CERTOLAB Anuncia Los Servicios de Cumplimiento y Implementación de la NOM-035-STPS-2018 para Empresas

Con los servicios preventivos de salud de CERTOLAB, las empresas pueden recebir apoyo en el cumplimiento de la Norma 035.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, February 20, 2020 / EINPresswire.com / -- CERTOLAB Médica , el mejor servicio médico empresarial, se complace en anunciar sus servicios de cumplimiento y implementación de la NOM-035-STPS-2018 para las empresas.La NOM-035-STPS es una norma que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización. En caso de incumplimiento a esta norma, las multas pueden ser de más de 500 mil pesos.Los Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo son los aspectos psicológicos y sociales que pueden afectar negativamente a los trabajadores dentro de una organización. Pueden ser, por ejemplo, estrés grave, ansiedad o trastornos del sueño de acuerdo al tipo de puesto, tipo de jornada laboral o a la exposición a eventos traumáticos severos.¿Cuáles son las obligaciones del patrón?Establecer y difundir políticas que fomenten:-El compromiso de la prevención de los factores de riesgo psicosocial.-La prevención de la violencia laboral.-La promoción de un entorno que favorezca el clima laboral ¿A qué se comprometen los trabajadores en la NOM-035-STPS-2018?-Seguir todas las medidas de prevención que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial.-Evitar prácticas que atenten contra el clima organizacional y que promuevan actos de violencia en el área de trabajo.-Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del entorno organizacional.Una de las opciones para identificar los factores que están afectando a tu fuerza laboral es crear una encuesta de clima laboral.¿Qué elementos contempla la NOM-035-STPS-2018 para evaluar?Para dar cumplimiento a esta Norma, es importante evaluar aspectos como:-Condiciones en el ambiente de trabajo.-Carga laboral.-Falta de control sobre el trabajo.-Jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo señalado en la Ley Federal Del Trabajo.-Interferencia en la relación trabajo-familia.La NOM-035-STPS-2018 obliga a las empresas a tomar todas las medidas de prevención para controlar los factores de riesgo psicosocial, por ejemplo realizando encuestas para empleados que permitan identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno laboral.-Entre los principales factores psicosociales que se pueden presentar en el espacio de trabajo se encuentran:-Violencia Laboral-Condiciones de riesgo en el ambiente de trabajo-Condiciones laborales específicas de riesgo-Falta de condiciones laborales decentes-Clima laboral inadecuado-Existen diversos métodos que te pueden facilitar la identificación de problemas psicosociales en el ambiente de trabajo, por ejemplo:-A través de un estudio cualitativo de clima laboral-Estudio diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo-Estudio de cargas de trabajo.-Análisis de participación-Análisis de canales de comunicación-Análisis de apoyo social.La NOM-035-STPS-2018 contempla que los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Mientras que, los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, éstas se podrán realizar con una muestra representativa.Al cumplir con la NOM-035-STPS estarás desarrollando una nueva cultura de bienestar laboral y creando programas de salud que beneficien a los empleados.Toma en cuenta que el manejo del estrés o del síndrome de burnout, así como el establecimiento de jornadas laborales flexibles, ayuda a la felicidad en el trabajo y a mejorar la productividad de tus empleados.Desde el 2013, la Organización Internacional del Trabajo señaló que se han reducido los riesgos tradicionales a la seguridad en el trabajo, sin embargo, los empleados continúan con afectaciones a su salud, por lo tanto, el establecimiento de la NOM-035 es inminente. Así que con lo anterior, describiremos los aspectos más importantes sobre la NOM-035 la cual como esencia tienen la función de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Las empresas deberán poner manos a la obra respecto a la atención de estos indicadores a partir del 1º de octubre 2019, pues “no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”.Un trabajo digno, con elevada productividad y colaborativo es posible en las empresas, con la aplicación de la NOM-035-STPS, pues ésta implica desarrollo del talento, capacitación, organización, respeto y conservación de un ambiente laboral sano. La aplicación de la NOM-035 es más que un clima laboral pues implica aspectos no solo de forma sino de fondo y que, cuidan o previenen comportamientos como el tortuguismo y el comportamiento apático de algunas personas tóxicas, puede impactar negativamente en los esquemas de trabajo.¿Qué aspectos abarca la NOM-035?:1. Prevención de los factores de riesgo psicosocial.2. Prevención de la violencia laboral.3. Prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsan: el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación.4. Dispone de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral.5. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones.6. En lo relativo al apoyo social incluye actividades que permiten la mejora de las relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros.7. Promoción de la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores.8. La integración, a través de la organización de actividades deportivas y/o culturales.9. Respecto al reconocimiento en el trabajo, cuenta con mecanismos que permiten el reconocimiento del desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores.10. Difusión de los logros de los trabajadores sobresalientes.Para ponerse en contacto con CERTOLAB en consideración de los servicios de cumplimiento Norma 035, visite serviciomedicoempresas.com o llame a nuestra línea de servicio al cliente al +52 1 55 58 72 46 52.

