FA’ASILASILAGA FA’ALAUA’ITELE (Matagaluega o Faamasinoga ma le Faafoeina o Tulaga Tau Faamasinoga)

SAMOA, March 22 - E fa’asilasila fa’aaloalo atu i le Mamalu o le atunuu e fa’apea. E tusa ai o le Poloaiga Fa’aletulafono (State of Emergency) mo le atunuu ona o puipuiga mai le Fa’amai o le Coronavirus, ma le Poloaiga a le Sui Fa’amasino Sili o le Fa’amasinoga a Samoa, o lea e fofogaina atu ai mo lo outou silafia e fa’apea. Mo Fa’amasinoga na fa’atulaga mo Mulinuu ma Tuasivi mo le Aso Gafua 23 Mati 2020 ile Aso Faraile 03 Aperila 2020, ua tolopo nei i se aso e toe logoina atu. E tapunia uma foi auaunaga Faa-Faamasinoga e aofia ai Faanofo-vaavaaia ma Palola, Tausiga o Tina ma Fanau ma Tusi-saisai. Faia ma lo’u faaaloalo tele. Moliei Simi Vaai (Resitara/Ofisa Sili o Pulega)

