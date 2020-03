Tofia Satiu Simativa I Perese i le Tofiga ole Faamasino Sili

SAMOA, March 20 - OFISA OLE SO’OUPU A LE MALO; Ua tofia nei le Afioga Satiu Simativa I Perese i le Tofiga o le Faamasino Sili e tusa ai ma le Vaega 6, Fuaiupu 65(2) o le Faavae o le Malo Tutoatasi o Samoa. O Satiu o se tamalii ua 58 tausaga o lona soifua. Na fanau i Maagiagi ma amata ai ana aoga i le Aoga Tulagalua a Maagiagi, ma malaga atu ai i Niu Sila ma faaauau ai ana aoga i Kolisi ma Iunivesete. O le afioga ia Satiu o se alo e faasino ia Satiu Fea Leasuasu Perese o Salimu Fagaloa, ma le tina ia Ulufafo Samau, o Tanugamanono. O ia o se Loia faauuina mai le Iunivesete o Vitoria, Ueligitone sa maua ai lona faailoa o le LLB, ma lona faailoga LLM mai le Iunivesete o Columbia – New York, Amerika. Sa faaee atu foi iai le le faailoga taualoa o le Harkness Fellowship mai le Commonwealth e amanaia ai ona tomai ma agavaa o ia o se taitai. Ua 30 tausaga o lana auaunaga i le tofiga Loia e pei ona amata galue ai i Niu Sila i le Crown Law Office i Ueligitone i 1990, ona agai mai ai lea o ia o se Staff Solicitor ma Associate i Aukilani, ma o lo o galue tutoatasi nei o se Barrister sole. E tele tofiga na tofia ai Satiu i lenei taimi umi o lana auaunaga. O nisi o nei tofiga e aofia ai le avea o ia ma Tataifono o le Komiti Faatonu a le Malo o Niusila i Tulaga Tau Fesootaiga, o ia o se Sui o le Laulau e iloiloina Talosaga mo Aia Tatau, Sui o le Laulau mo Taualumaga o Galuega Faaloia i Aukilani, ma sa avea ma Peresetene o le Asosi Loia a le Pasefika i le tausaga 2000-2002. Sa aloaia o ia o se Loia i Samoa i 1999, e faapea foi ma le Atu Kuki. Sa ia faatinoina foi nisi galuega faaloia i Samoa i ni tausaga e le i mamao atu. E toalua ona alo, ma o se matai mai le afioaga o Salimu, Fagaloa.

