SAUNOAGA AUTU A LE AFIOGA I LE ALII PALEMIA TATALAINA ALOAIA O LE METOTIA FA’AELETORONI MO LE MATAITUINA O LAFOGA, MATAGALUEGA O TIUTE MA TUPE MAUA

SAMOA, March 6 - Lau susuga le taitai o le sauniga, susuga Patele Muliau Stowers Afioga i Minisita o le Kapenta, tainane saofaiga a Minisita Lagolago Faauluuluga o Matagaluega ma Faalapotopotoga o le tatou Malo, faapea Ta’iulu o Kamupani ma Faalapotopoto Tumaoti Sui o a tatou Paaga mai Fafo Tamalii ma failauga aemaise alii ma tamaitai ua tatou potopoto i lenei taeao ona o lenei faamoemoe. O lea ua maea ona mua mea i Matautusa ma faafo’i lapalapa o malo i Foga’a e ala i le upu folafola sa fofogaina e lana auauna i lenei taeao, lau susuga Patele Stowers. Ona manatu lea, o Paia ma Sa ma Faiga o le taeao ma le asō, o le a taoto ia faatini o tausala, Tulou, o le a le o’o i ai se faamatalaga aua o paia ia mai le vavau e o’o i le faavavau. Ae ou te fia faatalofa atu i lo outou paia ma mamalu ua aofaga potopoto i lenei taeao, e molimauina le faalauiloaina aloaia o le poloketi a le tatou Malo ua faaigoaina o le Metotia faa-Eletoroni mo le Mataituina o Lafoga, ae a faaperetania: Tax Invoice Monitoring System (TIMS). O lenei Metotia o lo o gafataulimaina e le Matagaluega o Tiute ma Tupe Maua e fa’aaoga ai auala faatekonolosi ma feso’otaiga faanei-ona-po e fesoasoani I le mataituina ma le aoina o lafoga i luga o fefa’atauaiga o oloa ma auaunaga totogi. O lenei poloketi, sa talosaga ma taliaina e le Kapeneta mamalu i lana fonotaga o le aso 29 Me 2019 ma e 900,000.00 EURO lona tau aofa’i pe $2.3Miliona (Tala Samoa). Mai lena taimi, sa amata mai ai loa tapenaga a le tatou Matagaluega ma sa faatino ai foi se malaga suesue i le Ofisa o Tiute ma Tupe Maua a Fiti e mataitu le faatinoina o le poloketi faapea a Fiti o lo’o fa’agasolo mai le faaiuga o le tausaga faaletupe 2017/2018. O le masina o Oketopa 2019 na sainia ai loa le konekarate ma le kamupani ole Data Tech International (‘DTI’) mai le atunuu o Serbia i le atu Europa. Na pasia e le Palemene le teutega o le Tulafono o le Faafoega o Lafoga ia Ianuari 2020, e aloai’a ai le fa’aaogaina o Tulafono Faatonutonu mo Masini Faaeleteroni 2020 (TIMS Regulations 2020) e lima-ta’ita’iina ai le Matagaluega i le faatautaia o aiaiga o le tulafono ina ia malamalama ma sao le faatinoina e le au faipisinisi totogi lafoga o manaoga o le Metotia faaeleteroni. O lenei Metotia sa iloilo ma suesueina e le Matagaluega ona itu lelei ma aogā mo Samoa i tulaga o le faaleleia atili ma le faafaigofieina o auaunaga a le Matagaluega aua le aoina o tupe maua mai lafoga ma tiute e faatupe ai atina’e a le Malo aua le manuia o Samoa ma ona tagatanuu. O nisi o itu lelei o lenei auaunaga mo le Au Faipisinisi Totogi Lafoga: O le a puipuia ai tagata totogi lafoga o loo fa’amaoni i le totogiina o lafoga sao, mai faiga fa’atauvaga le talafeagai; O le a manino ai faamaumauga ma mafai ona tali atu i mataupu tau lafoga; Faaitiitia ai le tau mo le usitaia o le tulafono mo tagata totogi lafoga; O le a mafai ai e le faipisinisi ona mata’ituina a latou faatau aemaise le fa’agasologa o le pisinisi e tagata faigaluega; O le a resitalaina ai tulaga i tupe fa’aalu ma tupe maua e ala i fefa’atauaiga fa’apisinisi ma isi pisinisi ma o le a faigofie ai ona siaki tulaga o lafoga toe fa’afoi. O itu lelei mo Tagata Faatau: Mautinoa le fa’amaoniga o risiti o fa’amaumauga mai masini fa’atekonolosi fa’aonaponei; O lou fa’amaonia o risiti poo pepa o fa’amaumauga, o lou sao lea i le aga’i i luma ole atunuu ma fesoasoani tele e fa’atupe atina’e a le Malo; Manino le aofaiga o lafoga e tuuina atu ile Mālō. Fa’aitiitia pepa risiti poo pili o fa’amaumauga O itu lelei mo le Malō: Ia tutusa tagata uma ile totogiina o Lafoga. Faʻaitiitia ai gaioiga ma fa’amaumauga tau tamaoaiga e lē o mafai ona lafogaina mai faʻamaoniga o tagata ua resitalaina, natura o le pisinisi ma le nofoaga ole pisinisi. Fa’aaogaina o Tekonolosi fa’aonaponei e mataitu faiga fa’asoligatulafono ma fa’aitiitia le aloese mai lafoga. E momoli atu le faamalo i le Afioga ale Alii Minisita o le Matagaluega, le susuga i le Ofisa Sili o Pulega ma le Matagaluega atoa ona o le mataala e sailiili ni auala lelei, vave ma le manino e faaleleia ai galuega faatino aua i le aoina o tupe maua, vave ona kilia tagata ma oloa auina mai i totonu o Samoa, aemaise le puipuiina o tatou tuaoi faava-o-malo. E momoli atu foi le faafetai tele i kamupani sa ofoina mai e galulue soosoo tauau ma le Matagaluega e faatino faataitaiga amata o lenei poloketi; o le CCK Trading Limited faapea ma le BDO Samoa. E fia fa’aaogaina foi lenei avanoa, e tuuina atu foi le valaau i isi pisinisi, kamupani ma faalapotopotoga ina ia tuuina mai la outou lagolagosua i lenei atina’e aua le lumana’i manuia o Samoa. E iai le talitonuga, o le tatou galulue faatasi e atia’e lo tatou atunuu, e mama ai le avega, faigofie mea uma, ma faapea ona manuia ai le atunuu lautele i ona vaega eseese. O nei taumafaiga uma e faalelei le auaunaga a le Malo, e faasino uma ona taunuuga mo le lumanai manuia o si tatou atunuu aemaise o tatou tagata ina ia maua le soifua maloloina, a’oa’oina ma le fiafia saogalemu. Ona faaiu atu ai lea o se faamatalaga ma ou faapea atu: Ua faamaoina nei le tatalaina aloai’a o le faalauiloaina o le Metotia faaeletoroni mo le mataituina o Lafoga I luga o Oloa ma Galuega Faatino, ma ia alofa le Atua liligi mai ana faamanuiaga ina ia sologa lelei ma le manuia lenei polokalame, ae viia ai pea Lona Suafa. Soifua.

