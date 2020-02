English ¿Está considerando la posibilidad de hacerse una intervención para delinear o aumentar el tamaño de ciertas partes de su cuerpo? Tenga cuidado de no usar silicona inyectable para delinear la figura ni ningún otro producto no sancionado para alcanzar sus metas. Los rellenos dérmicos inyectables son dispositivos médicos controlados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Aunque la dependencia ha aprobado algunos de estos rellenos para su uso en el rostro (para aumentar los labios y las mejillas, por ejemplo) y las manos, ninguno está aprobado para delinear o mejorar la figura a gran escala. Esto significa que no debe usar nunca un relleno inyectable como relleno de senos, de glúteos o para los espacios que hay entre los músculos, y nunca debe usar ningún tipo de relleno inyectable para delinear o mejorar la figura a gran escala. Este tipo de usos puede ocasionar lesiones graves, cicatrices permanentes o desfiguración, e incluso la muerte. Infórmese antes de inyectarse: 4 consejos de seguridad NUNCA se inyecte ningún tipo de relleno o silicona líquida para delinear o mejorar la figura. Esto significa que no debe usar nunca rellenos de seno, de glúteos o para los espacios que hay entre los músculos. Estos productos, que incluyen ciertos tipos de silicona inyectable, pueden ser peligrosos y ocasionar lesiones graves, e incluso la muerte. NUNCA compre rellenos dérmicos en internet. Pueden ser falsos o dañinos, o estar contaminados. NUNCA use los rellenos inyectables de proveedores no acreditados ni en entornos que no sean médicos, como hoteles o casas particulares. SIEMPRE trabaje con un prestador de servicios de salud acreditado que utilice productos aprobados por la FDA para los tratamientos. Las ampollas deben estar debidamente etiquetadas y selladas. Si su prestador de servicios de salud le ofrece un procedimiento con un relleno dérmico que es mucho más barato que otros similares que utilizan rellenos dérmicos aprobados por la FDA, o si un producto tiene una etiqueta que parece extraña o diferente de lo normal, tenga cuidado. Más sobre los peligros de la silicona inyectable y las medidas de investigación de la FDA Más sobre los peligros de la silicona inyectable y las medidas de investigación de la FDA La FDA sabe de casos en los que prestadores de servicios que no tienen la capacitación necesaria —algunos haciéndose pasar por médicos o profesionales de la salud acreditados— han inyectado a pacientes con rellenos ilegales o no sancionados, en la forma de aceites o silicona. La silicona es una sustancia líquida, y la inyectable es permanente y se queda en el organismo. La silicona inyectable es diferente del aceite de silicona que se utiliza, en pequeñas cantidades, en los ojos, o de la de los implantes de seno aprobados por la FDA. Esto es porque la recubrimiento de un implante de seno impide que la silicona circule por todo el cuerpo. Pero la silicona inyectable sí puede moverse por todo el cuerpo y tener consecuencias graves para la salud, como la muerte. De hecho, cuando se inyecta en lugares con muchos vasos sanguíneos, tales como las nalgas (el “trasero”), la silicona puede viajar por ellos a otras partes del cuerpo y obstruir los vasos sanguíneos de los pulmones, el corazón o el cerebro. Esto puede causar un derrame cerebral o incluso la muerte. La silicona inyectable para delinear o mejorar la figura a gran escala también puede producir una sustancia dolorosa y dura parecida a la grava que permanece de forma permanente debajo de la piel. Los efectos secundarios pueden presentarse hasta años después del tratamiento, y a veces se necesitan varias intervenciones médicas y quirúrgicas para tratar los síntomas, años después de la inyección inicial. E incluso entonces, los pacientes pueden seguir padeciendo efectos secundarios graves que exigen un tratamiento continuo. La FDA también sabe de algunos consumidores a los que falsamente les dijeron que estaban recibiendo un relleno dérmico aprobado por la FDA, pero en realidad les inyectaron silicona u otro producto no sancionado para delinear la figura. Usted debe saber que estas prácticas son peligrosas y que las personas que recibieron estas inyecciones han muerto o sufrido lesiones graves La FDA ha investigado numerosos casos penales que involucran el uso de rellenos dérmicos no sancionados, y muchos han resultado en encausamientos exitosos. Además, la FDA está consciente y preocupada por el uso de versiones de imitación ("falsas") de rellenos dérmicos que no han sido evaluadas ni aprobadas por la FDA para ningún propósito. La dependencia también continúa investigando estos casos, y ha advertido a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes que no utilicen estas imitaciones porque la FDA no puede cerciorarse de que sean seguros o eficaces. Usted encontrará más información sobre este tema en el Comunicado de seguridad de la FDA, de 2017. Y conozca más sobre los rellenos dérmicos aprobados por la FDA, lea "Cómo rellenar las arrugas de una manera segura". Sepa también que la FDA continúa dando seguimiento a los informes de quejas sobre la silicona inyectable y otros productos no sancionados, y la Oficina de Investigaciones Penales de la dependencia se esfuerza por impedir que los prestadores de servicios hagan daño a las personas con el uso de productos peligrosos en las intervenciones para delinear la figura. Sepa también que la FDA continúa dando seguimiento a los informes de quejas sobre la silicona inyectable y otros productos no sancionados, y la Oficina de Investigaciones Penales de la dependencia se esfuerza por impedir que los prestadores de servicios hagan daño a las personas con el uso de productos peligrosos en las intervenciones para delinear la figura. Si desea denunciar alguna actividad delictiva relacionada con los productos que controla la FDA de la que sospeche, puede hacerlo a través del portal de la FDA.



