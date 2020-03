TULAGA O TAMAITI SIKOLASIPI I ATUNUU MAMAO

SAMOA, March 27 - (Matagaluega o le Va i Fafo ma Fefaatauaiga); O loo faaauau ona faia fesootaiga a le Malo o Samoa ma atunuu uma o loo aumai ai avanoa sikolasipi mo alo ma fanau a Samoa aemaise ai i lenei vaitaimi a’o feagai le lalolagi atoa ma le faama’i o le COVID-19 e mataitu ai le saogalemu o i latou uma aemaise o le tuuina atu o le avanoa e filifili ai pe fia foi mai i Samoa pe faaauau pea a latou polokalame faaleaoaoga. O i latou ua foi mai, ua filifilia le faamuta o aoga ma le faamoemoe e faato’a mafai ona faaauau avanoa faasikolasipi i le tausaga fou. O nisi ua foi mai aemaise o le ‘au faaiuaso ua mafai ona feutagai ma a latou aoga e faaauauina a latou polokalame e faaaoga ai lesona i luga o upega tafailagi. Peitai ole toatele o le faitau aofai o loo umia avanoa sikolasipi ua faailoa mai le naunautaiga e faaauau pea aoaoga ma tulaga uma o a latou sikolasipi aemaise ai o le maua pea o fautuaga e faatatau i auala o puipuiga mai aafiaga o le faamai ma auaunaga faasoifua maloloina e mafai ona latou maua. E lei iai se poloaiga a le Malo mo le toe faafoi maia o fanau ma alo sikolasipi. O le filifiliga tuusaoloto lea mo le tagata taitoatasi ma ona matua. O loo faaauau foi ona faataunuu pea fesootaiga faavaomalo mo le aveina lea o le faataua ile saogalemu ma le soifua maloloina o alo ma fanau oloo nonofo aooga ai i atunuu mamao ao iai i nei vaitaimi faigata. O loo ua faatonuina foi Ofisa uma faavaomalo o Samoa i Ausetalia, Niu Sila, Iapani, Brussels, Niu Ioka, Saina ma le ofisa faufautua mo sikolasipi i Fiti ina ia ave le fesoasoani ma le lagolago i alo sikolasipi uma a le atunuu i soo se taimi e moomia ai. Ministry of Foreign Affairs & Trade

