AFTERNOON DISTRICT FORECAST FOR SAMOA ISSUED BY SAMOA METEOROLOGY DIVISION AT 11:30AM – MONDAY 17TH FEBRUARY 2020

SAMOA, February 17 - SITUATION:An active Low pressure system lies within the vicinity of Samoa. Associated rain and strong to gusty winds affect the group at times.

➡️WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF SAMOA ➡️HEAVY RAIN WARNING REMAINS IN EFFECT FOR ALL OF SAMOA ➡️FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FOR ALL MAJOR RIVERS AND VULNERABLE AREAS ➡️ADVISORY FOR COASTAL FLOOD REMAINS ENFORCED FOR ALL OF SAMOA DUE TO HIGH SURF

Click below for full Afternoon Advisory:

TALA O LE TAU MO VAEGA O SAMOA FAAMAUINA E LE OFISA O LE TAU ILE ITULA 11:30 I LE TAEAO ASO GAFUA 17 FEPUARI 2020

UIGA OLE TAU:O se vaega fa’atupula’ia o peau mama ole ea o loo iai nei i luga o Samoa, ma o le a a’afia ai le Atunu’u i timuga ma savili malolosi ma fa’ata’uta’u i nisi o taimi.

➡️LAPATA’IGA MO SAVILI MALOLOSI O LO’O FA’AMALOSIA PEA MO SAMOA ATOA ➡️LAPATA’IGA MO TIMUGA MAMAFA O LO’O FA’AMALOSIA PEA MO SAMOA ATOA ➡️LAPATA’IGA MO LOLOGA OLO’O FA’AMALOSIA PEA MO VAITAFE FA’APEA NOFOAGA E A’AFIA GOFIE ➡️FAUTUAGA MO LOLOGA I NOFOAGA TU LATA I MATAFAGA O LO’O FA’AMALOSIA PEA MO SAMOA ONA O AUMA FAFATI MAUALULUGA

Silasila i le pepa o lo’o faamauina i lalo mo faamatalaga auiliili faatatau i le tau: