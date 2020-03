FA’ASILASILAGA FA’ALAUAITELE FA’AOGAINA AUALA SAVALI I LUGA O LE MT VAEA SCENIC RESERVE, VAILIMA

SAMOA, March 26 - Ina ia usitaia vaega uma o le Poloaiga a le Malo mo le puipuiga o le atunu’u mai le fa’amai o le Coronavirus, e fa’asilasila atu ma le fa’aaloalo mo le silafia lautele e le mamalu o le atunu’u aemaise i latou o lo’o fa’aogaina le auala savali i luga o le Mauga o Vaea, Vailima (Mt Vaea Scenic Reserve Trail), ina ia usitaia vaega uma ua faailoa atu i lalo mo lou saogalemu: Tatalaina o le auala savali mai le 6 taeao, tapunia I le 4 afiafi mai Aso Gafua oo atu I le Aso Toonai; E matua lē fa’atagaina ni savaliga toatele e i luga atu o le 5 tagata savali i vaega (group); E matua lē fa’atagaina ni nofonofoga i le Fale Samoa pe a mae’a savaliga ae fautuaina le agai sao i taavale mo le tuua ai o le nofoaga i taimi uma; O le a mataitu e le Matagaluega faatasi ai ma le lagolagosua a le Matagaluega o Leoleo ina ia usitaia vaega uma ua faailoa atu. Fa’amolemole tatou galulue fa’atasi mo le saogalemu o si o tatou atunu’u! Mo nisi fa’amatalaga, feso’otai mai le Matagaluega telefoni 67200/28680 I taimi faigaluega mai le 9 taeao I le 3 afiafi. Faafetai. Ulu Bismarck Crawley (OFISA SILI)

