Lauga Autu a le Palemia mo le tatalaina o le Laumua Fa’apitoa mo A’oa’oga i Mataupu Fa’akomepiuta ma Tekonolosi.

SAMOA, March 13 - O le a ta’oto ia fa’agalu e le fati pa’ia o lenei taeao; ae ua ou tula’i atu e fai sina upu pu’upu’u i le ‘auga o lenei aso, ona tatala aloa’ia ai lea o lenei Laumua Fa’apitoa mo A’oa’oga i Mataupu Fa’akomepiuta ma Tekonolosi. O lenei atiinae na afua mai i se maliega sa sainia i le Aso 24 o Me i le tausaga 2017 e le Sui Palemia o le tatou Malo ma le Minisita o le Va-i-fafo ole Malo o Initia i se fonotaga a Minisita ma Ta’ita’i o Malo o le Pasefika ma le Malo o Initia sa usuia I Fiti. E talitonu le tatou Malo i le faatauaina o aoaoga faatekonolosi ma le faaleleia o ia auaunaga aua o le tasi lea o uuna’i malosi i le atia’eina o tamaoaiga o atunuu o le lalolagi. O lenei atiinae ua o gatasi ma le faamoemoe o le tatou Malo. Ma e momoli atu ai le faamalo ma le faafetai i le Malo Initia mo le latou fa’ama’ite ma le latou taulagalaga i mealelei aemaise le faatupeina o masini, tusi-a’oga faapea tomai ma agava’a ua faasoa mai e amata ai lenei Laumua Faapitoa mo le 2 tausaga o lenei poloketi. O loo iai le faamoemoe a mae’a le 2 tausaga o lenei atiinae ona faamatu’u uma lea i le tatou Iunivesite Aoao o Samoa e faaauauina lenei auaunaga mo le tatou atunuu. Oute fiafia e faailoa atu e to’afā alo o Samoa lea ua fo’i mai Initia sa auai atu mo a’oa’oga faapitoa e 6 masina, ina ia agava’a ma avea i latou ma faiaoga o lenei Laumua Faapitoa. O le masina o Aukuso o lenei tausaga na taunuu mai ai faiaoga faapitoa e to’alua mai Initia e amataina a’oa’oga o lenei poloketi ma o loo galulue nei ma faiaoga e to’afā ale tatou Iunivesite Aoao o Samoa ina ia gasolo lelei le faatinoga o a’oa’oga. O le naunauta’iga ole tatou Malo ia tula’i mai tama fanau o Samoa o le a a’oa’oina i lenei Laumua Faapitoa mo A’oa’oga i Mata’upu Fa’atekonolosi, e fai so latou sao tāua i le atina’eina o le Malo ma le atunuu.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook

Distribution channels:



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.