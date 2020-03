FA’AALIGA FAALAUA’ITELE MAI LE MATAGALUEGA O FA’ATO’AGA MA FAIGAFAIVA.

SAMOA, March 25 - E tusa ai ma le Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuase’i ua fa’ailoa mai e le Malo mo Puipuiga o le Faama’i o le COVID-19, e faailoa atu ma le faaaloalo tele lava i le mamalu o faifaatoaga, failafumanu ma le au faifaiva e faapea: O le a taofia uma Polokalame a le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva sa faatinoina ma sa fuafuaina mo lenei vaitaimi, e aofia ai fonotaga faalea’oa’oga, asiasiga, poloketi (SAFPROM ma isi) ma galuega faagasolo i nu’u ma afioaga. Ona o taumafaiga ina ia puipuia ma faaitiitia le pepesi ai o le faama’i, e pei ona i ai le poloaiga a le Malo e faaitiitia ai le soona feoai, ua tuuina atu ai le talosaga ina ia faaaoga mai laina telefoni ua taua i lalo mo nisi faamatalaga e fia malamalama ai. • Ofisa i Apia 22561, • Ofisa i Salelologa 51222, • Vaega o Atina’e o Lafumanu 21052, • Vaega o Atina’e o Laau Toto 20605, • Vaega o Atina’e o Faigafaiva 20005, • Vaega o le Kuarentini 20924. Faamolemole faafofoga mai i Leitio ma Televise mo seisi fa’aaliga mo a tatou auaunaga. Faamoemoe lava i lo tatou galulue faatasi mo le puipuiga ma le saogalemu o Samoa. Faia ma le faaaloalo e tatau ai Tilafono David Hunter OFISA SILI O LE PULEGA (Ministry of Agriculture and Fisheries – Samoa) website: https://www.maf.gov.ws/

