ma Faigafaiva ia faatusa (sample) o oloa gaosi nei e auina mai totonu osi o tatou atunuu mo ni su’esu’ega pe o malu puipuia mai le fa’amai pei ona ta’ua muamua, ona toe logoina atu lea o lo outou mamalu ise taimi oi luma. 9. Faamolemole mole fia malamalama atili I atunuu o loo faatagaina le auina mai ai o nei oloa, faafesootai mai le auaunaga le Kuarenitini/ Fa’aasu I Matautu mo le faamaoniga a’o le’I auina maia I Samoa. E mo le silafia o lenei fa’ama’i e maua mai pua’a poo mea tua’olo sei tulou e matautia le pipisi ma ole a fa’atama’ia ai ma tatou pua’a poo mea tua’olo pe afai ae o’o mai o tatou laufanua aemaise le soifua maloloina o tatou tagata o loo faaaogaina. E leai se vailaau e mafai ona togafitia ai lea fa’amai ile taimi nei. E faatala‘u’ula atu ai le matagaluega I lo tatou atunuu ina ia tatou galulue faatasi e puipuia si o tatou atunuu mai nei mau faamai ina ia tatou maua ai pea se Samoa saogalemu. Mo nisi o faamatalaga, faafesootai mai le Matagaluega o Fa’atoaga ma Faigafaiva ile vaega Kuarenitini ile telefoni (685) 20924, 22171 poo le 27011. Ma le faaaloalo lava Faafetai Pule Sili Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva

