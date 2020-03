FA’ASILASILAGA FA’ALAUA’ITELE MAI LE MATAGALUEGA O PUNA’OA FAALENATURA MA SIOSIOMAGA

SAMOA, March 26 - E le o toe po malaē i le atunu’u i le tulaga e pei ona iai lapataiga a le Malo mo le saogalemu ma le malu puipuia mai a’afiaga o le fa’ama’i o le Coronavirus, aemaise o le si’itia o le tu mama lautele i taimi uma. Peitai ua maitauina foi e le Matagaluega le tele o otaota ma lapisi ua paepae solo i tafā ala I nisi vaega o le atunu’u fa’apea foi le taulaga i Apia fa’apena foi ma Salelologa i Savai’i. O lea e toe fa’amanatu atu ai i le mamalu o le atunu’u o loo faia ia tulaga, ina ia tausisia le tu mama lautele ma taofia le so’ona lafoa’i o otaota i so’o se vaega, ae teu lelei ma tu’u i fata mo le aoina mai i taimi ma aso ua fa’atulagaina. O le tasi lea o auala e puipuia mai ai le atunu’u mai le so’ona pepesi o fa’ama’i. Tatou galulue fa’atasi aua se Samoa mama, maloloina ma saogalemu. Fa’afetai, Ulu Bismarck Crawley – Ofisa Sili

