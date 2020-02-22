在提高全球销量和保护资产基础的推动下，客户对基于 AI 的 Guildhawk Aided （艾德）的需求飙升至最高纪录水平

Guildhawk Aided Translation Technology Released. 任何地点，任何语言，让业务更从容

Guildhawk : 任何地点，任何语言，让业务更从容” — David M Clarke, Director, Guildhawk

CITY OF LONDON, LONDON, UNITED KINGDOM, February 22, 2020 /EINPresswire.com/ -- 从事国际贸易的企业都在寻求人工智能工具，让翻译在保留人情味的同时变得又快又省，这可谓是个小小的奇迹。长久以来，语言科技就像是金融科技和监管科技一个不尽如人意的大哥，承诺做大事，却从来无行动。终于，这个始于20世纪50年代，让人期待已久的转变到来了。这就是 Guildhawk Aided，基于微软数十亿美元产品组合的全新创新。

得益于微软对AI的大额投资，机器学习的战略转移已经撼动了整个市场——语言科技终于可以出山了。在多语种内容中采用 Guildhawk Aided 有六大主要益处：

质量：利用高级神经网络提供更高质量的翻译。

保障：由专业人士对AI进行训练，并对每次翻译进行校对。

速度：使用和维护起来快速便捷。

安全：与其他翻译工具不同，所有信息将对外保密。

成本：在翻译的初始阶段使用该工具通常可以大幅降低项目总体成本。

灵活：AI 可以替换或补充传统翻译软件 。

如果语言阻碍了您发挥全部潜能，或者当前语言供应商无法满足您的需要，请跟我们联系。



NOTE TO EDITORS:

For more information about Guildhawk language services and translation technology visit www.guildhawk.com

Guildhawk is a Queens' Award winning privately held company established in 2001 by CEO Jurga Zilinkiene MBE



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