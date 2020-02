Saunoaga a le Alii Palemia, Susuga Tuilaepa Dr Sailele Malielegaoi mo le Tatalaina o le Taamilosaga Lakapi Liki World Nines i Samoa: Maota TATTE, Sogi: 11 Fepuari 2020.

SAMOA, February 11 - Lau Susuga Maauga Motu Minisita o le Kapeneta Susuga Sir Paul Broughton ma Beverly Broughton – Pule o le World Nines Susuga Phil Gould – Sui o le Lakapi Liki Ausetalia O se taeao fou lenei o le taaloga lakapi liki i totonu o Samoa. O lea o le a tatala ai le taamilosaga tele lenei o le a talimalo ai Samoa ua taua o le World Nines – po o le taamilosaga lakapi liki taitoaiva. Ua tele tausaga o taaalo fanau a Samoa i le lakapi liki. O se taaloga e fetaui lelei ma le malosi faatautino, ma le saoasaoa o tama Samoa. E lei mamao atu nei le taamilosaga lakapi liki sa faia i Ausetalia sa auai ai Samoa, Fiti ma Toga, e faafetaui le maemaeā o au a Ausetalia, Niusila ma Peretania. O le a le tala na tatou maua, na suipi Toga ina ua faiaina ai le Kangaroo a Ausetalia. O se matatia iloga lea i le talaaga o le lakapi liki i le lalolagi. E mafua i se a? aua e lotonuu tama, ma sailimalo mo lo latou atunuu. Ua tupu foi le atamai e faatino ai le taaloga, aua o le toatele o loo nonofo ma taaalo ai i Ausetalia ma Niusila. O le taimi nei ua 47 pasene o tama taaalo lakapi liki i Ausetalia o tama mai le Pasefika. O le lumanai manuia lea mo fanau a Samoa e talenia i lenei taaloga. Tatou te moomia ituaiga taamilosaga tetele faapenei e faia mai i Samoa e pei o le World Nines e faafetaui ai tatou au ma isi au tetele mai Ausetalia ma Niusila ma isi atunuu. O se auala lelei foi lea e maua ai le avanoa e koleni ai tatou faiaoga o au, ma laufali ina ia maua lo latou tomai e a’o ai au, ma laufali ai taaloga e tusa ma aiaiga o loo faatino ai e laufali iloga i le lalolagi taaloga. O le a mafai ai foi i lenei taamilosaga ona malaga mai au tetele ma iloga i le lakapi liki e tauva i Samoa, ma aumai ai ma latou au tapua’i e faatumu ai tatou faletalimalo ma maua ai pisinisi a o tatou tagata. O le anava lea a le Malo, ina ia toso mai fonotaga ma taamilosaga tetele faapenei e talimalo ai Samoa ina ia saga faatupu ai avanoa mo pisinisi i le atunuu. O le ala foi lea ua manatu ai le Malo ina ia faatu le Sports Academy mo Samoa ina ia koleni ai tatou au taaalo, ia maua le malosi o le tino ma le mafaufau e faatino ai taaloga. E aotauina ai foi ma faiaoga ma au taitaimalaga ina ia iloa faatino o latou tiute. E faapea foi ma laufali. Aisea? Aua foi o le fatu o tapenaga o soo se tama ma le teine taalo lelei, e faavae i le maeaea o tapenaga , mataalia ma faamaoni faiaoga, e tiotio taitaimalaga, atoa ma le lelei o le aoaoina. O le vala lea ua see iai atunuu o le lalolagi e fili tagaga iai a latou autaaalo. O le fili numera tasi o feagai nei ma tatou autaaalo, o le fiu gofie ma le pase’e i koleniga. A o ai e amatamea ma fai ma faataitaiga lelei? O i latou o loo taitaia asosi taaalo atoa ai ma faiaoga. O latou na e taulamua. O le asō la, o lea ua tatala ai le taamilosaga lenei o le World Nines e talimalo ai Samoa, ma ua fuafua e faatino ia Oketopa o le tausaga i le malae o le Apia Park. O le lui mo tatou autaaalo, o lea ua fai mai i laufanua o Samoa, ia nofo iinei le siamupini o le taamilosaga. Ia fesoasoani mai le Atua i lenei faamoemoe, ia maua se ai o Samoa i lenei taamilosaga tele. SOIFUA

