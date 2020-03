EL EJECUTIVO VANGUARDISTA PORFIRIO SÁNCHEZ PRONOSTICA QUE NUEVA LEY FINTECH IMPULSARA LA ECONOMÍA MEXICANA

COLONIA JUáREZ, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 9, 2020 /EINPresswire.com/ -- EL ejecutivo y empresario vanguardista Porfirio Sánchez ha pronosticado que la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech) impulsará la economía y el empleo en México, proporcionando ganancias a corto plazo y crecimiento a largo plazo para inversores, empresas y comunidades. La Comisión Nacional de Banca y Valores de México (CNBV) ya emitió su primera licencia (enero de 2020) en una autorización innovadora que señaló que el gobierno mexicano probablemente otorgará licencias similares a empresas de tecnología financiera adicionales en los próximos meses. Hasta la fecha, más de 85 entidades han presentado solicitudes de licencia ante la CNBV, creando más oportunidades para que los inversores aprovechen el creciente mercado de tecnología financiera dentro de un entorno regulado.

"Fintech llegó en el momento perfecto a México", dijo Porfirio Sánchez Galindo, ex Director de Editorial Televisa México y Estados Unidos. “La adopción de teléfonos inteligentes continuará experimentando un rápido crecimiento, proporcionando un mercado natural para los inversores y los consumidores que buscan alcanzar. Invertir el día de hoy pagará dividendos el día de mañana”.

La aprobación por parte del gobierno mexicano de la Ley FinTech es un reconocimiento de que América Central y América Latina, y México en particular, se han convertido recientemente en un punto de acceso para la tecnología financiera. La Ley FinTech creó un marco para regular los productos financieros digitales, incluido el software de pago electrónico, la inversión móvil, los servicios de crowdfunding y más. Además de introducir a más ciudadanos mexicanos en la economía formal, esta ley también ayuda a reducir la cantidad de efectivo en circulación, lo que reduce el riesgo de lavado de dinero. "Estoy bastante seguro de que Juan Pablo Graf, nuevo presidente de la Comisión Nacional de Bancos, hará un excelente trabajo en la Innovación Fintech mexicana".

El desarrollo de esta ley y las oportunidades comerciales que representa se pueden atribuir a muchas cosas, entre las que se incluyen un mayor acceso a la red móvil y una mayor disponibilidad de capital de inversión. Estos factores coinciden perfectamente con el hecho de que México se gradúa con la mayor cantidad de ingenieros de software per cápita en el mundo.



Un líder empresarial notable con una mentalidad innovadora, Porfirio Sánchez Galindo nació y creció en la Ciudad de México y asistió a la Universidad de Stanford, donde estudió marketing, administración y estrategia. Su educación inspiró su pasión por el gobierno, la comercialización y la tecnología financiera, lo que lo llevó a comenzar su carrera como Jefe de Gabinete del Secretario de la Tesorería, donde trabajó desde el 2000 hasta el 2006. Porfirio Sánchez Galindo lanzó una campaña nacional para introducir pagos electrónicos a México Llamada Boletazo, la campaña fue un éxito desbocado, con pagos electrónicos que aumentaron en más del 300%. Porfirio Sánchez Galindo ahora trabaja en la industria de la tecnología emergente, donde planea obtener ganancias similares en el avance de los ciudadanos mexicanos hacia la economía formal.

###

Sobre Porfirio Sanchez Galindo

Porfirio Sanchez Galindo es un matemático y economista de la Ciudad de México, dedicado a la innovación y mejora en diferentes industrias. Fue a la Universidad de Stanford, donde tomó varios cursos sobre marketing, gestión y estrategia. Porfirio Sánchez Galindo comenzó su carrera como Jefe de Gabinete del Secretario de la Tesorería entre el 2000 y el 2006. Más tarde, fue firmado por Televisa, el mayor consorcio de medios en español como Economista Jefe y luego Director de Marketing de las áreas de telecomunicaciones. Porfirio también fue miembro de la Junta de Finanzas del Comité de Finanzas. Las estrategias comerciales y de marketing implementadas por el equipo de Porfirio implicaron un gran aumento de la competencia y mejores precios en telecomunicaciones, servicios móviles y fijos. También del 2015 al 2019 fue el director de la Editorial Televisa y Medios sociales y, en su mandato, la compañía prosperó de 42.5 millones de usuarios de Facebook a 68 millones de usuarios, casi el 40% y en Instagram de 220,000 a 10 millones. Después de Televisa, decidió dejar el puesto para llevar sus habilidades a la industria Fintech, donde actualmente dirige un proyecto que busca ser innovador en áreas como comercio, marketing, publicidad y la banca.

Twitter · LinkedIn Share on Facebook



EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.