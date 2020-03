FAASILASILAGA TAUA MAI LE MATAGALUEGA O PISINISI, ALAMANUIA MA LEIPA

SAMOA, March 25 - TUPE LAFO MAI FAFO MAI ALO MA FANAU O GALULUE I GALUEGA FAAVAITAIMI MO AIGA I SAMOA NEI Talu ai o le faamamaluga o le Poloaiga mo Faalavelave Tutupu Faafuase’i ua faailoa mai e le tatou Malo faapea le Malo o Niu Sila ona o puipuiga mai le pipisi ai o le fa’ama’i o le COVID-19, e faasilasila aloaia atu ai i le mamalu o matua ma aiga o alii ma tamaitai o galulue i galuega faavaitaimi i Niu Sila ma Ausetalia e faapea; E faaono tulai mai ni faaletonu e faatuai ai ona lafo mai tupe faamomoli mai alo ma fanau, ona o aafiaga o auaunaga a faletupe i fafo i vavao a atunuu o galulue ai alo ma fanau. Ona o le sa e le mafai ai ona soona tumutumu ni tagata e le sili atu i le fuainumera faatulaga i faletupe ma nofoaga e lafo mai ai tupe, o lea e logo atu ai le ono aafia ai o le naunau o alo ma fanau e lafo mai tupe mo aiga i Samoa nei. E le mafai foi ona tuua galuega i faatoaga o galulue ai i taimi faigaluega, ae malaga ane i nofoaga e lafo mai ai tupe faamomoli. O lenei faatuai ona lafo mai ona o aiaiga lava a faletupe ma nofoaga e lafo mai ai tupe faamomoli. O lea tulaga e ono faaauau mo le isi fa vaiaso poo le sili atu foi. Faamalulu atu ona o nei tulaga tatou te lei faaamoemoeina. Ia faauau pea ona tausisia tulaga e moomia e puipui mai ai lo outou mamalu mai le faamai o le COVID -19 Ma le faaaloalo tele Pulotu Lyndon Chu Ling OFISA SILI O PULEGA

